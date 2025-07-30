Тройной звездопад накроет Россию — когда любоваться явлением

Три метеорных потока можно будет увидеть на стыке июля и августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь с 30 на 31 июля ожидается пик метеорных потоков Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды. Кроме того, в настоящее время набирает свою активность еще один известный звездопад — Персеиды. Астрономы рекомендуют наблюдать за ним именно сейчас, а не на пике (12-13 августа), так как тогда будет мешать Луна.

«Благодаря тому, что Луна сейчас заходит рано, ярославцы смогут понаблюдать за этими явлениями. Причем, не только в ночь на 31 июля, а и в выходные. Рекомендуется выехать за город, где нет ярких источников света, хотя бы полчаса не включать мобильный телефон, чтобы глаза привыкли к темноте — в этом случае можно будет заметить больше метеоров. Кроме того, хорошо выбрать открытую местность, чтобы деревья и здания не мешали обзору», — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

Интенсивность Южных дельта-Акварид в ночь на 31 июля составит около 20 метеоров в час, Персеид — около 10 метеоров в час. Первые можно увидеть, если смотреть в южную часть неба, вторые — в северо-восточной части.

А вот альфа-Каприкорниды, по словам Олеси Роменской, особо в учет брать не стоит. Во-первых, это поток с малой интенсивностью — видно около 5 метеоров в час. Во-вторых, в нашей полосе их будет трудно разглядеть из-за положения по отношению к Земле. Но если, вам повезет, то метеоры альфа-Каприкорнид можно отличить по особой яркости и небольшой скорости движения.