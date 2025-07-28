Пациент из США умер во время рядовой операции: его врачи решили поиграть в музыкальное бинго. Новости 28 июля

Врач оперировал глаза Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 июля.

Рабочий день сократят

Из-за экономического спада компании сталкиваются с различными проблемами: с устойчивым уменьшением объемов продаж, недостаточной загрузкой производственных мощностей, падением потребности в трудовых ресурсах при сохраняющемся дефиците кадров. Из-за этого они будут вынуждены сократить в среднем рабочий день еще примерно на 10 минут, рассказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут. Из-за этого увеличится количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы, а доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%», — высказал свое мнение Пищальников.

В 2026 году ситуация продолжит усугубляться, если сохранятся текущие тенденции.

В Северную Корею запустили прямые рейсы из Москвы

Первый прямой рейс с россиянами на борту приземлился в Пхеньяне сегодня. Это был Boeing 777-200ER компании Nordwind.

Он вылетел из Шереметьево в 19:30 в воскресенье, время в пути составило около восьми часов. Во время полета все объявления делались на двух языках — русском и корейском.

Обратный рейс запланирован на 29 июля в 09:00 по местному времени (03:00 мск).

Рейсы «Аэрофлота» массово отменяют из-за сбоя

Авиаперевозчик столкнулся со сбоем в своих сервисах. Из-за этого рейсы будут переносить или вовсе отменять.

Перебои не затронули сайт «Аэрофлота». Но расписание полетов уже сильно изменилось. В Шереметьево и Пулково перенесли десятки рейсов. Еще 54 пары рейсов (итого 108) на 28 июля вообще пришлось отменить. На 29 июля отменили еще 7 пар рейсов.

Хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили, что это они атаковали внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота». Они утверждают, что уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов. Кроме того, они якобы смогли «скомпрометировать все критические корпоративные системы» и получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство.

Источник: Городские медиа

Таиланд и Камбоджа решили прекратить огонь

Страны договорились о перемирии в ходе переговоров в Малайзии. Однако посольство РФ всё равно не рекомендует россиянам приближаться к опасной зоне.

«Обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня», — заявил Ибрагим по итогам переговоров в Куала-Лумпуре.

Решение о прекращении огня вступило в силу 28 июля в 19:00 по московскому времени.

Умер французский актер из фильма «Фанфан-тюльпан»

Известный французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа скончался. Ему было 74 года.

Источник: Literaturfestival.com

Особенную популярность ему принесла картина «Фанфан-тюльпан» 2003 года, где он работал вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Круз. Также в его фильмографии — «Расследования комиссара Мегрэ», «Видок», «Волчья пасть», «Жизнь и больше ничего».

В Госдуме рассказали, заблокируют ли WhatsApp

Журналист кремлевского пула Анастасия Кашеварова на волне указа президента продумать меры ограничения на использование ПО из недружественных стран сказала, что WhatsApp заблокируют с 1 августа. До нее с перспективой блокировки мессенджера выступал депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Опять звонящий телефон и вопросы о WhatsApp. Коллеги, при всем уважении я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников», — ответил на эту информацию глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

Про осла из Шрека снимут отдельный фильм

«Шрек» получит спин-офф, посвященный лучшему другу главного героя — ослу. О том, что про персонажа снимут полноценный проект, рассказал Эдди Мёрфи, который озвучил героя во всех мультфильмах франшизы.

Источник: «Шрек» (18+), 2001 год, DreamWorks Animation, режиссеры Эндрю Адамсоном и Вики Дженсон

Создатели верят в потенциал нового фильма, ведь ранее был снят спин-офф про Кота в сапогах. Тот фильм понравился зрителям и собрал полмиллиарда долларов.

В России подешевели ноутбуки

Средняя цена ноутбука снизилась в первой половине 2025 года с 63,4 до 58,5 тысячи рублей, то есть на 8%. Об этом свидетельствуют данные исследования «М.Видео-Эльдорадо».

Лидером российского рынка ноутбуков по объему продаж в штуках остается ASUS с 16% доли. Следом идут Huawei (12%), устройства без бренда с долей 8%, Lenovo (7%) и Apple (6%).

Люди всё больше выбирают доступные модели, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества. Еще один тренд — усиление позиций китайских производителей.

Врачи отвлеклись на музыку и упустили осложнение у пациента

Доктора проводили операцию по удалению катаракты. Она считается довольно простой, вероятно, из-за этого врач решил позволить себе включить музыку.

Она слишком сильно увлекла хирурга и анестезиолога: врачи начали играть в музыкальное бинго, пытаясь угадать треки 1970-х и 1980-х годов. В это время состояние пациента резко ухудшилось, а медики не заметили тревожных сигналов, потому что были отвлечены.