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Страна и мир Мнение «Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления

«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления

Показываем, что стоит посмотреть туристам в республике

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4 комментария
Туристка поделилась впечатлениями от поездки в Чечню | Источник: Марина ВласоваТуристка поделилась впечатлениями от поездки в Чечню | Источник: Марина Власова

Туристка поделилась впечатлениями от поездки в Чечню

Источник:

Марина Власова

Свой отпуск жительница Самары Марина Власова в этом году решила провести на Кавказе. Вместе с 11-летней дочкой она побывала в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Кавказских Минеральных Водах и Чечне. По признанию туристки, именно в последней республике она чувствовала себя в абсолютной безопасности. Далее публикуем ее откровенный рассказ о Грозном от первого лица.

Чечня — моя давняя мечта. Поэтому, когда отдыхали с дочкой в санатории в Ессентуках, решила: была не была, нужно ехать. Туристические автобусы курсируют туда-обратно регулярно. Путевки купили прямо в санатории: 4000 рублей для взрослого и 3800 для ребенка. За посещение по пути Шали и Аргуна отдала еще по 200 рублей с человека (за каждый город), столько же обошелся подъем на смотровую площадку в комплексе «Грозный-Сити».

Где и чем перекусить, туристы выбирают на свой вкус и кошелек. Мы, к примеру, на фудкорте в грозненском ТЦ уложились всего в 550 рублей: шурпа 250 рублей, манты (3 штуки) 200 рублей, чай и вода по 50 рублей. Еще останавливались в Северной Осетии на завтрак и ужин. Там каждый прием пищи вышел на двоих по тысяче рублей.

Вид на Грозный с высоты: цветочный парк и храм Михаила Архангела на проспекте Ахмата-Хаджи Кадырова. Район, кстати, тоже Ахматовский | Источник: Марина ВласоваВид на Грозный с высоты: цветочный парк и храм Михаила Архангела на проспекте Ахмата-Хаджи Кадырова. Район, кстати, тоже Ахматовский | Источник: Марина Власова

Вид на Грозный с высоты: цветочный парк и храм Михаила Архангела на проспекте Ахмата-Хаджи Кадырова. Район, кстати, тоже Ахматовский

Источник:

Марина Власова

Нам с дочкой поездка обошлась примерно в 11 тысяч рублей.

Духовное управление мусульман (муфтият) Чеченской Республики находится рядом с мечетью | Источник: Марина ВласоваДуховное управление мусульман (муфтият) Чеченской Республики находится рядом с мечетью | Источник: Марина Власова

Духовное управление мусульман (муфтият) Чеченской Республики находится рядом с мечетью

Источник:

Марина Власова

Гид сразу предупредил — в Чечне своеобразный «дресс-код». Абсолютно всем, независимо от пола, запрещены шорты, джинсы и майки без рукавов. Туристкам разрешены и брюки, но не обтягивающие фигуру. Регламентируется и длина юбки — ниже колена. По городу можно ходить в футболках с короткими рукавами и без платка, при этом волосы должны быть собраны. Зайти в мечеть можно только в одежде с длинными рукавами и покрытой головой. Для детей такие же требования к внешнему виду.

Мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» на проспекте В.&nbsp;В.&nbsp;Путина | Источник: Марина ВласоваМечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» на проспекте В.&nbsp;В.&nbsp;Путина | Источник: Марина Власова

Мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» на проспекте В. В. Путина

Источник:

Марина Власова

Но говорят, что «модного приговора» туристам-нарушителям не вынесут. Максимум — местные жители сделают замечание. В нашей группе была девушка в джинсах-скинни. На улицах Грозного она чувствовала себя комфортно. Никаких конфликтов с ней местные не затевали.

Комплекс небоскребов «Грозный-Сити» | Источник: Марина ВласоваКомплекс небоскребов «Грозный-Сити» | Источник: Марина Власова

Комплекс небоскребов «Грозный-Сити»

Источник:

Марина Власова

«Космос Селекшн Грозный-Сити»&nbsp;— самый большой пятизвездочный отель на Северном Кавказе | Источник: Марина Власова«Космос Селекшн Грозный-Сити»&nbsp;— самый большой пятизвездочный отель на Северном Кавказе | Источник: Марина Власова

«Космос Селекшн Грозный-Сити» — самый большой пятизвездочный отель на Северном Кавказе

Источник:

Марина Власова

В комплекс «Грозный-Сити» входит семь высоток от 18 до 40 этажей | Источник: Марина ВласоваВ комплекс «Грозный-Сити» входит семь высоток от 18 до 40 этажей | Источник: Марина Власова

В комплекс «Грозный-Сити» входит семь высоток от 18 до 40 этажей

Источник:

Марина Власова

Поездка заняла целый день. Вместе с группой мы на большом туристическом автобусе выехали из Ессентуков в 08:30, вернулись в 00:00. Конечно, по пути были остановки в других кавказских республиках, но самое сильное впечатление оставила Чечня.

Набережная реки Сунжа в Грозном | Источник: Марина ВласоваНабережная реки Сунжа в Грозном | Источник: Марина Власова

Набережная реки Сунжа в Грозном

Источник:

Марина Власова

Грозный местные сравнивают с птицей Феникс. Он тоже восстал из пепла. Сейчас в городе преобладает новая застройка, архитектурой напоминающая здания в Арабских Эмиратах. Высотки с восточным колоритом. Мне понравилось, что соблюдается цветовая гамма (песочные оттенки). А не как у нас в Самаре: этот дом желтый, тот зеленый, другой вообще полосатый, потом более-менее стильный ЖК, а за ним опять какая-то ерунда.

Стела «Город воинской славы» на площади Абубакара Кадырова напротив мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова | Источник: Марина ВласоваСтела «Город воинской славы» на площади Абубакара Кадырова напротив мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова | Источник: Марина Власова

Стела «Город воинской славы» на площади Абубакара Кадырова напротив мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова

Источник:

Марина Власова

Совсем рядом с площадью Абубакара Кадырова еще одна площадь и сквер&nbsp;— оба названы в честь Ахмата Кадырова | Источник: Марина ВласоваСовсем рядом с площадью Абубакара Кадырова еще одна площадь и сквер&nbsp;— оба названы в честь Ахмата Кадырова | Источник: Марина Власова

Совсем рядом с площадью Абубакара Кадырова еще одна площадь и сквер — оба названы в честь Ахмата Кадырова

Источник:

Марина Власова

Вот это круглое здание&nbsp;— жилая многоэтажка. Уникальный дом в народе прозвали «шайбой» | Источник: Марина ВласоваВот это круглое здание&nbsp;— жилая многоэтажка. Уникальный дом в народе прозвали «шайбой» | Источник: Марина Власова

Вот это круглое здание — жилая многоэтажка. Уникальный дом в народе прозвали «шайбой»

Источник:

Марина Власова

Мемориал памяти погибшим в борьбе с терроризмом. На 38-ми черных камнях высечены имена погибших | Источник: Марина ВласоваМемориал памяти погибшим в борьбе с терроризмом. На 38-ми черных камнях высечены имена погибших | Источник: Марина Власова

Мемориал памяти погибшим в борьбе с терроризмом. На 38-ми черных камнях высечены имена погибших

Источник:

Марина Власова

Такое ощущение, что Рамзан Ахматович хочет свой Дубай построить. По крайней мере комплекс «Грозный-Сити» точно навевает подобные ассоциации. А еще в столице Чечни, как и в ОАЭ, есть Парк цветов. В Эмиратах повсюду — фото шейхов, а тут на зданиях везде портреты Владимира Путина и Ахмата Кадырова. Рамзан реже встречается. Не гордый.

На зданиях в Чечне везде портреты Владимира Путина и Ахмата Кадыров | Источник: Марина ВласоваНа зданиях в Чечне везде портреты Владимира Путина и Ахмата Кадыров | Источник: Марина Власова

На зданиях в Чечне везде портреты Владимира Путина и Ахмата Кадыров

Источник:

Марина Власова

Нетрудно догадаться, как в Грозном называются две главных улицы. Да-да, это проспекты Путина и Кадырова.

Раньше проспект Кадырова был проспектом Ленина | Источник: Марина ВласоваРаньше проспект Кадырова был проспектом Ленина | Источник: Марина Власова

Раньше проспект Кадырова был проспектом Ленина

Источник:

Марина Власова

Обратила внимание на обилие в Грозном LADA. Думаю, секрет прост: на аргунском «ЧеченАвто» сначала собирали популярные на Кавказе «Приоры», позже стали делать «Гранты».

В Москве, к примеру, увидеть «Ладу» практически невозможно, для столицы — это диковинка. А на чеченских дорогах — это самые популярные авто. Кстати, про дороги. Они здесь идеально ровные.

Минстрой Чечни. Через дорогу от него&nbsp;— Цветочный парк | Источник: Марина ВласоваМинстрой Чечни. Через дорогу от него&nbsp;— Цветочный парк | Источник: Марина Власова

Минстрой Чечни. Через дорогу от него — Цветочный парк

Источник:

Марина Власова

Ресторан внешне напоминает о родной каждому самарцу Алма-Атинке. Не сказать, что парковка забита «Ладами» | Источник: Марина ВласоваРесторан внешне напоминает о родной каждому самарцу Алма-Атинке. Не сказать, что парковка забита «Ладами» | Источник: Марина Власова

Ресторан внешне напоминает о родной каждому самарцу Алма-Атинке. Не сказать, что парковка забита «Ладами»

Источник:

Марина Власова

Что меня поразило больше всего? В Грозном мы зашли поесть на фудкорт в торговом центре. Недалеко от нас девушка продавала бижутерию. К ней подошел молодой человек и они куда-то отошли. Причем торговая точка осталась открытой. Охраны нигде не было. Более того, когда мы поели и шли к выходу, я увидела, что на стуле рядом с магазинчиком лежали ничем не прикрытые три упаковки с бижутерией. И никто ничего не украл.

Еще там есть киоски «на доверии». Подходи, бери, что нужно, клади деньги в коробочку или переводи по номеру телефона и иди.

А это центр города Шали. Здесь на улице Ахмата Кадырова стоит мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда | Источник: Марина ВласоваА это центр города Шали. Здесь на улице Ахмата Кадырова стоит мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда | Источник: Марина Власова

А это центр города Шали. Здесь на улице Ахмата Кадырова стоит мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда

Источник:

Марина Власова

Мечеть в Шали считается самой крупной в Европе | Источник: Марина ВласоваМечеть в Шали считается самой крупной в Европе | Источник: Марина Власова

Мечеть в Шали считается самой крупной в Европе

Источник:

Марина Власова

Гостиница «Шали-Сити» очертаниями напоминает старинную чеченскую башню | Источник: Марина ВласоваГостиница «Шали-Сити» очертаниями напоминает старинную чеченскую башню | Источник: Марина Власова

Гостиница «Шали-Сити» очертаниями напоминает старинную чеченскую башню

Источник:

Марина Власова

Высотки в Аргуне предсказуемо называются «Аргун-Сити» | Источник: Марина ВласоваВысотки в Аргуне предсказуемо называются «Аргун-Сити» | Источник: Марина Власова

Высотки в Аргуне предсказуемо называются «Аргун-Сити»

Источник:

Марина Власова

Мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек. Невероятной красоты здание находится на улице Кадырова | Источник: Марина ВласоваМечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек. Невероятной красоты здание находится на улице Кадырова | Источник: Марина Власова

Мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек. Невероятной красоты здание находится на улице Кадырова

Источник:

Марина Власова

В чеченских городах везде чисто, газоны в идеальном состоянии. В центре Грозного встретили ежика, он куда-то шел по своим ежиным делам.

На улицах довольно тихо. Никто не разговаривает по телефону нарочито громко, не кричит и не выпендривается. Никаких свадебных кортежей, где гости стреляют в воздух из «Калашей» мы не встретили, под музыку на телефоне посреди улицы тоже никто не танцевал. Все ведут себя очень скромно.

Когда стемнело, шли с дочкой вдвоем по центру Грозного и чувствовали себя в безопасности.

Марина ВласоваМарина Власова
Марина Власова

А вы бывали в Грозном? Как впечатления?

Нет, но хочу
Нет и не хочу
Да, отличный город
Да, но мне не зашло
Да, но в такие времена, что врагу не пожелаешь

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Туризм Чечня Грозный Мечеть Гостиница Отзыв туриста
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Комментарии
4
Гость
1 час
« Абсолютно всем, независимо от пола, запрещены джинсы» Мне туда смокинг надевать?
Гость
1 час
давай в Афганистан, там твои братья
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