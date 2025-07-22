«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления

Свой отпуск жительница Самары Марина Власова в этом году решила провести на Кавказе. Вместе с 11-летней дочкой она побывала в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Кавказских Минеральных Водах и Чечне. По признанию туристки, именно в последней республике она чувствовала себя в абсолютной безопасности. Далее публикуем ее откровенный рассказ о Грозном от первого лица.
Чечня — моя давняя мечта. Поэтому, когда отдыхали с дочкой в санатории в Ессентуках, решила: была не была, нужно ехать. Туристические автобусы курсируют туда-обратно регулярно. Путевки купили прямо в санатории: 4000 рублей для взрослого и 3800 для ребенка. За посещение по пути Шали и Аргуна отдала еще по 200 рублей с человека (за каждый город), столько же обошелся подъем на смотровую площадку в комплексе «Грозный-Сити».
Где и чем перекусить, туристы выбирают на свой вкус и кошелек. Мы, к примеру, на фудкорте в грозненском ТЦ уложились всего в 550 рублей: шурпа 250 рублей, манты (3 штуки) 200 рублей, чай и вода по 50 рублей. Еще останавливались в Северной Осетии на завтрак и ужин. Там каждый прием пищи вышел на двоих по тысяче рублей.
Нам с дочкой поездка обошлась примерно в 11 тысяч рублей.
Гид сразу предупредил — в Чечне своеобразный «дресс-код». Абсолютно всем, независимо от пола, запрещены шорты, джинсы и майки без рукавов. Туристкам разрешены и брюки, но не обтягивающие фигуру. Регламентируется и длина юбки — ниже колена. По городу можно ходить в футболках с короткими рукавами и без платка, при этом волосы должны быть собраны. Зайти в мечеть можно только в одежде с длинными рукавами и покрытой головой. Для детей такие же требования к внешнему виду.
Но говорят, что «модного приговора» туристам-нарушителям не вынесут. Максимум — местные жители сделают замечание. В нашей группе была девушка в джинсах-скинни. На улицах Грозного она чувствовала себя комфортно. Никаких конфликтов с ней местные не затевали.
Поездка заняла целый день. Вместе с группой мы на большом туристическом автобусе выехали из Ессентуков в 08:30, вернулись в 00:00. Конечно, по пути были остановки в других кавказских республиках, но самое сильное впечатление оставила Чечня.
Грозный местные сравнивают с птицей Феникс. Он тоже восстал из пепла. Сейчас в городе преобладает новая застройка, архитектурой напоминающая здания в Арабских Эмиратах. Высотки с восточным колоритом. Мне понравилось, что соблюдается цветовая гамма (песочные оттенки). А не как у нас в Самаре: этот дом желтый, тот зеленый, другой вообще полосатый, потом более-менее стильный ЖК, а за ним опять какая-то ерунда.
Такое ощущение, что Рамзан Ахматович хочет свой Дубай построить. По крайней мере комплекс «Грозный-Сити» точно навевает подобные ассоциации. А еще в столице Чечни, как и в ОАЭ, есть Парк цветов. В Эмиратах повсюду — фото шейхов, а тут на зданиях везде портреты Владимира Путина и Ахмата Кадырова. Рамзан реже встречается. Не гордый.
Нетрудно догадаться, как в Грозном называются две главных улицы. Да-да, это проспекты Путина и Кадырова.
Обратила внимание на обилие в Грозном LADA. Думаю, секрет прост: на аргунском «ЧеченАвто» сначала собирали популярные на Кавказе «Приоры», позже стали делать «Гранты».
В Москве, к примеру, увидеть «Ладу» практически невозможно, для столицы — это диковинка. А на чеченских дорогах — это самые популярные авто. Кстати, про дороги. Они здесь идеально ровные.
Что меня поразило больше всего? В Грозном мы зашли поесть на фудкорт в торговом центре. Недалеко от нас девушка продавала бижутерию. К ней подошел молодой человек и они куда-то отошли. Причем торговая точка осталась открытой. Охраны нигде не было. Более того, когда мы поели и шли к выходу, я увидела, что на стуле рядом с магазинчиком лежали ничем не прикрытые три упаковки с бижутерией. И никто ничего не украл.
Еще там есть киоски «на доверии». Подходи, бери, что нужно, клади деньги в коробочку или переводи по номеру телефона и иди.
В чеченских городах везде чисто, газоны в идеальном состоянии. В центре Грозного встретили ежика, он куда-то шел по своим ежиным делам.
На улицах довольно тихо. Никто не разговаривает по телефону нарочито громко, не кричит и не выпендривается. Никаких свадебных кортежей, где гости стреляют в воздух из «Калашей» мы не встретили, под музыку на телефоне посреди улицы тоже никто не танцевал. Все ведут себя очень скромно.
Когда стемнело, шли с дочкой вдвоем по центру Грозного и чувствовали себя в безопасности.
А вы бывали в Грозном? Как впечатления?