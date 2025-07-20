«Ушла. В этой жизни не ищите». История многодетной матери из России, которую нашли в индийской пещере с дочками

Нина Кутина путешествовала по миру с детьми больше 10 лет Источник: Нина Кутина / vk.com

Нина Кутина из Красноярска на этой неделе стала героиней не только российских, но и многих зарубежных СМИ. Духовно настроенную россиянку 12 июля с двумя детьми обнаружили в пещере в городе Гокарна в штате Керала — на юго-западе Индии. Полицейские осматривали местность из-за угрозы оползней, а нашли духовное пристанище россиянки. Что привело Нину Кутину в индийскую пещеру и что теперь будет с ней и детьми — в материале NGS24.RU.

Хотела помогать другим в развитии и образовании

Когда и как именно Нина всерьез прониклась индийской культурой и увлеклась духовными практиками, до конца не понятно. Но о себе и своей философии женщина достаточно подробно и открыто рассказывала в социальных сетях [при цитировании во всех случаях орфография автора сохранена. — Прим. ред.].

— Моя Юность прошла в Сибири. Там я впервые материализовалась в качестве создателя интерьеров. Вела один большой (трехэтажный загородный отель) и несколько маленьких проектов, в качестве ведущего дизайнера, а заодно руководителя всего, что нужно было делать ещё, а делать было не кому. Так я разобралась в системах кондиционирования, электропроводки, гипсокартонных конструкциях, работах по дереву и многому другому, хотя Душа мечтала о совсем других интерьерах, — рассказывает Нина на своей страничке в Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Нине всегда нравились природа и чувство свободы Источник: Нина Кутина / vk.com

Изначально Нина изучала филологию, русский язык и литературу в Красноярском педагогическом университете. В соцсетях себя называла писателем, журналистом, сценаристом, художником, скульптором, путешественником. А в качестве профессиональной деятельности в социальных сетях Нина указывала различные сообщества, которые называла «творильнями». По мере того как их создательница начала переезжать с места на место, «творильни» стали плодиться и размножаться — появились сообщества разной степени активности с географической привязкой к Москве, Львову, Херсону, острову Панган в Таиланде и штату Гоа в Индии.

Фото сделано на Кавказе — Нина много путешествовала и по России, и за рубежом Источник: Нина Кутина / vk.com

— Как минимум половину Жизни я прожила на природе без домика в виде стен крыши и забора, зато в самой настоящей гармонии и единении с Природой. В горах Краснодарского края, в Крыму на берегу Черного моря и в горах, в Карпатских горах на Украине, на одном необитаемом и многих обитаемых островах Планеты всевозможных стран и широт в джунглях Непала и Индии… Там я прожила полный сезон монсун, который совсем не выходила в город… Зато… Это такое счастье, — делилась Нина в социальной сети Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Обычная девушка. Никаких загонов у нее не было»

Из Красноярска Нина уехала больше десяти лет назад. Со многими знакомыми личные связи с тех пор оборвались — каких-то особых причин знакомые не называют, просто разошлись пути.

— Последний раз мы виделись в году 2012-м примерно, она приезжала на Алтай к нам в гости, с сыном, — рассказывает Ольга, знакомая Нины. — Дима, по-моему, его зовут.

На тот момент у Нины был один ребенок, особо какими-то духовными практиками женщина не увлекалась, говорит Ольга.

— Мы в Красноярске пересекались на каких-то туристических слетах. Обычная девушка. Никаких загонов у нее не было. Каким-то творчеством она занималась, красивое пространство вокруг себя создавала, — говорит Ольга.

Ольге Нина рассказывала, что в Красноярск приехала из Братска с мамой и младшим братом. Хотя на своей странице в социальных сетях Нина говорит о себе как об уроженке Петербурга.

Еще в период жизни в Красноярске Нина увлеклась туризмом, любила ходить в походы.

— Я вообще не в курсе сейчас, что с Ниной, но Нина хороший человек. Это точно я знаю. Она творческий человек, поет, общалась всегда с людьми, которые больше занимаются творчеством и походами. Мы вообще ходили по Мане, то есть были такие люди-туристы, — поделилась Мария, знакомая женщины.

Одно время Нина увлекалась танцами — несколько месяцев активно занималась в красноярском хастл-клубе, рассказывает Вячеслав, тренер танцевального клуба.

— Была ли у нее тогда склонность к каким-то духовным практикам?

— Это у нее было. Я помню, что она была странноватой, нестандартной. Но ничего из ряда вон, из рамок вон выходящего, конечно, тут нет, потому что человек в социуме абсолютно адекватный.

Светлана, коллега Нины по танцам, тоже отзывается о ней исключительно положительно.

— Мы общались энное количество лет назад, на танцах вместе пересекались, и как гример я с ней работала. Это такое очень шапочное знакомство через танцы и творчество. Могу сказать, что, по впечатлениям, она открытая девушка. В целом, она создавала впечатление активного человека. Не было ощущения, что какой-то человек не из того мира. Может, с кем близко общалась, тем было более понятно, — разводит руками Светлана.

Сама перерезала пуповину и вскормила грудью щенка

В 2015 году Нина хотела издавать книги для детей и предлагала желающим присоединиться. Примерно тогда же в своих постах женщина сокрушалась, что ей часто приходится слышать: «Как Ты можешь?! Ты лишаешь своего ребенка образования!» и подобные возмущенные высказывания от окружающих ее людей. Образованием детей женщина занималась сама и не видела в этом ничего предосудительного.

«БИОЛОГИЯ — наука о ЖИЗНИ. Я лишила ребенка возможности просиживать лучшие солнечные часы за учебником и смотреть на картинки некоторых животных и растений, читая ЧУЖИЕ рассказы о них. Он проводит эти часы, играя с дельфинами, или кормя семью диких кабанчиков арбузами. Садит растения, которые ему хочется вырастить и понаблюдать, или идет в лес», — писала Нина в ответ недовольным.

Нина делилась идеями об образовании вне рамок привычной школы Источник: Нина Кутина / vk.com

В социальной сети Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) женщина говорила, что не ходит к врачам с тех пор, как родители перестали ее туда водить, зато занимается йогой. По ее словам, она сама родила сына и дочь «без помощи акушерок, повитух, больничных коек … Просто в Любви» — сама перерезала пуповину [вероятно, первого сына женщина родила с помощью медиков, а вторая дочь родилась позже. — Прим. ред.].

— Мои дети видят меня голой также как я их, и не придают этому значения. Это просто Мама — красивая, теплая, любимая, вот она такая и все женщины такие. А это папа, у меня тело как у папы, а не у мамы, значит, я буду расти мужчиной, — делилась Нина с подписчиками. — Дети совершенно спокойно воспринимают рождение своих младших братиков и сестренок, когда Вы не прогоняете их из этого процесса, и знание того КАК появляется на свет живое существо просто входит в него так же естественно как и все остальные знания.

В общении с немногочисленными подписчиками Нина проявляла откровенность. Так, в июне 2018-го она поделилась другими подробностями из своей жизни.

Иногда в социальных сетях женщина делилась неожиданными деталями своей биографии Источник: Нина Кутина / vk.com

— Нашла старое фото и решила поделиться историей: Этого Овчаренка я выкормила своим грудным молоком. Он родился таким маленьким, что другие щенки никак не давали Ему добраться до маминой тити. Так он добрался до моей))) Я как раз тогда кормила еще своего Ребенка и грудное молоко было. Иначе бы Он не выжил. Живет где-то во Львове теперь такой вот мой молочный Сын, — поделилась с подписчиками Нина.

Научилась слышать Бога и выживать в любой ситуации

До Индии семья добралась в ноябре 2016 года.

— Если вы крепко спите — вам в Индию! Если вы страдаете от скукоты, серости и однообразия жизни — вам пора в Индию. Если вы недовольны своей внешностью, вами никто не интересуется, на вас не обращают внимания и у вас мало друзей — вам пора в Индию. Если у вас низкая самооценка, и вы недостаточно умеете любить жизнь — вам давно пора в Индию, — написала тогда Нина.

В 2017 году женщина с детьми начали обживаться в Индии Источник: Нина Кутина / vk.com

Нина продолжала периодически делиться подробностями своих путешествий в социальных сетях — снимала кино- и фоторепортажи. Так, в мае 2017-го она писала, что последние месяцы семья живет в индийских джунглях без электричества и связи. По мотивам путешествий женщина в 2019 году даже создала некую книгу-мюзикл, однако по опубликованной до этого ссылке она недоступна. Первые главы своего произведения женщина, по ее словам, посвятила детям — шестилетнему на тот момент Лучезару, 16-летнему Дмитрию и 11-месячной Преме.

«Мой любимый муж» — фото с такой подписью Нина Кутина опубликовала в июне 2017 года Источник: Нина Кутина / vk.com

— Сегодня День Рождения моей Доченьки Премы Саи. Эта великая индийская Душа пришла к нам ещё когда я с младшим Сыном Лучезаром жили в джунглях Индии. Там же мы первый раз встретились с Премой, — писала Нина о первой дочери. — Она жила какое-то время рядом с нами в лесу, как Душа. Мы чувствовали — разговаривали. Потом Она сама выбрала себе отца, и привела Его к нам в джунгли под наше дерево. Как вы могли бы понять редко кто заходит в джунгли в сезон мунсонов, когда они практически отрезаны наступившими океаном от единственной дорожки к городу, который наполнен жителями и туристами только ту часть года, когда не идут дожди. . . Отец Премы забрал нас из джунглей, и через несколько месяцев, Она смогла получить своё собственное маленькое тело, которое стало расти и развиваться внутри меня.

По словам Нины, примерно в этот период она научилась слышать Бога, дружить с животными и выживать в любой ситуации. Девять месяцев, в том числе в сезон муссонов, семья прожила в джунглях под деревом без каких-либо укрытий в виде дома или палатки. Последний пост Нины в социальной сети «ВКонтакте» датирован 24 августа 2020 года. В описании страницы женщина написала: «Ушла. В этой Жизни не ищите. Вернусь к следующей».

Израильский принц и депортация

Судя по данным из открытых источников, детей у Нины Кутиной в общей сложности четверо. Двое сыновей долгое время путешествовали вместе с женщиной. По данным СМИ, старший погиб в аварии в 2024 году. Младшему сейчас 11 лет. Двух дочерей — шестилетнюю Прему и четырехлетнюю Аму — обнаружили в пещере вместе с матерью.

Нина Кутина (в центре) в детеншен-центре в штате Карнатака, Индия Источник: Офис суперинтенданта полиции округа Уттара-Каннада, Карнатака / nytimes.com

По информации наших коллег из aif.ru, Нина была замужем дважды. От первого брака с исполнителем бардовской песни у нее родился первый сын Дмитрий, а муж в какой-то момент ушел из жизни. Позже Нина познакомилась с молодым педагогом из Москвы, от которого родила второго сына — Лучезара, а через какое-то время молодые люди решили расстаться. Тогда Нина с детьми уехала в Индию. Там женщина родила двоих дочерей от гражданина Израиля 38-летнего Дрора Гольдштейна. В СМИ его называют бизнесменом, музыкантом и наследником богатой семьи.

Отец дочерей Кутиной — гражданин Израиля Источник: Press Trust of India / ptinews.com, ANI News / aninews.in

Как сообщает The Times of India, Гольдштейн познакомился с Кутиной в Гоа примерно в 2017 году. По информации индийского СМИ, Гольдштейн каждый год приезжает в Гоа пожить на шесть месяцев, но последние пару лет он жил отдельно от детей и Кутиной, а несколько месяцев назад, когда Кутина с дочерьми уехала из Гоа, он вовсе «потерял с ними связь». Кутину, вероятно, не устраивал подход мужчины к отношениям: по словам Гольдштейна, она поставила ему ультиматум — если он не хочет жить с ней и детьми в одном доме, то тогда им вообще не стоит общаться. Когда Кутина увезла детей из Гоа, Гольдштейн подал заявление о пропаже в полицию, теперь же он хочет «добиться совместной опеки».

— Я просто хочу видеться с дочерьми несколько раз в неделю и заботиться о них. Меня беспокоит, что если они сейчас уедут в Россию, поддерживать с ними связь будет сложнее. Я бы хотел, чтобы они остались в Индии, — передает слова Гольдштейна The Times of India.

Гольдштейн также настаивает, что индийские власти не должны депортировать его младшую дочь Аму, потому что та родилась в Индии. При этом, по индийскому законодательству, ребенок получает гражданство Индии по праву рождения, если оба или хотя бы один родитель являются гражданами Индии, а второй не является нелегальным мигрантом.

Как сообщали The New York Times, Кутина, когда ее с детьми нашли, отказывалась покинуть пещеру. Но полицейские всё же эвакуировали семью. Тогда Кутина отправила родственникам электронное письмо. «Наша мирная жизнь в пещере закончилась — наш пещерный дом разрушен, — написала она, согласно данным, предоставленным полицией Индии. — За годы жизни под открытым небом в гармонии с природой мы знаем: ни одна змея или животное никогда не причиняли нам вреда».

В интервью индийским СМИ Кутина заявляет, что им было хорошо в пещере Источник: ANI News / aninews.in

— Вы уже даете много лживой информации, — заявила Кутина в интервью индийскому новостному агентству ANI News. — У нас большой опыт жизни на природе, в джунглях, и мы не умирали, и я не приводила своих детей, своих дочерей, умирать в джунгли. Они не чувствовали себя плохо, они были очень счастливы, они плавали в водопаде, у них было очень хорошее место для сна, много уроков по творчеству, мы лепили из глины, мы рисовали, мы хорошо ели, я готовила на газу, очень хорошую и вкусную еду.

Мы попытались связаться с мамой Нины Кутиной. Женщина живет в России, дочь до этого размещала в социальных сетях видео, как с детьми приезжала к ней в гости. Мама женщины на наши вопросы ответила одним предложением: «Вы понимаете, что любая размещенная информация может убить ее и девочек?», а после повесила трубку.

По данным полиции, изначально Нина Кутина приехала в Индию в 2016 году по деловой визе. После она выезжала из страны, а затем в 2020-м снова вернулась в Индию уже по туристической визе. Как сообщает русская служба BBC cо ссылкой на данные, предоставленные российскому консульству, 11-летний сын женщины сейчас находится в России, хотя некоторые СМИ со ссылкой на знакомых Кутиной утверждали, что ребенок находится в Индии и в пещере его не было потому, что он временно поселился в городе у друзей Нины, чтобы ходить в школу. Женщину с детьми сейчас готовят к депортации на родину.