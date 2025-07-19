В Краснодарском крае нашествие ядовитых медуз. От укусов пострадали туристы — кадры

Даже одна медуза способна нанести сильнейшие ожоги Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Азовское море превратилось в суп из медуз. Тысячи гигантских особей заполонили побережье. Они жалят отдыхающих и мешают купаться. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Типичный Краснодар и край».

Зрелище устрашающее Источник: Краснодар | Телетайп / Telegram

«Побережье усыпано тысячами особей, которые могут жалить при первом контакте с водой. Скопление наблюдают в Кучугурах, Пересыпи, днями ранее в Голубицкой», — пишут в Telegram-канале.

Большинство медуз плавает прямо у самого берега Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

По словам местных жителей, причина такого скопления медуз в море — повышение солености из-за теплой зимы и снижение притока пресной воды от рек. Такие условия стали идеальными для их размножения.

Медузы огромных размеров Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

Некоторые туристы уже пострадали от укусов медуз Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

Медузы уже ужалили некоторых туристов. Они поделились с Telegram-каналом SHOT, что запах после укусов специфический, тошнит, всё тело чешется.

По информации биолога Вениамина Голубитченко, купаться в таком месиве опасно для жизни.

«Даже одна медуза-корнерот может довольно серьезно нанести ожоги, если с ней плотно соприкоснуться в воде», — рассказал он нашим коллегам из 93.RU.

Эксперты не рекомендуют туристам заходить в воду Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

Медузы в таком количестве опасны Источник: Краснодар | Телетайп / Telegram