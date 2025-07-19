В Краснодарском крае нашествие ядовитых медуз. От укусов пострадали туристы — кадры

Азовское море превратилось в суп из медуз. Тысячи гигантских особей заполонили побережье. Они жалят отдыхающих и мешают купаться. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Типичный Краснодар и край».
«Побережье усыпано тысячами особей, которые могут жалить при первом контакте с водой. Скопление наблюдают в Кучугурах, Пересыпи, днями ранее в Голубицкой», — пишут в Telegram-канале.
По словам местных жителей, причина такого скопления медуз в море — повышение солености из-за теплой зимы и снижение притока пресной воды от рек. Такие условия стали идеальными для их размножения.
Медузы уже ужалили некоторых туристов. Они поделились с Telegram-каналом SHOT, что запах после укусов специфический, тошнит, всё тело чешется.
По информации биолога Вениамина Голубитченко, купаться в таком месиве опасно для жизни.
«Даже одна медуза-корнерот может довольно серьезно нанести ожоги, если с ней плотно соприкоснуться в воде», — рассказал он нашим коллегам из 93.RU.
Подобная ситуация была в мае этого года у берегов Сочи. Тогда медуз тоже было настолько много, что вода была похожа на кисель. Подробнее об этом мы писали здесь.