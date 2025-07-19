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Страна и мир В Краснодарском крае нашествие ядовитых медуз. От укусов пострадали туристы — кадры

В Краснодарском крае нашествие ядовитых медуз. От укусов пострадали туристы — кадры

Купаться в таком месиве опасно для жизни

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Даже одна медуза способна нанести сильнейшие ожоги | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUДаже одна медуза способна нанести сильнейшие ожоги | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Даже одна медуза способна нанести сильнейшие ожоги

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Азовское море превратилось в суп из медуз. Тысячи гигантских особей заполонили побережье. Они жалят отдыхающих и мешают купаться. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Типичный Краснодар и край».

Зрелище устрашающее

Источник:

Краснодар | Телетайп / Telegram

«Побережье усыпано тысячами особей, которые могут жалить при первом контакте с водой. Скопление наблюдают в Кучугурах, Пересыпи, днями ранее в Голубицкой», — пишут в Telegram-канале.

Большинство медуз плавает прямо у самого берега

Источник:

Типичный Краснодар и край / Telegram

По словам местных жителей, причина такого скопления медуз в море — повышение солености из-за теплой зимы и снижение притока пресной воды от рек. Такие условия стали идеальными для их размножения.

Медузы огромных размеров | Источник: Типичный Краснодар и край / TelegramМедузы огромных размеров | Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

Медузы огромных размеров

Источник:

Типичный Краснодар и край / Telegram

Некоторые туристы уже пострадали от укусов медуз

Источник:

Типичный Краснодар и край / Telegram

Медузы уже ужалили некоторых туристов. Они поделились с Telegram-каналом SHOT, что запах после укусов специфический, тошнит, всё тело чешется.

По информации биолога Вениамина Голубитченко, купаться в таком месиве опасно для жизни.

«Даже одна медуза-корнерот может довольно серьезно нанести ожоги, если с ней плотно соприкоснуться в воде», — рассказал он нашим коллегам из 93.RU.

Эксперты не рекомендуют туристам заходить в воду

Источник:

Типичный Краснодар и край / Telegram

Медузы в таком количестве опасны

Источник:

Краснодар | Телетайп / Telegram

Подобная ситуация была в мае этого года у берегов Сочи. Тогда медуз тоже было настолько много, что вода была похожа на кисель. Подробнее об этом мы писали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Медузы Туристы Море Краснодарский край Отдых Отпуск
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