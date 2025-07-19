Грузинский Дубай на Черном море. За что в Батуми так любят русских туристов

Центр Батуми теперь больше похож на Нью-Йорк Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Недавно побывал в Батуми. С удивлением узнал, что это один из самых популярных курортов среди россиян. Бурное развитие российского туризма началось пару лет назад, после того как возобновились прямые авиаперелеты из городов России. Сейчас сюда летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Мин. Вод и других городов.

Можно, конечно, ехать автобусом или даже на машине. Но, похоже, таких смельчаков немного. По крайней мере, судя по очень небольшому количеству машин с российскими госномерами на улицах Батуми. Да и то, по словам местных, это в основном машины релокантов, которые остались жить в Батуми с 2022 года. Сейчас их уже менее 10 тысяч человек. Немного по меркам того, что в Батуми сейчас живет более 180 тысяч человек. И, по данным Геостата (грузинский аналог Росстата), население Батуми выросло в полтора раза с середины нулевых годов, когда город и получил толчок к развитию.

Набережную при Саакашвили удлинили на 10 километров до аэропорта Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

А начал активно развиваться Батуми при Михаиле Саакашвили. Фигура крайне противоречивая. Сейчас, как известно, он отбывает тюремный срок за коррупцию. Но первый его президентский срок в Грузии отметился грандиозными экономическими реформами, и модернизация Батуми — одна из главных. Правда, до других городов у Саакашвили руки не дошли. Скажем, он так и не построил обещанный курорт Лазика на границе с Абхазией, где тоже собирался применить «батумский» опыт.

В Батуми, который в советское время был городом военных, судостроителей и тихих пенсионеров, при Саакашвили полились иностранные инвестиции. Сначала казахские (вкладывался банк Turan Alem, который закрылся в 2015 году), потом турецкие. И главное — местные.

Прямо на границе Грузии и Турции недавно построен православный храм Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Преобразился Батуми в основном благодаря строительной группе «Орби». Она построила крупнейший на планете гостиничный комплекс Orbi Hotel, в котором после сдачи последнего блока будет почти 11 тысяч номеров. Приезжая в Батуми, внимательно изучал отзывы об отелях, и большинство советовали ни в коем случае не останавливаться в Orbi. Главная причина — это «человейник». Номера неплохие, но лифты в 50-этажных зданиях приходится ждать порой по полчаса. И это не преувеличение, а реальность!

Ночная жизнь в Батуми намного насыщеннее дневной Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Были и другие неудачные примеры строительства. Скажем, ЖК «Магнолия» прямо на набережной. Сейчас огромное здание, где явно сэкономили на стройматериалах, больше похоже на заплесневелую коробку. На входе в один из подъездов я увидел раздавленную крысу. При этом в свое время квартиры в модном и разрекламированном ЖК скупали местные богатеи. Почти всё сдается.

Вообще, отелей в Батуми великое множество. Более-менее доступные находятся в Старом городе, рядом с морпортом. Но сейчас Старый город переживает реновацию (запущенную, судя по рассказам местных, опять-таки чуть ли еще не при Саакашвили, то есть не заканчивающуюся никогда). А реновация — это, как вы понимаете, постоянная стройка: все старинные дома в строительных лесах, хотя рабочие и не любят трудиться с утра и поздно вечером. Может, национальная традиция?

Советский Батуми уходит в прошлое Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Если любите не старинные, более шикарные отели-«человейники», тогда бронируйте в новой части города. Это та самая, которая была выстроена при Саакашвили. Именно при нем скромную трехкилометровую набережную удлинили в три раза, дотянув почти по аэропорта (его новый терминал, кстати, тоже сдали в 2007 году в рамках модернизации города). Теперь на месте, где еще в советское время была пограничная полоса отчуждения, а потом безлюдные болота, — шикарные резиденции из стекла и бетона. Прямо с прилета в аэропорт вас ждет реклама батумской недвижимости. Рассчитана она, конечно, на тугой кошелек. Еще до релокации россиян в Батуми цены вместе с этажностью небоскребов выросли в несколько раз. И из тихого советского курорта он превратился в «новый Дубай» на Черном море. Вместе с отелями появились гигантские казино и торговые центры, где спускают деньги туристы из постсоветских стран (Казахстан, Азербайджан, Армения) и стран Ближнего Востока (Израиль, Турция, ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия).

Судя по рассказам местных жителей, жители исламских стран, даже с жесткими религиозными запретами, рвутся в Батуми именно за разнузданной курортной жизнью — это казино, кальянные, рестораны, проститутки. Скажем, у меня под окнами гостиничного номера каждый вечер сутенеры шумно выясняли отношения из-за клиентов их «бабочек».

Жилой фонд в Батуми в ужасном состоянии, чего не скажешь про шикарные отели Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Естественно, далеко не все батумчане, особенно старшего поколения, таким «развитием» довольны. Но прогресс, кажется, уже не остановить: в городе строятся всё новые и новые небоскребы. Причем даже с учетом удлинения набережной места для новых резиденций скоро не будет, и они начинают «вгрызаться» подальше от моря. Например, вдоль Аллеи героев, где сейчас строится не меньше десятка новых гостиниц и жилых комплексов. Судя по рекламе, у каждого на первых этажах — моллы, казино, спа-центры, кинотеатры. И люди сюда будут ехать и ехать, оставлять и оставлять деньги.

Россияне, судя по рассказам местных таксистов и гидов, входят в тройку самых активных и платежеспособных туристов в Батуми. За это их и любят. Правда, российский экономический кризис всё-таки сильно повлиял на их платежеспособность. Самыми же щедрыми остаются туристы из Азербайджана и Израиля. Но у них разные представления об отдыхе.

Почти всё население Батуми в турсезон занято в курортной сфере Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Россияне в Батуми едут в основном семьями, чтобы искупаться в море. Оно на порядок лучше, чем в Сочи или Геленджике (молчим про Анапу), хотя грузинские пляжи в основном галечные. Это одновременно и плюс (сами пляжи, да и вода чище), и минус (ходить можно только в коралловых тапочках, благо их везде продают за 30–50 лари, или примерно 900–1500 рублей).

Флаги Евросоюза и Турции в Батуми можно увидеть на каждом шагу. Российских — ни одного Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU

Азербайджанцы и турки любят казино, которые, как известно, в их стране запрещены. А вот туристов из Израиля интересуют экскурсии, которые в Батуми великое множество и на самый разный кошелек. От скромных поездок к границе с Турцией или древнеримской крепости Гонио (50 лари с человека, или 1500 рублей) до многодневных туров в горную Сванетию (500 лари, или 15 тысяч рублей с каждого).

Пестрота лиц на улицах и пляжах удивляет, кажется, не только приехавших в Батуми россиян, но и самих местных. Они рассказывают, что всё больше становится приезжих из Южной Азии (Пакистан, Индия) и стран Черной Африки. А вот европейцев, кажется, не так много, как хотелось бы. Хотя батумские власти последние годы и ведут активную маркетинговую кампанию, чтобы завлечь отдыхающих из Польши, Нидерландов, Германии.

Напоследок несколько советов (на личном примере) тем, кто хочет посетить Батуми.

Такси

В городе без всяких проблем работает «Яндекс.Такси». Только платить нужно наличными, потому что ни одна российская карта в Грузии не работает. Не ухищряйтесь и не верьте тем, кто обещает вам, скажем, оплату по QR-коду. Кстати, пробки в городе не такие страшные, как должны были быть, учитывая, что в турсезон население Батуми вырастает втрое. Новые дороги (по крайней мере в новой части города) Саакашвили тоже построил.

Валюта

Езжайте с рублями, их можно легко обменять на каждом углу. Только следите за курсом в обменниках: он высвечивается на табло. Выгоднее всего курс, как я видел, — в Старом городе, около Batumi Plaza. Чем ближе к современным ТЦ и отелям, тем курс хуже. Можно менять также доллары и евро, тоже без проблем и обмана.

Цены

Отличаются от сочинских или московских в лучшую сторону. В Батуми пока дешевле. Скажем, чашка капучино будет стоить в среднем 7–10 лари (210–300 рублей), порция картошки фри — 10–15 лари (300–450 рублей), салат цезарь — 15–20 лари (450–600 рублей). Продукты можно купить в многочисленных супермаркетах типа SPAR или Carrefour, причем из привычного дороже всего стоит… обычная молочка. Посидеть в хорошем ресторане в Старом городе стоит не менее 50 лари на человека.