Telegram решил устранить главную проблему, из-за которой его могли заблокировать

Компания планирует открыть в России представительство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России появится представительство мессенджера Telegram. Сейчас процесс уже находится в стадии согласования. За счет этого компания выполнит закон «о приземлении», согласно которому зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы в России.

Планы Telegram стали известны, когда на сайте РКН появилась соответствующая запись. В ней в стадии согласования находится строка «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо». Когда именно Telegram начал этот процесс, неизвестно, как и то, через сколько он завершится.

Источник: Rkn.gov.ru

Согласно закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тысяч пользователей должны открыть в России филиал, представительство или создать новое юрлицо на территории страны. Помимо этого, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.

За нарушение закона компании грозит запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юрлиц и другие ограничения. Максимальная мера — блокировка ресурса в стране, которой грозили Telegram.

Однако исполнение этого закона не гарантирует того, что доступ к мессенджеру не ограничат.