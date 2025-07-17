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Страна и мир Telegram решил устранить главную проблему, из-за которой его могли заблокировать

Telegram решил устранить главную проблему, из-за которой его могли заблокировать

Но это может не спасти мессенджер

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Компания планирует открыть в России представительство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКомпания планирует открыть в России представительство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Компания планирует открыть в России представительство

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В России появится представительство мессенджера Telegram. Сейчас процесс уже находится в стадии согласования. За счет этого компания выполнит закон «о приземлении», согласно которому зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы в России.

Планы Telegram стали известны, когда на сайте РКН появилась соответствующая запись. В ней в стадии согласования находится строка «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо». Когда именно Telegram начал этот процесс, неизвестно, как и то, через сколько он завершится.

Источник: Rkn.gov.ruИсточник: Rkn.gov.ru
Источник:

Rkn.gov.ru

Согласно закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тысяч пользователей должны открыть в России филиал, представительство или создать новое юрлицо на территории страны. Помимо этого, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.

За нарушение закона компании грозит запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юрлиц и другие ограничения. Максимальная мера — блокировка ресурса в стране, которой грозили Telegram.

Однако исполнение этого закона не гарантирует того, что доступ к мессенджеру не ограничат.

«После появления национального мессенджера чиновников могут обязать сидеть только в нем. Если с WhatsApp всё понятно — иностранный мессенджер, принадлежащий экстремистской и запрещенной в России компании, то статус Telegram не ясен, он в серой зоне. Очевидно, что сейчас Павел Дуров будет идти навстречу российским властям. Но даже если он будет исполнять закон, всегда останутся претензии относительно сомнительных телеграм-каналов, в частности украинских», — отметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Telegram-канал Закон Блокировка Телеграма
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