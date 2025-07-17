Telegram решил устранить главную проблему, из-за которой его могли заблокировать

В России появится представительство мессенджера Telegram. Сейчас процесс уже находится в стадии согласования. За счет этого компания выполнит закон «о приземлении», согласно которому зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы в России.
Планы Telegram стали известны, когда на сайте РКН появилась соответствующая запись. В ней в стадии согласования находится строка «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо». Когда именно Telegram начал этот процесс, неизвестно, как и то, через сколько он завершится.
Согласно закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тысяч пользователей должны открыть в России филиал, представительство или создать новое юрлицо на территории страны. Помимо этого, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.
За нарушение закона компании грозит запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юрлиц и другие ограничения. Максимальная мера — блокировка ресурса в стране, которой грозили Telegram.
Однако исполнение этого закона не гарантирует того, что доступ к мессенджеру не ограничат.
«После появления национального мессенджера чиновников могут обязать сидеть только в нем. Если с WhatsApp всё понятно — иностранный мессенджер, принадлежащий экстремистской и запрещенной в России компании, то статус Telegram не ясен, он в серой зоне. Очевидно, что сейчас Павел Дуров будет идти навстречу российским властям. Но даже если он будет исполнять закон, всегда останутся претензии относительно сомнительных телеграм-каналов, в частности украинских», — отметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.