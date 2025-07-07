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Страна и мир На подлете к Ярославлю уничтожены два беспилотника. Заявление губернатора

На подлете к Ярославлю уничтожены два беспилотника. Заявление губернатора

Глава региона предупредил жителей о фрагментах БПЛА

2 765
33 комментария
Над Ярославской областью сбили беспилотник | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНад Ярославской областью сбили беспилотник | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Над Ярославской областью сбили беспилотник

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Утром 7 июля на подлете к Ярославлю отражена атака беспилотников. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, уничтожены два БПЛА. Глава региона предупредил жителей о возможных фрагментах аппаратов.

«7 июля на подлёте к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — указано в сообщении главы региона.

В регионе продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств.

Ранее утром 7 июля в Министерстве обороны также сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотник самолетного типа в 14 регионах России.

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Комментарии
33
Гость
2 часа
Думаю, надо ещё немного потерпеть и просто отнестись к этому с пониманием.
Гость
2 часа
И так по всей стране... a кто это сделал???!!!...
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