На подлете к Ярославлю уничтожены два беспилотника. Заявление губернатора

Утром 7 июля на подлете к Ярославлю отражена атака беспилотников. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, уничтожены два БПЛА. Глава региона предупредил жителей о возможных фрагментах аппаратов.
«7 июля на подлёте к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — указано в сообщении главы региона.
В регионе продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств.
Ранее утром 7 июля в Министерстве обороны также сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотник самолетного типа в 14 регионах России.