На подлете к Ярославлю уничтожены два беспилотника. Заявление губернатора

Утром 7 июля на подлете к Ярославлю отражена атака беспилотников. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, уничтожены два БПЛА. Глава региона предупредил жителей о возможных фрагментах аппаратов.

«7 июля на подлёте к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — указано в сообщении главы региона.