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Страна и мир В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров при задержке рейсов: кого это коснется

В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров при задержке рейсов: кого это коснется

Некоторые пассажиры могут рассчитывать на бесплатные номера в гостиницах

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1 комментарий
Номера в отелях будут предоставлять при задержке рейсов более чем на 4 часа | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUНомера в отелях будут предоставлять при задержке рейсов более чем на 4 часа | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Номера в отелях будут предоставлять при задержке рейсов более чем на 4 часа

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Несколько дней из-за атаки украинских беспилотников в России наблюдается задержка авиарейсов в некоторых регионах. На фоне этого депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» предложил предоставлять гостиницы аэропортов семьям с детьми.

«Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа», — рассказал депутат РИА Новости.

Антропенко направил соответствующие предложения в профильные ведомства.

Накануне Московскую область пытались атаковать девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В небе работала ПВО, а в столичных аэропортах начались серьезные проблемы. По данным Росавиации, в аэропорту Шереметьево отменили 171 рейс.

Настоящий коллапс на фоне атаки БПЛА случился в Петербурге. Весь день аэропорт Пулково работал с перебоями, а к вечеру пропал мобильный интернет. Подробности об этом мы рассказывали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Задержка авиарейса Льготы Госдума Самолет Аэропорт
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Комментарии
1
Гость
1 час
Льготный стакан воды из-под крана и льготное место на полу у окна
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