В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров при задержке рейсов: кого это коснется

Несколько дней из-за атаки украинских беспилотников в России наблюдается задержка авиарейсов в некоторых регионах. На фоне этого депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» предложил предоставлять гостиницы аэропортов семьям с детьми.
«Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа», — рассказал депутат РИА Новости.
Антропенко направил соответствующие предложения в профильные ведомства.
Накануне Московскую область пытались атаковать девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В небе работала ПВО, а в столичных аэропортах начались серьезные проблемы. По данным Росавиации, в аэропорту Шереметьево отменили 171 рейс.
Настоящий коллапс на фоне атаки БПЛА случился в Петербурге. Весь день аэропорт Пулково работал с перебоями, а к вечеру пропал мобильный интернет. Подробности об этом мы рассказывали здесь.