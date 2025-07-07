В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров при задержке рейсов: кого это коснется

«Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа», — рассказал депутат РИА Новости.