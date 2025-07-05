«Какие-то бабки с бабками!» Мысли о том, где российские старики берут десятки миллионов рублей, которые у них отбирают мошенники

Мошенников, укравших украшения на 17 миллионов рублей, задержали Источник: Елена Буйвол, Павел Мелешкин / Vk.com

У пенсионерки из Архангельска украли коллекцию украшений стоимостью 17 миллионов рублей. На новость об этом остроумно отреагировал шоумен Павел Мелешкин. Здесь мы приводим его слова.

Источник: Павел Мелешкин / Vk.com

Кто эти бабушки? Украшения на 17 миллионов рублей украли у пенсионерки из Архангельска.

Я охреневаю с этих новостей каждый раз. Мошенники развели пенсионерку на 700 миллиардов рублей. У бабушки украли последние 42 миллиона.

Павел Мелешкин — 39-летний комик и ведущий из Архангельска, известный по проекту «Архипедия» уже в масштабах страны. По России разлетаются ролики, где Павел и его напарник Евгений Суханов задают разные каверзные вопросы обычным прохожим. Некоторые ответы моментально становятся мемами в соцсетях и потом долго кочуют по Сети.

Кто эти бабушки? Это какие-то бабки с бабками! Бабушки Прохора Шаляпина? Кто это?

Или это бабушки, которые много раз развелись с богатыми дедушками? Бабушки, у которых нет внуков, и им некуда тратить?

Бабушки, которые отработали где-то 700 тысяч лет, и у них пенсия за стаж такая? Или это бабушка, которая развела другую бабушку на эту сумму? Или, может быть, бабушки встают так рано, потому что идут грабить банки, пока никого нет?

Что мне надо сделать, чтобы стать такой бабушкой? У меня появилась цель в жизни — стать богатой бабушкой.

В общем, шах и мат всем тем, кто говорит, что у нас пенсионеры плохо живут!

Эти деньги люди копят всю жизнь!

На самом деле, всё не так весело, как может показаться. Откуда деньги у бабушек из таких криминальных историй про мошенников и какая вероятность вернуть исчезнувшие средства, наши коллеги из 29.RU спросили у адвоката Дмитрия Дерена, представителя «Коллегии адвокатов», которая занимается судебной практикой по разным регионам России. Он отметил, что в последнее время наблюдается тревожный рост числа таких преступлений, основанных на обмане возрастных людей.

«Это люди другого поколения: всю жизнь откладывали, не тратили, не покупали недвижимость, не ездили в отпуска, живут скромно и бережливо. Эти средства копились десятилетиями, но в одночасье уходят в руки мошенников. Причем нередко под давлением аферистов оказываются и те пенсионеры, у которых нет накоплений. Они на эмоциях сами оформляют кредиты и тут же перечисляют полученные деньги преступникам. Сегодня такие схемы стали массовым явлением, особенно в городах», — отмечает Дмитрий Дерен.

Шансы на возврат средств всё же есть, однако низкие. Дмитрий предлагает разобрать несколько вариантов.

1. Если деньги были отправлены по ошибке

Если человек сам перевел деньги не тому получателю, например, по ошибке указал неверный номер счета, ситуация, как говорит наш эксперт, потенциально решаема.

«Можно обратиться в банк получателя. Банк не имеет права раскрывать данные клиента, но может связаться с ним от своего имени и предложить уладить ситуацию. Если реакции всё равно нет, остается подача заявления в полицию: в данном случае речь идет о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ). Возврат средств возможен через суд, который сможет установить личность получателя через запрос в банк».

2. Если деньги ушли мошенникам

Если человек сам предоставил доступ к своей карте, онлайн-банку или сообщил коды подтверждения — это, к сожалению, одна из самых сложных ситуаций.

«Банк в таких случаях не несет ответственности, так как действия были добровольными. Деньги вернуть крайне сложно. Основной путь — уголовное дело, расследование, поиск преступника и дальнейшее восстановление справедливости через суд. Однако на практике такие дела затруднены: преступники часто используют подставных лиц и обналичивают средства очень быстро», — говорит Дмитрий.

Тем не менее он рекомендует подавать заявление в полициюя: чем раньше начнется расследование, тем выше шанс установить цепочку транзакций и выйти на злоумышленников.

3. Если есть вина банка

Есть случаи, когда вина частично или полностью лежит на банке.

«Например, если сотрудник банка, действуя недобросовестно, воспользовался служебным положением и инициировал несанкционированный перевод. Или если произошел сбой в системе безопасности, и мошенники получили доступ к личным данным клиента, включая логины, пароли или СМС-коды», — объясняет адвокат.

В таких ситуациях шансы на возврат средств существенно выше. Банк может быть привлечен к ответственности, особенно если допущено нарушение стандартов безопасности или внутреннего контроля. Иногда вопрос решается даже в досудебном порядке: достаточно подать обоснованную претензию в банк с изложением всех обстоятельств.