В Турции бушует мощный пожар, погибли люди. Кадры из эпицентра ЧП

Несколько регионов Турции охватили лесные пожары. По информации CNN Türk, как минимум два человека погибли, с огнем пока не удается справиться.
В районе Ментеше в провинции Мугла пламя охватило большую территорию, и местные службы продолжают бороться с огнем как с воздуха, так и с земли. А вот в районе Силиври в Стамбуле пожар удалось локализовать и потушить.
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил, что шесть крупных пожаров уже удалось взять под контроль. Он добавил, что один пожарный погиб во время выполнения своих обязанностей, а еще один человек скончался у себя дома.
В пригороде Стамбула, в Силиври, почти 700 человек и семь самолетов борются с лесным пожаром, а власти эвакуировали жителей 50 домов.
Пожар начался в среду в 15:00 по московскому времени. Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что задержали одного человека, который, похоже, разжег костер для шашлыка, и огонь перекинулся на лес.
«В тушении участвуют семь самолетов, три вертолета, 56 пожарных машин и 691 человек», — рассказали власти в пресс-релизе.
Из-за пожара эвакуировали жителей 50 домов в районе Чанта, а огонь уже уничтожил около 100 гектаров леса. В Стамбуле сейчас температура держится на уровне 28 градусов и дует сильный северный ветер с порывами до 40 километров в час.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что более 50 тысяч человек были эвакуированы в трех провинциях из-за масштабных лесных пожаров. А министр юстиции Йылмаз Тунч добавил, что правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению этих пожаров.