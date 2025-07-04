В Турции бушует мощный пожар, погибли люди. Кадры из эпицентра ЧП

Из-за ЧП эвакуировали более 50 тысяч человек Источник: Рен-ТВ / Telegram

Несколько регионов Турции охватили лесные пожары. По информации CNN Türk, как минимум два человека погибли, с огнем пока не удается справиться.

В районе Ментеше в провинции Мугла пламя охватило большую территорию, и местные службы продолжают бороться с огнем как с воздуха, так и с земли. А вот в районе Силиври в Стамбуле пожар удалось локализовать и потушить.

Огонь быстро распространяется по округе Источник: Рен-ТВ / Telegram

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил, что шесть крупных пожаров уже удалось взять под контроль. Он добавил, что один пожарный погиб во время выполнения своих обязанностей, а еще один человек скончался у себя дома.

В пригороде Стамбула, в Силиври, почти 700 человек и семь самолетов борются с лесным пожаром, а власти эвакуировали жителей 50 домов.

С огнем удается справиться не везде Источник: Рен-ТВ / Telegram

Пожар начался в среду в 15:00 по московскому времени. Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, что задержали одного человека, который, похоже, разжег костер для шашлыка, и огонь перекинулся на лес.

«В тушении участвуют семь самолетов, три вертолета, 56 пожарных машин и 691 человек», — рассказали власти в пресс-релизе.

Очевидцы снимают происходящее на видео Источник: Рен-ТВ / Telegram

Из-за пожара эвакуировали жителей 50 домов в районе Чанта, а огонь уже уничтожил около 100 гектаров леса. В Стамбуле сейчас температура держится на уровне 28 градусов и дует сильный северный ветер с порывами до 40 километров в час.