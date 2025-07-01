«Подрывают состояние народа»: военные эксперты — о том, кто и зачем отключает в России мобильный интернет

Мобильный интернет в Ростове отключают всё чаще, ночью его нет уже давно Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Жители многих регионов страны понемногу начинают привыкать к дневным отключениям мобильного интернета. Они начали регулярно повторяться в разных городах. То, что отключения неслучайны, на официальном уровне никто не отрицает. Но кто это делает и зачем, приходится лишь догадываться. Всё, что говорят власти: мобильный интернет отключают ради безопасности граждан. Наши коллеги из 161.RU спросили у военных экспертов, насколько эти отключения необходимы, правда ли они эффективны и почему начались лишь на третий год специальной военной операции.

По словам генерал-майора, заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, мобильный интернет отключают «не от хорошей жизни». Он заверяет, что это действительно необходимо для защиты граждан, гражданских и военных объектов в тылу.

«У нас, у военных, есть понятия мирного времени, угрожаемого периода и военного времени. Сейчас далеко не мирное время, хотя нигде об этом открыто не говорится — политического решения на этот счёт, к сожалению, не принято», — прокомментировал эксперт.

По его словам, украинские военные вполне могут использовать российские мобильные сети для наведения беспилотников на объекты.

«Вышки сотовой связи стоят везде, привязаться к ним проблемы не составляет. И использовать их для наведения — тоже. Вычислить их координаты по излучению также несложно. Плюс западные специалисты им (ВСУ. — Прим. ред.) активно помогают. Поэтому отключение связи — это необходимость, это для безопасности людей. Надо разъяснять гражданам, что это делается в их интересах», — говорит Попов.

То, что глушить мобильный интернет начали лишь на третий год специальной военной операции, он объясняет тем, что противник, судя по всему, начал им активнее пользоваться. Кроме того, ВСУ «перестали с чем-либо считаться».

«Одно дело — бить по войсковым арсеналам, казармам, полигонам, самим войскам. Но они теперь допускают такую подлость, когда наносят удары по жилым кварталам, магазинам, спортивным сооружениям. То есть бить не эффективнее в военном плане, а побольнее — в психологическом. Подрывают состояние народа. И это вынуждает нас обеспечивать достаточную безопасность людей», — говорит Попов.

Генерал-майор в отставке Александр Хрячков также считает, что отключение мобильного интернета — реальная необходимость. Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут как создавать помехи для БПЛА, чтобы те сбивались с курса, так и полностью глушить связь в нужном секторе. Но, говорит генерал-майор, системы РЭБ начали работать не в июне — они действовали всегда, создавая помехи.

«Мобильный интернет отключают наши операторы связи. Потому что противник, его диверсионно-разведывательные группы, используют наши симки и через наши станции осуществляют наведение БПЛА на цель. Управляют беспилотниками также по нашим симкам. РЭБ тоже глушит связь, но в данном случае интернет отключают сами операторы. Это необходимость, чтобы не был нанесен удар», — уверен эксперт.

Мобильные операторы, комментируя ставшие регулярными отключения мобильного интернета, указывают, что это происходит «по независящим от них причинам». В правительстве тоже говорят лишь, что отключения — вынужденная мера. Как именно глушат мобильный интернет — системами РЭБ или средствами самих операторов, — неизвестно.