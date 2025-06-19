Путин станет звездой «Простоквашино» (вместе с котом Матроскиным): новости 19 июня

Образ президента поможет продвижению мультсериала Источник: Kremlin.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 июня.

В Госдуме предложили новую поддержку для погашения ипотеки

В Госдуму внесут законопроект о расширении господдержки для погашения ипотеки. Планируется, что право на помощь получат родители в возрасте до 26 лет, у которых с 2026 по 2030 год родится второй ребенок. Об этом сообщила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

По ее словам, многие молодые люди не решаются заводить семьи из-за трудностей с жильем и высоких ипотечных ставок. Им не хватает средств на его покупку, а в начале карьеры не все могут достичь финансовой стабильности. Лантратова уверена, что новая инициатива не только улучшит качество жизни молодых семей, но и станет стимулом для рождения вторых детей.

На ПМЭФ предупредили о грядущих проблемах в экономике

Экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе ПМЭФ.

Рецессия — это продолжительный и существенный спад экономической активности. Обычно она характеризуется сокращением валового внутреннего продукта (ВВП), ростом безработицы, снижением потребительских расходов и уменьшением инвестиций в бизнес.

Причиной такого состояния могут стать:

финансовые кризисы;

изменения в мировой экономике;

вооруженные конфликты;

природные катаклизмы;

технологический прогресс.

Глава Минфина Антон Силуанов на площадке ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ. Однако он считает, что стоит ждать улучшения.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что экономика РФ сейчас проходит период выхода из перегрева. Она предложила думать о новой модели роста экономики.

Но глава Минфина с ней не согласился. Он призвал сохранить текущую модель, потому что считает ее рабочей.

В России призвали отменить домашнее задание

В российских школах нужно отменить домашние задания, поскольку школьники перестали делать их самостоятельно, а пользуются помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков в ходе ПМЭФ.

Родители тоже перестали проверять уроки вручную Источник: forumspb.com

Он считает, что нужны изменения, так как используя различные нейросети, дети не развиваются. В итоге домашние задания превращаются в пустую трату времени для школьников и их родителей.

В России распространяются огромные слизни

Гигантских слизней стали замечать в разных регионах России. Их уже встречали в Подмосковье, Ленинградской области, в Волгограде, Ярославле, Воронеже и даже Новосибирске.

Испанский слизень — вид наземных брюхоногих моллюсков, который считается вредителем сельского хозяйства и садоводства.

По словам специалистов Мосприроды, испанские слизни в Москве появились случайно — их, предположительно, завезли с фруктами и овощами, или специально, чтобы держать дома, а потом выбросили. Затем они расплодились, и теперь их можно встретить практически везде.

Люди умудряются собирать слизней охапками Источник: «Чат ТиНАО / Новая Москва» / Telegram

Испанские слизни являются переносчиками паразитов. На слизнях размножаются нематоды (круглые черви) и бычий цепень (ленточный червь). Попадая в организм человека, они могут вызывать рвоту, дискомфорт в желудке и кишечнике, головные боли, диарею, интоксикацию и головокружение. Также у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на контакт со слизнями или их выделениями. Чаще всего это проявляется в виде зуда, покраснения кожи. Такая же редакция может возникнуть и у животных.

Посмотреть больше фотографий, а также узнать, с кем можно перепутать испанских слизней — в нашем материале.

Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану, требуя отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким обращением к Ирану. Страну ждут серьезные меры, если они не сложат оружие.

«Мы не ищем режима прекращения огня. Нам нужна тотальная и полная победа. Вы знаете, что такое победа — никакого ядерного оружия», — заявил президент США.

Телеканал ABC News сообщает, что Трамп изучает различные варианты решения конфликта, среди которых есть возможность применения американских военных ресурсов для атак на иранские ядерные объекты.

При этом президент США заявил, что не хотел бы втягиваться в военный конфликт. Он также подчеркнул, что Иран находился всего в «нескольких неделях» от возможности обладать ядерным оружием.

Помимо этого, Дональд Трамп не исключил смены власти в Иране, заявив, что может случиться «всё что угодно». Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке рассказали в отдельном материале.

Павел Дуров составил необычное завещание

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание. Это связано с рисками из-за работы по защите свобод.

Но наследство дети получат не сразу — Дуров хочет, чтобы они пожили обычной жизнью. По его словам, доступ к деньгам появится не раньше, чем через 30 лет.

Очередная ракета Илона Маска взорвалась

Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед десятым тестовым запуском, сообщает Fox 26 Houston.

«Власти заявили, что Starship 36 компании SpaceX потерпела катастрофическую аварию и взорвалась сразу после 23:00», — говорится в публикации.

SpaceX — американская компания, производитель космической техники, созданная бизнесменом Илоном Маском.

Эпичные кадры взрыва Источник: NASASpaceflight / X

Ракета проходила статические огневые испытания на испытательном полигоне Starbase. Во время прямой трансляции неожиданно произошел взрыв первой ступени ускорителя, а на второй ступени началась серьезная утечка топлива. После этого Starship 36 вышла из-под контроля и взорвалась при входе в атмосферу.

Путин появится в «Простоквашино»

Образ президента планируют использовать в новом сезоне «Простоквашино». Об этом во время сессии на ПМЭФ-2025 сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.