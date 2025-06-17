«История оживает в каждом камне». Как путешественник побывал в малоизвестных городах Чечни и что его удивило

Рассказываем, какие города скрываются за пределами столицы Источник: Алексей Котельников











Кавказ манит своей красотой и самобытностью, но в туристических маршрутах Чечня часто остается в тени. Многие ограничиваются беглым осмотром Грозного, посещением нескольких мечетей и спешат дальше, упуская возможность увидеть настоящую, многогранную Чечню. За пределами столицы скрываются города и села, хранящие богатую историю и уникальную культуру, о которых мало кто знает.

Барнаульский путешественник Алексей Котельников решил исправить эту несправедливость и отправился в Чечню, чтобы исследовать ее глубинку и поделиться своими впечатлениями с NGS22.RU.

«Пульс города»

Во время поездки путешественник прошелся по главным артериям Чечни, начав с Грозного.

— Вечерний променад по проспекту, носящему имя президента Путина, позволил ощутить пульс города. Протяжённость проспекта — 1880 метров. Этот проспект, с богатой историей, не просто самая старая улица города, а средоточие жизни Грозного. Здесь, среди административных зданий, культурных центров и торговых площадок, можно увидеть Дворец молодежи, Национальный музей, и величественную мечеть «Сердце Чечни», — рассказал Котельников.

Путешественник прошелся по главным артериям Чечни Источник: Алексей Котельников











Затем маршрут туриста пролегал по проспекту Кадырова, который по праву считается визитной карточкой Грозного.

— Эта улица, восстановленная из руин с невероятной скоростью, демонстрирует силу и стремление города к возрождению. Это лицо Грозного. До 2004-ого года проспект именовался именем Ленина. Прогуливаясь по нему, можно почувствовать гордость за проделанную работу и увидеть, как Грозный преобразился, став современным и процветающим городом, — отметил турист.

Турист также побывал в городе Шали, где возвышается самая крупная мечеть России и Европы — «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда.

Самая крупная мечеть России и Европы Источник: Алексей Котельников

— Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. Оно покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос. Внутри ощущалось величие и спокойствие. Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом. Мечеть поражает своими масштабами, но еще больше впечатляет то, как она стала центром притяжения для местных жителей. Самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек, а на прилегающей территории — до 70 тысяч.

Восьмиметровая центральная люстра Источник: Алексей Котельников











Также в список попал город Гудермес, второй по величине город республики, встретил туриста оживленными улицами и гостеприимными жителями. Здесь, как и во всей Чечне, чувствуется стремление к развитию и процветанию.

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«Инопланетный корабль»

Еще один город Аргун — динамично развивающийся город, где традиции гармонично сочетаются с инновациями, а прошлое служит вдохновением для будущего. Это пятый по величине город Чечни. В 2014 году в городе появились первые высотные здания и мечеть «Сердце матери».

По словам туриста, это мечеть — не просто место для молитвы, это архитектурный феномен, который с первого взгляда поражает воображение.

Мечеть в стиле хай-тек Источник: Алексей Котельников











— Эта мечеть, первая в России, построенная в стиле хай-тек, больше напоминает инопланетный корабль, приземлившийся в самом сердце Чечни, или, может быть, экспонат музея современного искусства, — отметил Котельников.

Именно эта необычность, этот смелый отход от традиций и делает «Сердце матери» такой особенной и запоминающейся. Она словно говорит: «Религия может быть современной, красивой и вдохновляющей».

Это место, которое нужно увидеть своими глазами Источник: Алексей Котельников











— А вокруг мечети раскинулся прекрасный парк, созданный для отдыха и размышлений. Прогуливаясь по его аллеям, любуясь ландшафтным дизайном, можно в полной мере ощутить гармонию между современностью и духовностью, между архитектурным чудом и красотой природы. «Сердце матери» — это место, которое нужно увидеть своими глазами, чтобы по-настоящему оценить его уникальность и красоту, — уверен путешественник.

Переплетения прошлого и настоящего

Вдали от шумных туристических троп, в Чечне скрываются места, где время течет по-своему. Турист рассказал о малоизвестных городах республики, где ему удалось побывать.

— Здесь история оживает в каждом камне. Город Шелковская, некогда казачья станица, а ныне город с богатым культурным наследием, хранит в себе отголоски прошлого. Население около 14 тысяч жителей. Здесь, среди современных мечетей и православного храма Святой Варвары, чувствуется особая атмосфера, где переплетаются разные эпохи и народы.

В городе есть железная дорога. А еще здание вокзала 1914 года строительства.

Здание вокзала 1914 года строительства Источник: Алексей Котельников











Неподалеку, словно мираж, возникает Невре — город, чье имя еще не успело закрепиться на туристических картах.

— О существовании такого чеченского города в России мало кто знает. Одна из причин, что городу всего один год. Вторая, что даже местные жители называют его Наур. А на старых картах его привычное название станица Наурская. Раньше его населяли терские казаки, теперь об этом напоминают лишь пустующие казацкие дома, очень отличающиеся от домов чеченцев.

Вместо проторенных туристических троп, путешественник стремился к аутентичному опыту в Чечне. Одной его остановок стал город Серноводское, получивший этот статус в 2024 году.

— Когда-то процветающий курорт, известный своими минеральными водами и санаторием «Серноводск-Кавказский», он пережил тяжелые времена. В советское время очень знаменитое было местечко, а в 90-е годы разрушили всё. На сегодняшний день часть восстановили.

Курорт пережил тяжелые времена Источник: Алексей Котельников











Затем маршрут пролегал в Ачхой-Мартан, бывшую крупнейшую деревню Чечни, а теперь — город.

— Это довольно большой по площади город, но он практически полностью состоит из частного сектора и из достопримечательностей можно выделить только мечеть имени шейха Батал-Хаджи Белхороева, которая выполнена по стандартному для чеченских мечетей архитектурному проекту. Также здесь есть Ачхой-Мартановская соборная мечеть, открытая в 2014 году, она является центром духовной жизни города и способна вместить около пяти тысячи верующих.

Бывшая крупнейшая деревня Чечни Источник: Алексей Котельников











Затем турист посетил Ойсхару, совсем недавно получившую статус города. Здесь нет помпезных новостроек, но есть что-то более ценное — дух чеченского народа.

— Население 20 тысяч человек. Объединили три больших села, получился город, всё просто. Как обычно в Чечне — проспект Кадырова, спортивная школа, ряд магазинов, квартал многоэтажек и огромный частный сектор. Город славится своими коваными изделиями.

И наконец, город Курчалой, где когда-то бывали Лермонтов и Толстой, чувствуется связь времен.

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— В 1840-м году бывал тут в походе поручик Михаил Лермонтов. В 1852-м тут же оказался по делам военной службы и служивший в Чечне юнкер-артиллерист Лев Толстой. Именно здесь Ахмат Кадыров основал первый на Кавказе Исламский институт, заложив основы духовного возрождения Чечни. Недалеко от Курчалоя находится Центорой, родовое село семьи Кадыровых, место, где бережно хранят традиции предков.

Турист признался, что в каждом городе встречал открытых и гостеприимных людей, готовых поделиться своей историей и культурой.