Россия и Украина провели новый обмен пленными

Первую группу военных вернули в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Подробности об этом сообщили в Минобороны России.
«9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет», — передает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что взамен Киев получил такое же количество своих военных. Сейчас переданные Украиной русские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
По информации Минобороны, все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
А вот тела украинских военных Киев принимать отказался. Об этом рассказал помощник президента, глава переговорной группы от России Владимир Мединский. Он отметил, что Россия действовала в соответствии со стамбульскими договоренностями и приступила к реализации гуманитарной акции по передаче 6000 тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными младше 25 лет.
Мединский призвал наконец забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески похоронить.
Обмен пленными Россия и Украина обсудили во время второй встречи в Стамбуле, которая прошла 2 июня. На переговорах страны также поднимали вопрос о прекращение огня, встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также передали друг другу меморандумы об урегулировании конфликта. Подробнее об условиях России можно почитать в отдельном материале.