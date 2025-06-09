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Страна и мир Переговоры России и Украины Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия и Украина провели новый обмен пленными

На родину вернулись молодые военные

1 658
3 комментария
Сейчас переданные Украиной русские военные находятся в Белоруссии | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСейчас переданные Украиной русские военные находятся в Белоруссии | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сейчас переданные Украиной русские военные находятся в Белоруссии

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Первую группу военных вернули в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Подробности об этом сообщили в Минобороны России.

«9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет», — передает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что взамен Киев получил такое же количество своих военных. Сейчас переданные Украиной русские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

По информации Минобороны, все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

В Минобороны России показали кадры с российскими военными, возвращенными из украинского плена

Источник:

СМОТРИМ / Telegram

А вот тела украинских военных Киев принимать отказался. Об этом рассказал помощник президента, глава переговорной группы от России Владимир Мединский. Он отметил, что Россия действовала в соответствии со стамбульскими договоренностями и приступила к реализации гуманитарной акции по передаче 6000 тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными младше 25 лет.

Мединский призвал наконец забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески похоронить.

Обмен пленными Россия и Украина обсудили во время второй встречи в Стамбуле, которая прошла 2 июня. На переговорах страны также поднимали вопрос о прекращение огня, встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также передали друг другу меморандумы об урегулировании конфликта. Подробнее об условиях России можно почитать в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Украина Россия Обмен пленными Спецоперация Переговоры в Стамбуле
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Комментарии
3
Гость
23 часа
отдохнут пару недель и обратно по плану
Гость
19 часов
О наших рефрижераторах на границе. Убежден. Замороженный украинец - самый лучший украинец.
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