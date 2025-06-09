«Мы думали, ты стерва модельной внешности»: красавица-блогер — об опекунстве, материнстве и секретах популярности

Героиня подчеркивает, что блогерство для нее — полноценная работа Источник: Елена Соколова











29-летняя Елена Соколова, молодая мама из Барнаула, не просто ведет блог — она превратила его в полноценную работу, которая приносит доход и помогает растить детей. Ее история — это путь от случайных роликов до осознанного контента, от 12 тысяч «мертвых» подписчиков до 30 тысяч лояльных фолловеров.

В интервью NGS22.RU она рассказала, как совмещает материнство и блогерство, почему искренность важнее трендов и зачем удалила все накрученные подписки.

Хотела быть медийной с детства

Елена признается, что мечтала о публичности еще в детском саду. Но путь к успеху оказался непростым.

— У меня с детства мечта быть медийной, а блог — это как будто путь к этому. В блоге тебя смотрят, в блоге к тебе прислушиваются, плюс ко всему я поняла, что могу не только показывать себя, но и быть полезной, — поделилась она.

Сам блог, как рассказывает героиня, появился у нее в 2013 году, однако осознанно она начала его вести только с 2022–2023 года.

— Просто вести блог и осознанно вести блог — это разные вещи. Осознанно — это когда ты понимаешь, для чего тебе это нужно, какие нужно делать шаги для того, чтобы ты добился своих целей, — отметила горожанка.

При этом долгое время Елена выкладывала «залетные» ролики, которые набирали миллионы просмотров, но не приносили роста аудитории, а также активно пользовалась накрутками, добившись 12 тысяч «неживой аудитории».

Перед тем как стать блогершей, девушка успела поработать моделью и принять участие в конкурсе «Мисс Барнаул» Источник: Елена Соколова











Переломный же момент наступил два с половиной года назад, когда Елена решила сменить свою стратегию. Она удалила все подозрительные аккаунты и начала с нуля — с живых подписчиков и осмысленного контента.

— Есть сайт, на котором размещены все блогеры, и там показан процент вовлеченности аудитории в мой блог. Некоторые рекламодатели перед тем, как предложить сотрудничество, смотрят статистику на этом сайте, поэтому важно иметь настоящую аудиторию, — объяснила девушка.

По словам героини, блог пришлось поднимать буквально с колен, потому что статистика после чистки просела, однако она не сдавалась и упорно работала.

— Мне некоторые пишут, мол, Лена, как так? У тебя же ролики не сразу залетали. Почему ты продолжала делать и не останавливалась? А я говорю, что нужно просто понимать, почему ты это делаешь, и не ждать результата. Грубо говоря, после того, как ты потратил на монтаж пять часов, выложил ролик, нельзя сидеть и ждать, когда он залетит. Нужно выкладывать без ожиданий и двигаться дальше, — заявила она.

«Когда появилась искренность, пошел рост»

Чтобы сделать свой блог популярным, Елена посещала различные мастер-классы, на которых рассказывали, что нужно показывать себя настоящую, делиться своими успехами, провалами и неудачами, чтобы привлечь людей к себе.

Вот и для героини ключевым моментом, когда дела с блогом пошли в гору, стал переход на откровенные темы: опекунство над младшим братом Ваней, сложная беременность и личные переживания.

— Я рассказываю обо всём, в том числе о материнстве, без прикрас: о том, что есть проблемы, о том, что есть недосыпы. Я хочу донести до аудитории, что материнство — это сложно, это реально работа. Многие в соцсетях пишут, что материнство — это классно, дети — цветы жизни, но всё понятно, но почему-то многие молчат, что это сложно: что ты не высыпаешься, что ты не доедаешь, что на себя времени практически нет, — поделилась жительница Барнаула.

Надо сказать, что биография у Елены действительно непростая и полная жизненных перипетий. Девушка родилась раньше срока и своим молодым родителям — маме было 17 лет, а отцу — 19 лет — оказалась не нужна. Малышку на воспитание взяла бабушка с папиной стороны — именно она была рядом и именно ее Лена называет мамой.

Однако позже у отца Елены, уже от другой женщины, родился еще одни ребенок — Ваня. Родители злоупотребляли алкоголем и практически не занимались воспитанием мальчика. При этом в семье рос еще один ребенок — сын женщины от предыдущих отношений. Он погиб при трагических обстоятельствах в 2020 году в возрасте 15 лет.

Переломным же моментом в истории стала смерть отца Елены. Его жена после этого совсем перестала следить за ребенком и перед Ваней нависла угроза отправки в детский дом. В этот момент девушка оказалась единственной, кто мог оформить опекунство над ребенком. Это она и сделала.

После смерти отца Елене пришлось стать опекуном для младшего брата Источник: Елена Соколова











Как вспоминает блогер, Ваня попал к ней в ужасном состоянии — его пришлось водить по врачам, а также учить читать и писать. Однако сейчас все сложности позади. Он занимается волейболом и ведет жизнь обычного 15-летнего подростка.

— Многие были в шоке со всей этой истории, они удивлялись: «Ого, мы-то думали, что там девочка модельной внешности, вся из себя, мы думали, ты стерва, а оказывается, вот почему у тебя такой колкий характер. А мне иногда говорят, что я как ежик горючий, могу прятаться или, наоборот, сразу резко ответить», — говорит Елена.

После этого Елена начала выкладывать видео о своей сложной беременности, что тоже нашло отклик у многих, и потом просто начала делиться моментами своей жизни, не затрагивая какие-то тренды.

— И вот после этого начался рост. Когда появилась искренность, когда появилась правда, когда люди видят, что нет никакой фальши, видят такого же человека, как они сами, они остаются, — говорит Елена.

Один из самых трогательных случаев — когда ее видео помогло девушке отказаться от суицидальных мыслей.

Именно рассказ о собственной непростой судьбе помог девушке раскрутиться в Сети Источник: Елена Соколова











— У девочки была трудная ситуация касаемо опекунства и так далее, и она даже хотела покончить жизнь самоубийством, а увидев мой рилс, поняла, что не всё так плохо, написала мне. Я с ней пообщалась немного и, грубо говоря, переубедила ее, настояв, что в жизни разные ситуации бывают, главное, научиться с ними справляться, — отметила блогерша.

Блогерство — это работа

Сейчас у Елены около 30 тысяч подписчиков во всех соцсетях, и это, как отмечает героиня, результат упорной работы. Жительница Барнаула подчеркивает, что для нее блог — не хобби, а ежедневный труд. Она сравнивает его с офисной работой: планирует контент на недели вперед, ведет переговоры с рекламодателями и даже платит налоги.

— Если ты хочешь результата, относись к этому серьезно. Да, когда ты понимаешь, что можно зарабатывать с блога, тебе уже не хочется просто так выкладывать», — подчеркивает она.

По словам блогера, сейчас она хватается за любую возможность заработать. Маленький сын стал для героини главным стимулом, ведь она хочет, чтобы он ни в чём не нуждался.

— Материнство сильно изменило мою жизнь и как-то приземлило меня. Если бы ребенок не родился, я бы, наверное, так и не задумалась бы о покупке своего жилья, а продолжала скитаться по городам и проектам, — рассказала героиня.

Сейчас Елена работает ночами, пока ребенок спит, а днем успевает быть мамой, опекуном и менеджером коммерческих аккаунтов.

— Я делаю всё, что не успеваю, ночью. Когда сын засыпает, засыпает он часов в 10. Если мне нужно наложить голос поверх видео, я ухожу на балкон, закрываю дверь, чтобы сын не проснулся, и там делаю это. И вот в 2−3 часа ночи, ну полтретьего где-то, я ложусь спать только. Когда мне говорят, что нет времени, особенно если это люди без детей, я не верю. Нет желания — да, — отметила она.

При этом героиня признается, что раскрыла еще не все свои тайны Источник: Елена Соколова











При этом, как признается героиня, об идеях для своего блога она думает постоянно. При этом Елена пытается давать себе выходные, однако отдыхать в эти дни получается не всегда.

— Я, бывает, думаю, что завтра у меня будет выходной. Завтра я ничего вообще не буду снимать, а потом я просыпаюсь утром, и у меня ощущение, что я прокрастинирую. Ощущение, что я бесполезно живу, что я вообще за сегодня ничего не сделала. И я иду мою голову и начинаю что-то снимать. Мне кажется, это уже какая-то болезнь, — призналась Елена.

С ростом блога к жительнице Барнаула начало приходить множество рекламодателей, однако не все предложения она принимает — ей важно, чтобы реклама была логичной и подходила под аудиторию.

Вместе с популярностью на страницу Елены пришли и хейтеры. Как признается блогер, самые агрессивные люди обитают на «Ютьюбе». Поначалу, как признается она, некоторые комментарии сильно ее обижали, однако со временем она перестала принимать слова людей близко к сердцу.

Близкие же Елены к ее блогу до сих пор относятся неоднозначно, при этом иногда она получает запросы на рекламу вместе с родственниками.

— У меня брат не очень любит сниматься. Причем раньше он соглашался, а сейчас у него подростковый период, и он не очень это любит, это его правда бесит. Маме тоже это не очень нравится. Когда я начинаю что-то снимать, она сразу бежит: «Ой, надо переодеться», «Ой, я не накрашена». Бывают, конечно, недопонимания. Как будто они не до конца осознают еще, что это такое, — рассказала она.

В планах у девушка стать более известной и попасть на телевидение Источник: Елена Соколова











Елена мечтает выйти на всероссийский уровень — возможно, попасть на телевидение. А еще — доказать, что блогерство может быть профессией, которая кормит семью.

— Я не сверну с пути. Я с детского сада говорила, что хотела стать звездой. Я знаю много историй, когда говорят девушки, парни, что они предали свою детскую мечту, у кого-то какие-то обстоятельства появляются, из-за которых они не могли детскую мечту исполнить. Я все-таки настойчивая в этом плане, знаю, чего хочу, — уверена она.

Именно на этом, как подчеркивает Елена, сейчас сосредоточены все ее цели и желания. Сейчас, по ее словам, она предпочитает тратить время на самореализацию и не стремится заводить новые отношения.

— С мужем мы в разводе. И многие спрашивают, почему я ни с кем не знакомлюсь, а мне неинтересно. Мне кто-то говорит, найди себе богатого мужа. Не надо ни богатого, никакого не надо. Муж есть, мужа нет. Мужа не будет, ты останешься одна. Лучше самой всего добиваться, — подчеркнула она.

Сейчас усилия Елены уже начали окупаться — блог приносит хороший доход, а суперизвестные косметические бренды предлагают ей сотрудничество.