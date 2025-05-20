«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам

Владислав рассказывает, что Нячанг — этот курортный город, он популярен у русских туристов, поэтому на улицах можно часто услышать родную речь Источник: Владислав Грозный

Журналист и фотограф из Кургана Владислав Грозный вернулся из поездки по Вьетнаму. Он посетил пять городов. Его удивило, как вьетнамцы моют посуду на улице, выходят рано утром на зарядку и совсем не пропускают пешеходов. Своими наблюдениями он поделился с нашими коллегами из 45.RU. Далее от первого лица.

Такой цветник можно увидеть возле озера Хоанкьем в Ханое Источник: Владислав Грозный











В апреле я посетил пять городов Вьетнама: Хошимин, Нячанг, Дананг, Хюэ и Ханой. Эта страна для меня была полна контрастов. И речь не только о погоде, когда утром на улице почти 100%-я влажность, днем жара, а в другом городе дождь, приходится надевать толстовку.

Источник: Владислав Грозный

Вьетнамцы очень дисциплинированы. Много кто выходит в пять утра делать зарядку на набережную. Кафе могут открыться уже в шесть утра. Там есть кафе, которые, по сути, на улице, и там же на улице сотрудники заведения моют посуду, и кто знает, какой водой. Но хватает и точек общепита, которые расположены внутри зданий с нормальными туалетами.

Во Вьетнаме уже в апреле можно купаться в море. Вода даже теплее, чем у нас летом. Хотя для местных, как понимаю, вода была холодной. Во всяком случае, в море видел только туристов.

Уже в апреле вода в море теплая, поэтому на пляжах хватает туристов Источник: Владислав Грозный











В нескольких часах езды от Ханоя расположена бухта Халонг. Там Джеймс Кэмерон снимал фильм «Аватар» Источник: Владислав Грозный

Больше всего напрягало огромное количество мопедов и наплевательство на пешеходов. Тротуары есть, но их преимущественно превратили в стоянку для мопедов, или же там стоят прилавки, или пластиковые столы и стулья местных забегаловок. Поэтому приходилось идти по краю или искать свободное место на тротуаре. На пешеходном переходе тебя почти никто не пропускает, и приходится медленно идти, лавируя между транспортом. На зеленом тоже не везде пропускают.

Как вам такое количество мопедов? Источник: Владислав Грозный

Там очень много кондиционеров, из-за чего меня продуло. Чтобы не заболеть больше, я старался пить горячие напитки, но на просьбы подать горячие напитки в некоторых местах на меня смотрели странно. В каких-то ресторанах были только холодные. Но где-то удалось найти горячий чай и кофе. В некоторых местах специально для нас превращали холодные напитки в горячие. Кстати, вьетнамцы очень любят сладкое. Поэтому, чтобы, например, не купить приторный кофе, нужно сказать no sugar и надеяться, что бариста понимает английский.

Но это всё частности. Хотя постоянно я бы там не хотел жить, поездка мне понравилась. Вьетнамцы в целом доброжелательные и готовы помочь.

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