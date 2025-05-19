Слепой с рождения мужчина овладел эхолокацией. Он может свободно перемещаться и помогает в этом другим

Источник: Городские медиа

Когда Дэниела Киша называют Человеком — летучей мышью в реальной жизни, он отвечает: «Нет, я обычный человек». Это не столько скромность, сколько настойчивое желание уравнять себя со зрячими людьми. Дэниел не терпит снисходительного отношения.

Потеряв глаза из-за рака сетчатки, он сумел развить в себе способность к эхолокации. Он издает щелчки, звук которых, возвращаясь эхом от различных поверхностей, дает ему воображаемую картину окружающего мира. И это не совсем фигура речи. Ученые установили, что люди, подобные Кишу, тренируют свой мозг обрабатывать звуковые сигналы теми участками коры, которые у зрячих людей отвечают за визуальное восприятие. Этому можно научиться, чему и старается способствовать Киш, колеся по миру и помогая слепым людям стать свободнее в своих повседневных делах и движениях. Научиться этому совсем не просто, но это приносит обильные плоды.

Сам Киш не перестал пользоваться тростью. Зачем отказываться от дополнительного полезного инструмента? Так же он относится и к предложениям помощи от зрячих людей. Но только если они обращаются к нему уважительно и как к равному, ведь в большинстве случаев он может обойтись и без них.