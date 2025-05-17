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Страна и мир Глава Минтруда разбил мечты россиян о выходном перед Новым годом

Глава Минтруда разбил мечты россиян о выходном перед Новым годом

Котяков ответил, обсуждается ли этот вопрос на законодательном уровне

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По словам главы Минтруда, любое ведомство может выступить с подобной инициативой | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПо словам главы Минтруда, любое ведомство может выступить с подобной инициативой | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

По словам главы Минтруда, любое ведомство может выступить с подобной инициативой

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Глава Минтруда Антон Котяков оценил шанс того, что 31 декабря станет постоянным выходным днем. Он рассказал, что по этому поводу думают Госдума и правительство.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — заявил Котяков.

Так глава Минтруда ответил на вопрос, прорабатывается ли в России инициатива о закреплении 31 декабря нерабочим днем. Котяков добавил, что для реализации этого вопроса требуется внесение изменений в законодательство.

Еще он подчеркнул, что любое ведомство может выступить с подобным предложением, после этого предложение будет рассмотрено на заседании правительства и внесено в Госдуму, передают РИА Новости.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаБольше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Напомним, что скоро россиян ждут еще одни длинные выходные. Страна будет отдыхать с 12 по 15 июня в честь государственного праздника День России, который отмечается 12 июня. 11 июня по правилам станет сокращенным рабочим днем. Если у вас не было возможности взять отпуск летом, то расстраиваться не стоит, насладиться теплыми днями все-таки получится у всех.

А летние каникулы для школьников начнутся 26 мая. Сколько будут отдыхать школьники, рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выходной 31 декабря Госдума Правительство Антон Котяков Праздники Новый год Отдых
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