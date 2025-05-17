Глава Минтруда разбил мечты россиян о выходном перед Новым годом

По словам главы Минтруда, любое ведомство может выступить с подобной инициативой Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Глава Минтруда Антон Котяков оценил шанс того, что 31 декабря станет постоянным выходным днем. Он рассказал, что по этому поводу думают Госдума и правительство.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — заявил Котяков.

Так глава Минтруда ответил на вопрос, прорабатывается ли в России инициатива о закреплении 31 декабря нерабочим днем. Котяков добавил, что для реализации этого вопроса требуется внесение изменений в законодательство.

Еще он подчеркнул, что любое ведомство может выступить с подобным предложением, после этого предложение будет рассмотрено на заседании правительства и внесено в Госдуму, передают РИА Новости.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Напомним, что скоро россиян ждут еще одни длинные выходные. Страна будет отдыхать с 12 по 15 июня в честь государственного праздника День России, который отмечается 12 июня. 11 июня по правилам станет сокращенным рабочим днем. Если у вас не было возможности взять отпуск летом, то расстраиваться не стоит, насладиться теплыми днями все-таки получится у всех.