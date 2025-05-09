НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 750мм 49%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
День Победы: трансляция
9 Мая в Ярославле: программа
Не работают терминалы
Семья застряла в аэропорту
Погода в Ярославле
Ярославцы — на ТВ
Проблемы с Интернетом
Отражена атака БПЛА
Афиша выходных
Страна и мир На Красной площади начался парад Победы: видеотрансляция

На Красной площади начался парад Победы: видеотрансляция

Показываем, что происходит в столице 9 мая

334
1 комментарий

Прямая трансляция парада Победы

Источник:

Ruptly

Сегодня, 9 мая, на Красной площади начался торжественный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, за которым следят миллионы россиян, начналось в 10:00 по московскому времени.

О подробностях парада в Минобороны не сообщали. По данным «Известий», в состав механизированной колонны войдут образцы современной военной техники. Также может быть представлена техника, применяемая в зоне специальной военной операции. Парад будет сопровождать оркестр, который исполнит песни военных лет.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза», — говорил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Также ожидается традиционное выступление президента России Владимира Путина. На парад в этом году были приглашены 29 иностранных лидеров, указывал РБК. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Сербии Александр Вучич, президент Китая Си Цзиньпин и другие. Полный список приглашенных политиков мы собрали в этом материале.

Попасть на трибуны могут только обладатели индивидуальных приглашений. Но наблюдать за парадом в режиме реального времени россияне могут по телевизору, а также на сайте MSK1.RU.

Последние новости из центра Москвы, где сегодня празднуют День Победы, мы собираем в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
9 Мая Парад Победы Красная площадь
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
SergeyYAR76
45 минут
С Днем Победы! С Праздником
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление