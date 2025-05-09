На Красной площади начался парад Победы: видеотрансляция

Прямая трансляция парада Победы Источник: Ruptly

Сегодня, 9 мая, на Красной площади начался торжественный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, за которым следят миллионы россиян, начналось в 10:00 по московскому времени.

О подробностях парада в Минобороны не сообщали. По данным «Известий», в состав механизированной колонны войдут образцы современной военной техники. Также может быть представлена техника, применяемая в зоне специальной военной операции. Парад будет сопровождать оркестр, который исполнит песни военных лет.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза», — говорил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Также ожидается традиционное выступление президента России Владимира Путина. На парад в этом году были приглашены 29 иностранных лидеров, указывал РБК. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Сербии Александр Вучич, президент Китая Си Цзиньпин и другие. Полный список приглашенных политиков мы собрали в этом материале.

Попасть на трибуны могут только обладатели индивидуальных приглашений. Но наблюдать за парадом в режиме реального времени россияне могут по телевизору, а также на сайте MSK1.RU.