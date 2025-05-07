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Страна и мир Обзор Миру угрожает грибок, который хочет убить 9 млн человек: новости 6 мая

Миру угрожает грибок, который хочет убить 9 млн человек: новости 6 мая

Что произошло за сутки

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1 комментарий
Грибок может поражать сердце, мозг и почки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГрибок может поражать сердце, мозг и почки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Грибок может поражать сердце, мозг и почки

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 мая.

Кадыров хочет в отставку 

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит, чтобы его освободили от должности. Так он ответил на вопрос журналистов о слухах о его отставке. 

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова ИА «Чечня сегодня». Он добавил, что надеется, что его просьбу удовлетворят. 

Позднее Кадыров объяснил свои слова. Он подчеркнул, что решение о его уходе может принимать только президент России Владимир Путин.

В России выросли цены на картошку 

Оптовые цены на картофель с начала года выросли на 85%, достигнув рекордных 46,3–51,1 рубля за килограмм. Потребители же платят за картошку в 2,8 раза больше, чем год назад, — в среднем 85,4 рубля за кило. 

Рост цен связан с сокращением урожая в 2024 году на 11,9% из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевных площадей на 10,8%, пишет «Коммерсантъ». Аграрии сократили посадки, так как в 2023 году был рекордный урожай и выращивать картофель стало невыгодно. Теперь же запасы прошлого года исчерпаны, а спрос остался высоким.

Миру угрожает грибок-убийца 

Изменение климата может вызвать масштабное распространение опасных грибов рода Aspergillus, предупреждают исследователи из Манчестерского университета. 

Прогнозируется, что к концу века зона распространения наиболее опасного вида, Aspergillus fumigatus, увеличится на 77%. Отмечается, что уже в ближайшие десятилетия Aspergillus может распространиться на север Европы, Азию, Америку и даже достигнуть Арктики. Это потенциально поставит под угрозу здоровье еще девяти миллионов человек.

При попадании спор в дыхательные пути грибок может сформировать в легких плотные образования, вызывая тяжелые нарушения дыхания. У людей с ослабленным иммунитетом инфекция быстро распространяется и может поражать мозг, сердце, почки и кожу.

В магазине в Питере обрушился потолок 

По предварительным данным, частичное обрушение потолка произошло из-за ремонта, который идет на втором этаже, пишет «Фонтанка.ру». В магазине рассказали, что собственник квартиры занимается ремонтом своими силами, этажом ниже последствия уже ощущали: месяц назад пришлось устранять последствия потопа.

Источник:

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии
1
Гость
31 минута
😇. «Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать», — сказала Симоньян.
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