«Горящих туров практически нет». Туроператор рассказала, куда поехать отдыхать в мае — список городов и стран

За несколько дней до начала последнего весеннего месяца некоторые путешественники все еще ждут появления горящих туров по низким ценам. Увы, эксперты туриндустрии разочаровывают: сейчас таких практически нет. Куда же отправиться отдыхать на майские праздники? К счастью, есть варианты.
«Если мы говорим про какие-то выгодные предложения, то в мае бывают хорошие цены на Таиланд, на Пхукет, на 2−3 недели, потому что это уже конец сезона, и туроператоры снижают цены», — обнадеживает ждунов турагент Екатерина Беленькова.
По словам эксперта, есть недорогие, но интересные направления и внутри нашей страны. Найдутся предложения и для видавших виды путешественников, которых, кажется, уже ничем не удивить. Какие именно — рассказывает турагент в коротком видео.