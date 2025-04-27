«Горящих туров практически нет». Туроператор рассказала, куда поехать отдыхать в мае — список городов и стран

Источник: Городские медиа

За несколько дней до начала последнего весеннего месяца некоторые путешественники все еще ждут появления горящих туров по низким ценам. Увы, эксперты туриндустрии разочаровывают: сейчас таких практически нет. Куда же отправиться отдыхать на майские праздники? К счастью, есть варианты.

«Если мы говорим про какие-то выгодные предложения, то в мае бывают хорошие цены на Таиланд, на Пхукет, на 2−3 недели, потому что это уже конец сезона, и туроператоры снижают цены», — обнадеживает ждунов турагент Екатерина Беленькова.