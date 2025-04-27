НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Страна и мир «Горящих туров практически нет». Туроператор рассказала, куда поехать отдыхать в мае — список городов и стран

«Горящих туров практически нет». Туроператор рассказала, куда поехать отдыхать в мае — список городов и стран

И в России, и за рубежом остались недорогие направления для отдыха

309
3 комментария
Источник:

Городские медиа

За несколько дней до начала последнего весеннего месяца некоторые путешественники все еще ждут появления горящих туров по низким ценам. Увы, эксперты туриндустрии разочаровывают: сейчас таких практически нет. Куда же отправиться отдыхать на майские праздники? К счастью, есть варианты.

«Если мы говорим про какие-то выгодные предложения, то в мае бывают хорошие цены на Таиланд, на Пхукет, на 2−3 недели, потому что это уже конец сезона, и туроператоры снижают цены», — обнадеживает ждунов турагент Екатерина Беленькова.

По словам эксперта, есть недорогие, но интересные направления и внутри нашей страны. Найдутся предложения и для видавших виды путешественников, которых, кажется, уже ничем не удивить. Какие именно — рассказывает турагент в коротком видео.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 часа
Таврический сказал что в Дагестане построят курорты за сотни миллиардов там и будем отдыхать по плану 🧐 чистое Каспийское море и дружелюбные братья залог успеха
Гость
2 часа
Как и везде, профессионалов практически нет, неликвид Тайланд в не сезон и Турция по заоблачным ценам, больше ничего не знает.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление