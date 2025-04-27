«Чем дальше от центра, тем хуже»: журналист из Уфы поделился честным мнением о городах Золотого кольца

Не сделать такой кадр было нельзя Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU, Полина Авдошина / Городские медиа











В моду прочно вошли путешествия по России, и многие в каких уже только уголках страны не побывали. Корреспондент UFA1.RU часть отпуска провел в городах Золотого кольца. Далее — его колонка об отпуске от первого лица.

Город невест церквей

Так называемый «город невест», но по факту ничего такого там нет. Точнее, невесты-то, может, и есть, но какого-то бренда из этого не создали. Иваново входит в классический список городов «Золотого кольца» — туристического маршрута по городам Северо-Восточной Руси. Но упоминания даже об этом я не заметил.

Зато в глаза сразу бросился новый вокзал — кажется, что его отремонтировали совсем недавно, но, оказывается, он такой уже пять лет. Особенности — круглые окна и двери — вместо пластика использовали дерево и стекло. Фасад не стали обшивать коричневым сайдингом, а оставили каменным, только перекрасили из желтого в голубоватый. Короче, стало намного приятнее.

А как он светится по ночам — это отдельное искусство Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Лицевая сторона ранним утром Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Отделка зала тоже заслуживает внимания.

А сколько места! Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











В Иваново, как и в Нижнем Новгороде, в начале апреля царила зима, что не мешало утренней прогулке. Квартира, где я остановился, находилась рядом с центром. Если быть точнее, то дом будто был границей: чем дальше уходишь от него — тем хуже здания.

Напоминает Уфу или Ярославль Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Сразу обратил внимание, что многие дворы не убраны от снега, хотя уже было в районе девяти утра. Даже следа от снегоуборочной техники не видно. Да и лужи во дворах присутствовали. В общем, как и везде.

И это всего в полутора километрах от мэрии Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Зато в центре много старых домов — историческая застройка. Эти здания не заброшены, им нашли применение. Может, конечно, магазины в них смотрятся не очень, но это всё же лучше, чем ничего.

Каменные дома редко бывают заброшенными Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Корпуса Большой Ивановской мануфактуры — конец XIX или начало XX веков Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











В центре города, посреди проезжей части, построили церковь. Храм на этом месте существовал еще в XVII веке, в XIX веке его перестроили, а меньше чем через сто лет его снесла новая в стране власть. Новую церковь возвели в 2000 году.

Вот так идешь, а у тебя церковь посреди дороги Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Она, так сказать, ориентир, что здесь — центр города, тем более что нулевой километр установлен через дорогу.

Вид из окна квартиры, которую я снимал Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Иваново — это всё же город церквей, они тут на каждом шагу, как мечети в Казани. Чувствуется дух Руси, не хватает только деревянных домов, как в Городце под Нижним Новгородом.

У этой церкви с черным куполами интересная история: сначала тут была фабрика, а потом старообрядцы сделали тут молельный дом. Здание, на удивление, не снесли при советской власти: тут были клуб милиции и общежитие, только без куполов.

«Мерс» рассекает по улицам Иваново Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Вот еще интересное здание — его построили в 1920-х для губернской кассы, которая страховала инвалидов и безработных, контролировала медпомощь трудящимся. Сейчас здесь стоматология.

Необычное здание для медучреждения Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Здание мэрии — странное. Точнее, непривычное: как правило, дома под администрацию строили вширь, а не ввысь. Здесь случилось иначе. Но особой истории у этого строения нет.

Построили здание в 80-х Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











В Иваново есть набережная — она расположилась на реке Уводь. Через водоем проходит несколько автомобильных и пешеходных мостов, один из которых в центре города.

По ночам он светится Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Набережная длинная: с одной стороны — около 2,5 километра, с другой — почти 4. И она состоит не из бетонных столбов, а из парков и скверов. Хотелось пройти все эти четыре километра, но жесткая метель поменяла планы.

Да ладно бы метель — обувь промокла Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











В галерее ниже — еще несколько атмосферных кадров. Долгая прогулка не удалась из-за непогоды. Но этот город однозначно стоит посетить, в отличие от Нижнего, но лучше не в начале апреля.

«Прямиком из ада»

На следующий день я с раннего утра на дизель-поезде поехал в город Волгореченск. Там находится Костромская ГРЭС — как будто ничего такого, но когда вышел на станции, у меня закончились все литературные слова.

А всё дело в самой высокой трубе России (так говорят на самой станции) — ее высота 320 метров, это сравнимо со зданием на 80–90 этажей. Вблизи это выглядит очень страшно. Но оторвать глаз просто невозможно.

В городе ходит легенда, что однажды по этой трубе на лифте катали депутата, а лифт возьми да сломайся посреди пути. На этот случай есть лестница — перелезть на нее смогли все, кроме народного избранника, мол, пузо мешало. Посидев наверху какое-то время, он, говорят, похудел, смог попасть на лестницу и спуститься.

Местные говорят, эти трубы очень хорошо видно в разных частях города и за его пределами. А когда ГРЭС сбрасывает пар… вот так это описывает местный житель:

— Могучий рев производит сильное впечатление, несмотря на двухкилометровое расстояние. Такое ощущение, что сбрасывают его [пар] прямиком из ада. Грохочущее эхо долго еще сотрясает город.

Это дорога из города на станцию — идти два километра Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Что касается самого Волгореченска, то это совершенно небольшой город, население всего 14 тысяч человек, в основном, видимо, работники станции. Впрочем, некоторые приезжают сюда на работу из Иваново.

Общага местного техникума Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Типичный заводской город, дома небольшие, развлечений немного.

Даже здание администрации небогатое. Делится с городской полицией и пятью другими службами. В общем, если что, то людям в форме нужно будет просто зайти в соседний кабинет.

Далеко идти не придется Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Автостанция — ничего особенного, но внутри тепло, уютно.

На агрегаторах билетов нет, но они наверняка есть на вокзале Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Если Волгореченск находится рядом с рекой Волгой, то соседний Приволжск — нет.

Даже тут нашли, кому отдать исторические дома Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











У всех этих городов одна общая проблема — снег на крышах никто не чистит Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Автостанцию в Приволжске было сложно найти, я ходил-бродил вокруг нее и не понимал, что это она. Совершенно неприметное здание — будто просто платная стоянка.

Чуть дальше — закрытые киоски с пирожками и газетами Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Необъяснимо, но факт: этот город часто посещают паломники. Точки притяжения для них — женский монастырь, куда едут помолиться перед иконами, и святой источник.

Тот самый монастырь — с типичной для этих мест колокольней Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Почти ничего интересного здесь я не нашел и вскоре уехал дальше.

Рыба на царском столе

После Приволжска я уехал в Плес, который входит в неофициальный список городов Золотого кольца. Вы наверняка слышали о нем что-то — и я с уверенностью могу сказать, что это отличная замена ярославскому Рыбинску, который стал известен за счет своих вывесок. В Плесе их тоже сделали.

Пустая улица — на дворе еще утро Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Но интереса к этому городу добавляют невероятные виды: город строили у реки, а рядом с ним, как в Тобольске, сплошные холмы. Их высота — 100 метров. И как же красиво. Тем более что в Центральной России это почти что горы, ведь самая высокая точка региона даже до 400 метров не доходит.

Похоже на уральские города Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Атмосферно Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











При этом Плес один из самых малых городов России — там живет около двух тысяч человек. Он занимает 794-е место из 801-го в списке городов с самым маленьким населением. А появился он в XIII веке, но у историков есть подозрения, что даже на сотню лет раньше.

В городе на две тысячи человек — яхт-клуб Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Город в тот день был наполнен атмосферой дореволюционной России: пустота, снег, старые дома, вывески. Единственное, местами встречались дорожные знаки и машины. Людей в такую погоду не было, к тому же на дворе была среда.

Торговые ряды Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Плес я посетил мельком, но успел заметить, как на каждом шагу местные предприниматели пытаются продать рыбу — да не простую, а какую-то особенную. Однако в этот зимний апрельский день все эти лавки были закрыты. Да и вообще многое не работало как раз по той причине, что еще не сезон.

Такая вот рыба Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











К слову о рыбе. Есть интересная легенда — дескать, здешнюю рыбешку доставляли прямиком на стол к царю. Уж не знаю, что в ней такого было, но это сказ, какой он есть.

И в этом же городе впервые за последнюю неделю вышло солнце — оно казалось чем-то непривычным и странным. При этом в областном центре — Иваново — вовсю шел снег.

До сих пор, глядя на те снимки, солнце кажется чем-то невероятным Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Из Приволжска в Плес едут студенты на учебу в местный техникум.