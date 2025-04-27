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Страна и мир фоторепортаж «Чем дальше от центра, тем хуже»: журналист из Уфы поделился честным мнением о городах Золотого кольца

«Чем дальше от центра, тем хуже»: журналист из Уфы поделился честным мнением о городах Золотого кольца

Атмосферные фотографии и доводы о том, почему каждый должен съездить в центральную часть страны хоть раз

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4 комментария
Не сделать такой кадр было нельзя | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU, Полина Авдошина / Городские медиаНе сделать такой кадр было нельзя | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

Не сделать такой кадр было нельзя

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU, Полина Авдошина / Городские медиа

В моду прочно вошли путешествия по России, и многие в каких уже только уголках страны не побывали. Корреспондент UFA1.RU часть отпуска провел в городах Золотого кольца. Далее — его колонка об отпуске от первого лица.

Ранее я побывал в Казани. Затем еще раз разочаровался в Нижнем Новгороде — разруха, грязь, лужи на каждом шагу. Не впечатлило (не понимаю комментаторов вообще). А еще — рассказал о том, как живется в «сочинских фавелах» (лучше, чем можно было подумать). Следующей моей остановкой стал город Иваново.

Город невест церквей

Так называемый «город невест», но по факту ничего такого там нет. Точнее, невесты-то, может, и есть, но какого-то бренда из этого не создали. Иваново входит в классический список городов «Золотого кольца» — туристического маршрута по городам Северо-Восточной Руси. Но упоминания даже об этом я не заметил.

Зато в глаза сразу бросился новый вокзал — кажется, что его отремонтировали совсем недавно, но, оказывается, он такой уже пять лет. Особенности — круглые окна и двери — вместо пластика использовали дерево и стекло. Фасад не стали обшивать коричневым сайдингом, а оставили каменным, только перекрасили из желтого в голубоватый. Короче, стало намного приятнее.

А как он светится по ночам&nbsp;— это отдельное искусство | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUА как он светится по ночам&nbsp;— это отдельное искусство | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

А как он светится по ночам — это отдельное искусство

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Лицевая сторона ранним утром | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЛицевая сторона ранним утром | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Лицевая сторона ранним утром

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Отделка зала тоже заслуживает внимания.

А сколько места! | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUА сколько места! | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

А сколько места!

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

В Иваново, как и в Нижнем Новгороде, в начале апреля царила зима, что не мешало утренней прогулке. Квартира, где я остановился, находилась рядом с центром. Если быть точнее, то дом будто был границей: чем дальше уходишь от него — тем хуже здания.

Напоминает Уфу или Ярославль | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUНапоминает Уфу или Ярославль | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Напоминает Уфу или Ярославль

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Сразу обратил внимание, что многие дворы не убраны от снега, хотя уже было в районе девяти утра. Даже следа от снегоуборочной техники не видно. Да и лужи во дворах присутствовали. В общем, как и везде.

И это всего в полутора километрах от мэрии | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUИ это всего в полутора километрах от мэрии | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

И это всего в полутора километрах от мэрии

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Зато в центре много старых домов — историческая застройка. Эти здания не заброшены, им нашли применение. Может, конечно, магазины в них смотрятся не очень, но это всё же лучше, чем ничего.

Каменные дома редко бывают заброшенными | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUКаменные дома редко бывают заброшенными | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Каменные дома редко бывают заброшенными

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Корпуса Большой Ивановской мануфактуры&nbsp;— конец XIX или начало XX веков | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUКорпуса Большой Ивановской мануфактуры&nbsp;— конец XIX или начало XX веков | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Корпуса Большой Ивановской мануфактуры — конец XIX или начало XX веков

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

В центре города, посреди проезжей части, построили церковь. Храм на этом месте существовал еще в XVII веке, в XIX веке его перестроили, а меньше чем через сто лет его снесла новая в стране власть. Новую церковь возвели в 2000 году.

Вот так идешь, а у тебя церковь посреди дороги | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВот так идешь, а у тебя церковь посреди дороги | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вот так идешь, а у тебя церковь посреди дороги

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Она, так сказать, ориентир, что здесь — центр города, тем более что нулевой километр установлен через дорогу.

Вид из окна квартиры, которую я снимал | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВид из окна квартиры, которую я снимал | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вид из окна квартиры, которую я снимал

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Иваново — это всё же город церквей, они тут на каждом шагу, как мечети в Казани. Чувствуется дух Руси, не хватает только деревянных домов, как в Городце под Нижним Новгородом.

У этой церкви с черным куполами интересная история: сначала тут была фабрика, а потом старообрядцы сделали тут молельный дом. Здание, на удивление, не снесли при советской власти: тут были клуб милиции и общежитие, только без куполов.

«Мерс»&nbsp;рассекает по улицам Иваново | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU«Мерс»&nbsp;рассекает по улицам Иваново | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

«Мерс» рассекает по улицам Иваново

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вот еще интересное здание — его построили в 1920-х для губернской кассы, которая страховала инвалидов и безработных, контролировала медпомощь трудящимся. Сейчас здесь стоматология.

Необычное здание для медучреждения | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUНеобычное здание для медучреждения | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Необычное здание для медучреждения

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Здание мэрии — странное. Точнее, непривычное: как правило, дома под администрацию строили вширь, а не ввысь. Здесь случилось иначе. Но особой истории у этого строения нет.

Построили здание в 80-х | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUПостроили здание в 80-х | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Построили здание в 80-х

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

В Иваново есть набережная — она расположилась на реке Уводь. Через водоем проходит несколько автомобильных и пешеходных мостов, один из которых в центре города.

По ночам он светится | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUПо ночам он светится | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

По ночам он светится

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Набережная длинная: с одной стороны — около 2,5 километра, с другой — почти 4. И она состоит не из бетонных столбов, а из парков и скверов. Хотелось пройти все эти четыре километра, но жесткая метель поменяла планы.

Да ладно бы метель&nbsp;— обувь промокла | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUДа ладно бы метель&nbsp;— обувь промокла | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Да ладно бы метель — обувь промокла

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

В галерее ниже — еще несколько атмосферных кадров. Долгая прогулка не удалась из-за непогоды. Но этот город однозначно стоит посетить, в отличие от Нижнего, но лучше не в начале апреля.

Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUИсточник: Андрей Бирюков / UFA1.RU
Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUИсточник: Андрей Бирюков / UFA1.RU
Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUИсточник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

«Прямиком из ада»

На следующий день я с раннего утра на дизель-поезде поехал в город Волгореченск. Там находится Костромская ГРЭС — как будто ничего такого, но когда вышел на станции, у меня закончились все литературные слова.

А всё дело в самой высокой трубе России (так говорят на самой станции) — ее высота 320 метров, это сравнимо со зданием на 80–90 этажей. Вблизи это выглядит очень страшно. Но оторвать глаз просто невозможно.

В городе ходит легенда, что однажды по этой трубе на лифте катали депутата, а лифт возьми да сломайся посреди пути. На этот случай есть лестница — перелезть на нее смогли все, кроме народного избранника, мол, пузо мешало. Посидев наверху какое-то время, он, говорят, похудел, смог попасть на лестницу и спуститься.

Местные говорят, эти трубы очень хорошо видно в разных частях города и за его пределами. А когда ГРЭС сбрасывает пар… вот так это описывает местный житель:

— Могучий рев производит сильное впечатление, несмотря на двухкилометровое расстояние. Такое ощущение, что сбрасывают его [пар] прямиком из ада. Грохочущее эхо долго еще сотрясает город.

Это дорога из города на станцию&nbsp;— идти два километра | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЭто дорога из города на станцию&nbsp;— идти два километра | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Это дорога из города на станцию — идти два километра

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Что касается самого Волгореченска, то это совершенно небольшой город, население всего 14 тысяч человек, в основном, видимо, работники станции. Впрочем, некоторые приезжают сюда на работу из Иваново.

Общага местного техникума | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUОбщага местного техникума | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Общага местного техникума

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Типичный заводской город, дома небольшие, развлечений немного.

Даже здание администрации небогатое. Делится с городской полицией и пятью другими службами. В общем, если что, то людям в форме нужно будет просто зайти в соседний кабинет.

Далеко идти не придется | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUДалеко идти не придется | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Далеко идти не придется

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Автостанция — ничего особенного, но внутри тепло, уютно.

На агрегаторах билетов нет, но они наверняка есть на вокзале | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUНа агрегаторах билетов нет, но они наверняка есть на вокзале | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

На агрегаторах билетов нет, но они наверняка есть на вокзале

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Если Волгореченск находится рядом с рекой Волгой, то соседний Приволжск — нет.

Даже тут нашли, кому отдать исторические дома | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUДаже тут нашли, кому отдать исторические дома | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Даже тут нашли, кому отдать исторические дома

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

У всех этих городов одна общая проблема&nbsp;— снег на крышах никто не чистит | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUУ всех этих городов одна общая проблема&nbsp;— снег на крышах никто не чистит | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

У всех этих городов одна общая проблема — снег на крышах никто не чистит

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Автостанцию в Приволжске было сложно найти, я ходил-бродил вокруг нее и не понимал, что это она. Совершенно неприметное здание — будто просто платная стоянка.

Чуть дальше&nbsp;— закрытые киоски с пирожками и газетами | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЧуть дальше&nbsp;— закрытые киоски с пирожками и газетами | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Чуть дальше — закрытые киоски с пирожками и газетами

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Необъяснимо, но факт: этот город часто посещают паломники. Точки притяжения для них — женский монастырь, куда едут помолиться перед иконами, и святой источник.

Тот самый монастырь&nbsp;— с типичной для этих мест колокольней | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUТот самый монастырь&nbsp;— с типичной для этих мест колокольней | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Тот самый монастырь — с типичной для этих мест колокольней

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Почти ничего интересного здесь я не нашел и вскоре уехал дальше.

Рыба на царском столе

После Приволжска я уехал в Плес, который входит в неофициальный список городов Золотого кольца. Вы наверняка слышали о нем что-то — и я с уверенностью могу сказать, что это отличная замена ярославскому Рыбинску, который стал известен за счет своих вывесок. В Плесе их тоже сделали.

Пустая улица&nbsp;— на дворе еще утро | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUПустая улица&nbsp;— на дворе еще утро | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Пустая улица — на дворе еще утро

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Но интереса к этому городу добавляют невероятные виды: город строили у реки, а рядом с ним, как в Тобольске, сплошные холмы. Их высота — 100 метров. И как же красиво. Тем более что в Центральной России это почти что горы, ведь самая высокая точка региона даже до 400 метров не доходит.

Похоже на уральские города | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUПохоже на уральские города | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Похоже на уральские города

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Атмосферно | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUАтмосферно | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Атмосферно

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

При этом Плес один из самых малых городов России — там живет около двух тысяч человек. Он занимает 794-е место из 801-го в списке городов с самым маленьким населением. А появился он в XIII веке, но у историков есть подозрения, что даже на сотню лет раньше.

В городе на две тысячи человек&nbsp;— яхт-клуб | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВ городе на две тысячи человек&nbsp;— яхт-клуб | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В городе на две тысячи человек — яхт-клуб

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Город в тот день был наполнен атмосферой дореволюционной России: пустота, снег, старые дома, вывески. Единственное, местами встречались дорожные знаки и машины. Людей в такую погоду не было, к тому же на дворе была среда.

Торговые ряды | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUТорговые ряды | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Торговые ряды

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Плес я посетил мельком, но успел заметить, как на каждом шагу местные предприниматели пытаются продать рыбу — да не простую, а какую-то особенную. Однако в этот зимний апрельский день все эти лавки были закрыты. Да и вообще многое не работало как раз по той причине, что еще не сезон.

Такая вот рыба | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUТакая вот рыба | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Такая вот рыба

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

К слову о рыбе. Есть интересная легенда — дескать, здешнюю рыбешку доставляли прямиком на стол к царю. Уж не знаю, что в ней такого было, но это сказ, какой он есть.

И в этом же городе впервые за последнюю неделю вышло солнце — оно казалось чем-то непривычным и странным. При этом в областном центре — Иваново — вовсю шел снег.

До сих пор, глядя на те снимки, солнце кажется чем-то невероятным | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUДо сих пор, глядя на те снимки, солнце кажется чем-то невероятным | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

До сих пор, глядя на те снимки, солнце кажется чем-то невероятным

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Из Приволжска в Плес едут студенты на учебу в местный техникум.

И еще один факт. В пригороде Плеса есть деревня Шаляпино, где отдыхал Федор Шаляпин. На 2010 год там жило всего пять человек, но, говорят, всех выселили, а на месте деревни построили элитный санаторий. Цена за суточное проживание там начинается с 30 тысяч рублей.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Андрей БирюковАндрей Бирюков
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Золотое кольцо Туризм Русь на Волге Костромская область Ивановская область
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Комментарии
4
Гость
3 часа
Ага, это надо видеть с потухшими глазами, изношенной одежде и стоптанной обуви, все в чёрном или в робах, под шафе или чаще в тёмных очках под кайфом
Гость
3 часа
Ржавое Кольцо это Z. она опережающего вымирания по плану
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