«Надо же, какие наглые! Поставили и спят!» Туристка рискнула провести ночь в Абхазии на пляже в палатке

Катера, скутеры и надувные бананы в Абхазии носятся практически по головам туристов Источник: читатели SOCHI.RU











Жительница Сочи Светлана отправилась в соседнее государство провести ночь на пляже в палатке. Дело в том, что прибрежные кемпинги в Абхазии есть, а вот ставить палатку дикарем рискнет не каждый. Бытует мнение, что в Абхазии может произойти всякое. Светлана рассказала про свой опыт нашим коллегам из SOCHI.RU. Предлагаем вам ее рассказ.

Дикари-с

— Летом мы с мужем решили отправиться в Абхазию с палаткой на ночевку. Приехали на пляж практически рядом с границей, который заприметили накануне из-за шикарных сосен. Но, к сожалению, ехали мы на машине и застряли на КПП, так что добрались, когда стемнело. Нащупали более-менее ровное место, поставили палатку, но как-то нам потом стало всё равно боязно.

С берегом граничила территория частного дома. Ну как рядом… Берег-то широкий, это вам не Сочи, — метрах в пятидесяти. Во дворе стояли столы, компаниями сидели люди, явно туристы.

Я отправилась туда спросить, сколько стоит ночлег. Ко мне вышла хозяйка. Она сообщила, что номеров свободных нет, а с палатками она не пускает к себе, просто еще опыта такого не было.

— А ничего, если мы на пляже с палаткой останемся?

— Ой, ничего не могу гарантировать. Вдруг приедет кто-нибудь крутой на джипе. Ну а вообще у нас спокойно.

— А костер можно развести, мы тихо?

— Да, костры у нас разрешены, ну только не сорите.

— Нет-нет, мы за собой всё уберем.

Мы нашли место, где уже кто-то до нас разводил костер, и обосновались там. Нам не хотелось шума и веселья, мы здесь за романтикой. Мы развели костер и стали жарить ребрышки. Через пару часов свет в гостевом доме погас, и мы погрузились в атмосферу приморской ночи: шум волн и безграничное звездное небо.

Шикарные пляжи Абхазии, не испорченные застройкой Источник: читатели SOCHI.RU











Вдоль берега, вдалеке, то там, то сям вздрагивали огоньки костров. Вокруг нас была абсолютно свободная территория и тишина.

Уже потом, когда мы улеглись в палатку спать, стали доноситься отдаленные возгласы подвыпившей компании. Я расстегнула палаточное окно и увидела, что у одного из костров бесновались две парочки. Они танцевали, пели, но благо до их стойбища было далеко и шум долетал лишь отрывками, не особо мешая спать.

— Не спишь? — спросил меня муж.

— Я прекрасно сплю, а ты?

— А я не могу, не привык спать на природе. «Ну твои проблемы», — подумала я и погрузилась дальше в сон.

Вдруг меня вновь разбудили отдаленные вопли. Я снова открыла окно палатки и увидела, что отдыхающих, тех, что плясали у костра, прогоняют. Пришли мужчины, один из них затушил им костер. Доносилась ругань, и туристы двинулись вдоль моря в нашу сторону.

По мере их приближения стали слышны разговоры. Один из мужчин явно был сочинцем, он что-то рассказывал про земли нацпарка и про порядки в Сочи и в Абхазии.

Уже дойдя до нашей палатки, одна из девушек воскликнула: «Смотрите, палатка! Надо же, какие наглые! Поставили и спят!»

Турист «сочинец» шикнул ей: «Да нет, это, наверное, рыбаки местные».

— А, местные… — сказала девушка. Все притихли и пошуршали по каменистому пляжу дальше.

«Ох, спасибо местным, что держат в рамках вот таких разгулявшихся соотечественников», — подумала я и провалилась дальше в сон.

Утро, пляж и голая бабушка

Утром, проснувшись, я увидела своего мужа, пытающимся подтягиваться на полусгнившей арматуре ржавой пристани. Было 06:30 утра, но туристы уже начинали заполнять береговую зону. Слева от меня расположились две пожилые женщины, очень загорелые, причем одна из них сидела без лифчика. Разговаривали громко и, судя по контексту, были из Подмосковья. Муж старался не смотреть в их сторону.

Место под палатку выбрали в тени разрушенного причала Источник: читатели SOCHI.RU











Мимо шел продавец кукурузы, и женщина, сидевшая полуголой, как-то так съежилась, образовав множество складок. Визуально стало казаться, что она просто развязала свой купальник, и тоненькая полосочка ткани куда-то внедрилась в складки. Ого, какая маскировка!

Сама женщина громко рассказывала про то, что она всегда так загорает, и ничего в этом страшного нет. Как только пляж стал заполняться людьми, дамы пропали.

Мы приготовили кофе и овсяную кашу на газовой горелке, которую прихватили с собой, отлично позавтракали и стали наслаждаться пляжным отдыхом.

Утренний кофе на пляже просто шикарен Источник: читатели SOCHI.RU











И вдруг к нам подошла хозяйка дома, с которой мы разговаривали накануне. Она обратилась к моему супругу с просьбой помочь. Сказала, что у нее сын в инвалидной коляске, его нужно выкатить из дома, а затем по песку к морю.

Муж отправился на помощь, уж не знаю, что он там такого сделал, может, тащил эту коляску на себе, но женщина так растрогалась, что стала звать нас на кофе и вообще сказала, что, если что-то понадобится, мы можем спокойно заходить к ней, калитка открыта.

Странно, полный дом туристов, неужели никто женщине не помог? Ну да ладно.

Спустя пару часов муж снова захотел есть, и по плану было отправиться в кафе. Попросили парня, который рядом на пляже сдавал в аренду сапборды, присмотреть за нашей палаткой и пошли на поиски.

Мы шли по улице и заметили яркую вывеску, на которой красовались румяные хачапури, аппетитная мамалыга и крышесносные шашлыки. Картинка предвещала чревоугодничество, а стрелка вела куда-то вглубь домиков. Мы отправились, куда звала реклама, и попали в душное помещение с кучей мух.

На соседнем столе стоял чей-то недоеденный обед, в котором купались мухи Источник: читатели SOCHI.RU











Цены в кафе были безумно высокие, как в Сочи. Но мой муж сильно хотел есть, поэтому мы решили остаться. Я ничего не хотела себе заказывать, а муж выбрал солянку, порцию риса и чай. Пришла девушка, принесла что-то бурое, поставила перед ним. Муж решил пошутить: «Это точно съедобное, а то сейчас закроюсь в вашем туалете на полдня».

— А у нас нет туалета, — хмыкнула официантка и ушла.

Мы уставились на эту бурую жижу, но тут проблема решилась сама собой. В нее со свистом спикировала одна из мух и затрепетала лапками. Муж скривился и сказал: «Пошли отсюда!»

Мы заплатили за такой «обед» 950 рублей и ушли. Я предложила пойти просто в магазин и купить кефир: «Чем жрать что попало, лучше уж выпить кефир, а дальше продолжим поиски чего-то более приемлемого». Муж согласился.

И вот удача! Мы зашли в магазин, где рядом оказалась столовая. Мы набрали полные подносы. Муж заказал себе двойную порцию пельменей. Цены были гораздо ниже, чем в Сочи. Мы пообедали и повеселели.

Источник: читатели SOCHI.RU











Вернувшись на берег, мы увидели, что с нашей палаткой всё в порядке. Парень, присматривавший за нашим барахлом, махнул нам рукой: «Я следил», — сказал он.

А что, так можно было?

В процессе нашего пребывания на пляже к нам подошел мужчина. Представился Владимиром, сообщил, что он сибиряк, у него закончится тур в гостинице в Сочи. Доплачивать дорого, деньги под конец отпуска на исходе, а самолет только через три дня. Он на оставшееся время приехал в Абхазию и снял номер, но лучше бы поселился в палатке, как мы.

— А что, так можно? Это безопасно?

— Ой, мы не знаем, сами впервые рискнули. Но вообще комфорта в таком спанье мало, лучше уж с электричеством и горячей водой, — рассказали мы.

К тому же в Абхазии летом можно снять комнату за 1000 рублей в сутки, если уж готов к спартанским условиям.