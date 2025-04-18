«Деревня умирает, но мы держимся». Как бабушки из глубинки покорили Малахова и Якубовича

Уральский коллектив «Надежда» появился шесть лет назад Источник: «Сельский клуб Верхтисинский» и «Надежда» / Vk.com











В маленькой свердловской деревне Верх-Тиса, где живут всего лишь 150 человек, на удивление редко бывает тихо. Всё это благодаря энергичным бабушкам, которые шесть лет назад создали свой ансамбль под названием «Надежда».

Сначала они пели на застольях и выступали на местных праздниках, а позже стали снимать клипы, которые привлекли внимание звездных ведущих с федеральных каналов. Так они покорили сердца Леонида Якубовича и Андрея Малахова (и это не предел!)

Всего в коллективе поют шесть человек, а помогает им руководитель Ксения Мкртчян — именно она по собственной инициативе собрала артисток. Наши коллеги из E1.RU посмотрели, как живут «верхтисинские бабушки», которые могут дать фору звездам российской эстрады.

Бабушки из деревни Верх-Тиса поют как народные, так и современные песни Источник: «Сельский клуб Верхтисинский» и «Надежда» / Vk.com











«Наша история — в деревнях»

Верх-Тиса находится в 200 километрах от Екатеринбурга. Здесь много заброшенных домов: с каждым годом всё больше семей уезжают из деревни. Те немногие, кто остался, всегда рады гостям.

Когда-то в этом деревенском клубе собирались на дискотеки. Теперь здание стоит заброшенным Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Понять, что вы находитесь в настоящей уральской глубинке, очень просто: здесь мало людей и машин, к тому же работает единственный продуктовый магазинчик Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В магазине работает местная жительница Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Мы идем в двухэтажное старенькое здание, внутри которого находятся детский садик и зал, где практически каждый день репетирует коллектив. Танцы и музыка — это то единственное занятие, которое не дает бабушкам заскучать.

Ансамбль репетирует по несколько часов. В их репертуаре есть песни на любой вкус — как деревенские, так и современные. Например, совсем недавно они выучили хит «Сигма-бой».

В здании также есть детский сад Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В зале для репетиций довольно уютно, но всегда есть что улучшить Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Коллектив встретил нас радушно Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











33-летняя Ксения Мкртчян — создатель и руководитель ансамбля «Надежда». Она родилась в поселке Ачит, который находится рядом с деревней. После учебы в Екатеринбурге девушка решила вернуться на свою малую родину из-за того, что не смогла жить в городе.

— Шесть лет назад я устроилась на работу в этот клуб, шесть лет подряд езжу каждый день из районного поселка Ачит. Как и в любой деревне, к новому человеку все отнеслись не так уж радушно. Это была проблема, но я должна была организовать какой-то досуг, — рассказала Ксения.

Ксения решила, что хочет посвятить себя деревенской жизни Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Ансамбль появился еще в 90-е годы: молодые девчонки собирались, пели на деревенских дискотеках и праздниках. Однако коллектив распался из-за нехватки времени — нужно было работать, следить за хозяйством и растить детей. Сейчас «Надежда» обрела вторую жизнь.

— В культуру я попала случайно. Не думала, что задержусь здесь надолго, но, когда узнала историю деревни и познакомилась с людьми ближе, то это место очень полюбила. Люди шутят, что в прошлой жизни я была местной жительницей, — добавила Ксения.

Хотелось бы внести бодрости, чтобы у людей была возможность развлекаться, культурно обогащаться. Например, в прошлом году мы открыли часовню. Наша история — в деревнях. Ксения Мкртчян руководитель ансамбля «Надежда»

Ансамбль появился еще в 90-е годы Источник: предоставлено Ксенией Мкртчян











«Мы друг без друга не можем обойтись»

72-летняя Алевтина Вершанская родилась и выросла в Верх-Тисе. Когда она не поступила в колледж, то устроилась работать на Первоуральскую швейную фабрику, а потом и вовсе переехала в Подмосковье.

— 1 апреля 1977 года я приземлилась в аэропорту Домодедово. Сначала на почте работала, а через полгода вышла замуж. В 1989 году мы получили квартиру в Одинцово, потом переехали в Москву. В 2013 году умер муж, сын остался в квартире с семьей, а я уехала ухаживать за мамой на свою малую родину, — рассказала Алевтина.

Посмотрите наш видеорепортаж из Верх-Тисы Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

В деревне бабушка начала жизнь с чистого листа. Здесь она смогла обрести любимого человека, с которым когда-то училась в школе:

— В школе мы внимания друг на друга особо не обращали, была симпатия. Он меня увидел, был уже свободным человеком, и сказал: «Давай попробуем всё сначала». Уже восемь лет мы с ним живем в Ачите. Как говорится, от судьбы не уйдешь.

Больше 30 лет Алевтина прожила в Москве Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Каждый день, кроме пятницы и субботы, Алевтина вместе с Ксенией приезжает в деревню как на работу.

— Когда выходные проходят, уже чего-то не хватает. Нужны репетиции, общение, — добавила она.

Коллектив репетирует по пять раз в неделю Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











61-летняя Валентина Вшивкова провела всю свою жизнь в деревне. Сейчас она трудится в местной школе вахтером и сторожем на полставки. Работы тут не так много, ведь посещает уроки всего лишь 31 ребенок.

— Детей всё меньше становится, наполняемость классов невелика. Днем я слежу за звонками, заполняю журналы, слежу, чтобы дети вели себя соответственно, не мешали друг другу. Когда я сторож — я ночной директор, нахожусь здесь одна, даже в праздники работаем. Кем я только не работала: и воспитателем, и в бригаде с мужчинами, — поделилась Валентина.

Валентина работает сторожем и вахтером Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Она призналась, что сейчас делать в деревне нечего, дети ее давно разъехались: старший сын работает электриком, а младший уехал на СВО. Общие репетиции тоже стали для нее спасением.

— Мы теперь друг без друга не можем обойтись. Петь нигде не училась, у меня пела мама. Я на застольях маленькой помогала, — поделилась Валентина. — Сейчас в деревне остаются одни пенсионеры, мы относимся к их числу. Раньше было много молодых семей, жизнь кипела. Когда собирались в клубе, места не хватало.

В школу с 2010 года приезжают ребятишки из четырех деревень Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В этой же школе 45 лет учительницей проработала Маргарита Неволина. Сейчас ей 67 лет. После училища она поняла, что хочет делиться знаниями с деревенскими ребятишками:

— Я со школы любила русский, немецкий язык и литературу. Самое главное — любить свою работу, не ценить свое личное время, как говорится. Вкладывать душу, сердце и уважение к людям. Когда заканчивала педагогическое училище, было распределение, мне захотелось в деревню, хотя можно было выбрать город. Мне тут нравится: всё знакомо, уютно, красиво.

Маргарита также любила петь с детства. Она призналась, что музыка для нее — это лекарство для души.

Маргарита проработала в деревенской школе 45 лет Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Через дорогу от школы живет 68-летняя Анна Корниенко, которую все зовут Аннушкой. Она родилась здесь, а потом переехала на Кубань, где вышла замуж и родила детей. Жизнь сложилась так, что через четыре года уралочка вернулась домой.

— Я могу и дрова колоть, и пилить, и бензопилой работать, и триммером. Когда муж умер, на мотоблоке научилась ездить. Я никогда не хотела уехать, дети зовут — но что я там буду делать? Дочь сказала: «Ты в городе зачахнешь», — поделилась Аннушка.

Несмотря на то, что дети Анны переехали в город, она не хочет покидать деревню Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Несмотря на проблемы со здоровьем, женщина продолжает выступать и заниматься любимым делом, которое, как она призналась, скрашивает ее одиночество.

— Я не считаю себя какой-то певицей. У меня мама пела, тетки мои пели очень хорошо. А у меня голос такой, слабенький, — рассказала Анна. — Наряды для выступлений мы покупаем сами, на пенсию. Стараемся брать одинаковые платья; бывает, спорим. Куда же без этого?

Нарядов уже так много, что они не помещаются в шкаф Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











66-летняя Алефтина Бочкарева после школы уехала учиться в Ревду, где окончила медучилище. Работать по профессии она начала в селе Афанасьевском — там и прожила 22 года.

— Вышла замуж, троих детей родила. Так получилось, что вернулась к маме, папы уже год как не было. Я была единственной медсестрой, сама приняла деревню — не было даже фельдшера. Было страшно, думала, что не справлюсь. Принимала какие-то решения на ходу в стационаре, всякое бывало. Когда ушла из больницы, проработала пятнадцать лет в детском саду, потому что осталась с детьми, — рассказала Алефтина.

Алефтина была единственной медсестрой в Верх-Тисе Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











65-летняя Александра Усанина родилась в Пермском крае. Когда ее школу закрыли, семья решила переехать в Верх-Тису. После получения образования в Нижнем Тагиле она вместе с мужем уехала в Якутск с одним чемоданом.

— Девять лет там прожили, а в 1991 году муж умер от инсульта. Осталась одна с детьми. Огонь и воду прошло наше поколение. Корову, поросят держала. Надо было чем-то кормить семью, на рынок ездила, чтобы мясо продать, — рассказала Александра. — Сначала хотела обратно на Север, первые четыре года мне с трудом давались. Там было всё родное, все трудные годы, дети подрастали.

Александра родом из Пермского края Источник: предоставлено Ксенией Мкртчян











Сейчас Александра держит хозяйство со своим вторым мужем Владимиром Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Александра двадцать девять лет проработала в местной библиотеке. Именно она помогала Ксении возродить коллектив, когда та только приехала в деревню.

— Желание стать популярными есть всегда. Мне по характеру нужна движуха, не люблю сидеть. Но, если честно, какая в деревне может быть движуха? Она потихонечку умирает, но мы держимся. Думала, что Ксения надолго не останется, а она взяла и уцепилась за нас, — добавила Александра.

Иногда бабушки вместе собираются в бане и поют любимые песни Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











«Андрей Малахов такой же добрый, как по телевизору»

В ноябре 2024 года ансамбль «Надежда» впервые позвали на «Поле чудес» (16+). Выступление коллектива оценил сам Леонид Якубович. Продюсеры Первого канала связались с Ксенией и предложили бабушкам принять участие в программе. Через три недели они на поезде отправились в Москву.

— Это было очень интересно. Вообще, мы до этого выезжали и в Екатеринбург, побеждали в областном конкурсе. Москва нас не пугала — пугала больше сама съемка: общение с популярным человеком очень волнительно, — рассказала Ксения.

Посмотрите, как ансамбль «Надежда» зажигал на шоу Источник: Первый канал

Только полюбуйтесь, какие они красавицы! Источник: «Сельский клуб Верхтисинский» и «Надежда» / Vk.com











В марте этого года бабушки снова отправились в Москву — уже на шоу к Андрею Малахову. Здесь, по их словам, всё было серьезнее: в глубинку даже приехали корреспонденты телеканала «Россия-1». Работать на камеру певицам пришлось с утра до ночи.

— Потом мы улетели в Москву. Андрей Малахов такой же добрый, как и по телевизору. В жизни он более сосредоточенный. Когда нет команды «мотор», он в процессе, в чтении своего сценария. К людям очень внимательный, после съемок можно было с ним сфотографироваться, — добавила руководитель. — Женщин стали больше узнавать в магазинах, начали пускать без очереди в поликлиниках.

Посмотрите на выступление бабушек в гостях у Малахова Источник: Smotrim.ru

Алевтина Вершанская сказала, что на шоу Андрея Малахова участницы чувствовали себя более комфортно. Она добавила, что, приехав в столицу, где прожила столько лет, поймала себя на мысли, что ей скорее хочется домой:

— С приходом Ксении в деревне появилась жизнь, как говорится. Она довела нас до Первого канала. После проектов люди стали больше спрашивать, как мы попали на шоу. У Малахова на шоу было помягче, скажем так. Там персонал более теплый, а на Первом канале всё быстро-быстро-быстро. Некогда сюсю-мусю разводить: это канал, это реклама, это время, это деньги. Ты делаешь то, чего требует режиссер.

Памятные фотографии с шоу хранятся в зале для репетиций Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Ансамбль пригласили на шоу «Привет, Андрей!» (12+) Источник: «Сельский клуб Верхтисинский» и «Надежда» / Vk.com











— Страшно было на телевидение ехать. Ксения нас всё время подбадривала: «Успокоились, взяли себя в руки». Мы привыкли за шесть лет, стали на сцене себя свободно держать. На репетиции у Якубовича нас похвалили, сказали: «Молодцы, девочки возрастные». К Малахову мы поехали более уверенно. Принимали нас очень хорошо, у Малахова было лучше, спокойнее, не так напряженно, — сказала Алефтина Бочкарева.

Девочки говорят, что дома выступать хуже. Все тебя знают и оценивают по-разному — а там чужие люди, и запросто всё как-то. Алефтина Бочкарева участница ансамбля «Надежда»

Сколько костюмов у наших артисток! Источник: «Сельский клуб Верхтисинский» и «Надежда» / Vk.com











Источник: «Сельский клуб Верхтисинский» и «Надежда» / Vk.com











Ранее мы рассказывали, как Никита и Екатерина Татариновы практически одни живут в глухой деревне и ведут популярный YouTube-канал «Заимка на Урале». Супруги без прикрас рассказывают о себе, о быте, показывают, как готовят в русской печи, ведут огромное хозяйство и строят дом своей мечты.

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