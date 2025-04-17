«Меня перевели для усиления»: звезда «Дома-2» из Ярославля вышел на связь из зоны СВО

Александр Задойнов уже второй год служит в зоне СВО Источник: ZA Александр Задойнов / Telegram











Экс-участник шоу «Дом-2» (18+) Александр Задойнов из Ярославля вышел на связь с подписчиками своего Телеграм-канала из зоны СВО, где второй год несет службу.

«Друзья, всем привет! Я жив, здоров, всё нормально. Меня перевели в соседнее подразделение для усиления выполнения боевых задач — в той же воинской части, но в другом подразделении. У нас на линии соприкосновения происходят ожесточенные бои. Враг окопался, забетонировался так, что его приходится аж выковыривать из земли. Да еще поставки зарубежного оружия и боеприпасов усложняют продвижение. Но враг будет разбит — это точно! Здесь все ребята настроены идти до конца», — рассказал он на видео в своем Телеграм-канале 12 апреля.

Александр поблагодарил за помощь, которую его подписчики отправляют российским бойцам в зону СВО. Сейчас, по словам ярославца, особенно требуются дополнительные коптеры.

Напомним, Александр Задойнов подписал контракт с Минобороны России об участии в СВО в декабре 2023 года. Ушел служить от Ханты-Мансийского автономного округа. Свое решение объяснил тем, что этот регион ему порекомендовали знакомые из-за особого отношения к добровольцам.

Когда стало известно, что Задойнов уходит на СВО, его супруга Ксения заявила в соцсетях, что у них с мужем как раз назрел кризис в отношениях. Для нее решение Александра стало неожиданностью. Женщина даже предположила, что таким образом муж пытается решить личные и материальные проблемы. Сам же Задойнов отметил, что его решение было обдуманным.

В зоне СВО ярославец завел телеграм-канал «ZA Александр Задойнов», в котором рассказывает о своей службе. Кроме того, его канал стал площадкой для сбора гуманитарной помощи российским бойцам.

Кто такой Александр Задойнов

Александру Задойнову 40 лет. Он родился в Ярославле 31 октября 1984 года. Окончил здесь школу, потом некоторое время работал барменом. У Александра в Ярославле была гражданская жена, которая родила ему дочь. Правда, вскоре пара рассталась. В 2007 году Александр стал участником телепроекта «Дом-2» на ТНТ. На шоу он стал объектом женского внимания, несколько раз менял партнерш. В итоге покинул проект с последней избранницей — Элиной Камирен из Тюмени. Девушка подарила Александру вторую дочь. Но и с ней Задойнов расстался.