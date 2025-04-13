В США продлили пакет антироссийских санкций, а в ВОЗ предупредили о неизбежности новой пандемии: главные события недели

В ВОЗ призывают заранее готовиться к новой пандемии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

В ВОЗ предупредили о новой пандемии

Новая пандемия неизбежна, поэтому готовиться к ней нужно заранее, заявил председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на тринадцатой сессии МППО.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока всё успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы», — следует из заявления Гебрейесуса, опубликованного на сайте ВОЗ.

По последним данным, от COVID-19 умерло около семи миллионов человек, но ВОЗ оценивает реальное число жертв в 20 миллионов. Пандемия также нанесла значительный ущерб экономике. Гебрейесус призвал объединиться для борьбы с общей угрозой. Он считает, что совместные усилия укрепят суверенитет стран и международное сотрудничество.

Индексация пенсий

О двойной индексации пенсий объявили в Госдуме на этой неделе. Правда, произойдет это в 2026 году.

«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Согласно законодательству в феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны», — рассказал глава Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Он добавил, что дополнительная прибавка возможна, если средние зарплаты россиян окажутся выше инфляции. Но пока ее размер всё равно зависит от объема реальных средств, которые можно будет использовать для выплат пенсий.

Сам размер пенсии увеличится до 24 633 рублей. В результате за год реальное повышение составит около 1633 рублей, предположил депутат, передает ТАСС.

Индексация зарплат

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплат военнослужащим и некоторым сотрудникам госструктур. А вот сама индексация произойдет с 1 октября 2025 года.

Увеличатся оклады военнослужащих по контракту и призыву, а также сотрудников национальной гвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и федеральной фельдъегерской связи.

Новые выплаты будут округлены до целого рубля в большую сторону.

Прогнозы Набиуллиной по ключевой ставке и инфляции

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на этой неделе заявила, что период высокой ключевой ставки продлится еще некоторое время, но не будет бесконечным. Она подчеркнула, что повышение ставки помогло избежать более сильной инфляции, чем сейчас.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки. Перед снижением сначала нужно убедиться, что замедление цен устойчиво. Также главной целью Банка России в этом году считается снижение инфляции. О чем еще заявляла глава Центробанка, писали в отдельном материале.

В Рособрнадзоре назвали условия для отмены ЕГЭ

Отмена ЕГЭ в России станет возможной лишь тогда, когда для него разработают альтернативу. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

Сегодня таких вариантов не существует, и ведомство продолжает развивать ЕГЭ. Также ведомство готово обсудить вопрос о том, чтобы отменить сдачу ЕГЭ для победителей школьных олимпиад.

«Мы готовы обсуждать это с Минпросвещения и депутатами, потому что всё же министерство является регулятором. Просто надо учитывать, что разные цели: итоговая аттестация проверяет освоение федерального образовательного стандарта, а олимпиада нацелена на выявление талантов», — рассказал Круглинский ТАСС.

Протесты в Турции

Бунт местных жителей Турции продолжается еще с марта. Граждане недовольны задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Однако есть прогноз, что в ближайшее время протестные акции в Турции пойдут на спад, поэтому они не повлияют на отдых российских туристов в стране. Кроме того, оппозиция проводит демонстрации не в туристических районах, как заверил Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии Vatan («Родина»). Поэтому они не несут риска для отдыхающих россиян в Турции.

На данный момент ситуация с протестами не повлияла на туристов, в том числе из России, как сообщил высокопоставленный источник в администрации президента Турции в беседе с РИА Новости. Это подтверждают и данные туристических агентств.

После ареста мэра Стамбула в стране ограничили доступ к нескольким соцсетям: YouTube, X, TikTok и другим. Кроме того, турецкая лира достигла рекордно низкого уровня.

Новые правила оплаты ЖКУ

До конца 2026 года штрафы и пени за задержку оплаты ЖКХ будут меньше — 9,5%. Об этом заявил Владимир Кошелев, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Ранее предполагалось, что санкции за просрочку оплаты ЖКУ будут составлять 21%. Но теперь до конца 2026 года штрафы и пени будут составлять 9,5%.

Это поможет людям платить за ЖКХ вовремя и не копить долги. По словам Владимира Кошелева, так у людей будет больше денег и меньше долгов за ЖКУ.

Еще депутат сказал, что нужно пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые коммунальные услуги. Кошелев добавил, что штрафы и изменение ключевой ставки Центробанка не помогают уменьшить долги за ЖКУ.

Россиянам разрешили купаться на российских курортах после разлива мазута

После разлива мазута с танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» на юге России разрешили купаться в море. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Два российских танкера, перевозивших больше девяти тысяч тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Авария привела к крупной экологической катастрофе на черноморском побережье. По данным Минтранса, одной из основных причин крушения танкеров в Керченском проливе стало игнорирование судовладельцами и капитанами судов сезонных ограничений.

По информации ведомства, на территории Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского, Новороссийска, Крыма и Севастополя качество воздуха, воды и песка соответствует нормам. Рыба и питьевая вода также соответствуют требованиям. За период наблюдения не выявлено нарушений.

В США продлили пакет антироссийских санкций

Глава США Дональд Трамп подписал указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране. Это решение было принято в связи с «вредоносными действиями России на международной арене». Режим ЧС будет действовать как минимум до апреля 2026 года.

В документе внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов подчеркивается, что Россия продолжает представлять «угрозу национальной безопасности США». В частности, речь идет о попытках вмешательства в выборы, кибератаках и влиянии на другие правительства.

Режим ЧС был введен указом № 14024 15 апреля 2021 года. Этот же указ предусматривал санкции в отношении России, включая блокировку активов. Формально режим ЧС позволяет американским властям оперативно вводить ограничения и меры против иностранных государств, которые угрожают интересам Вашингтона. Этот документ был введен в действие еще Джо Байденом.

Накануне директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном могут привести к снятию с России американских санкций. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось много проблем, поэтому от контактов двух стран не стоит ждать молниеносных результатов. Об этом он сказал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.