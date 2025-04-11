НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 754мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,00
EUR 96,22
Пробка у торгового центра
Выигрываем миллион
Игра «Локомотива» и «Авангарда»
Весенний призыв в армию
Красавчики-хоккеисты
Дебош в многоэтажке на Суздалке
Ярославна попала в рабство
Находки со дна Волги
Задержали главу диаспоры
Хроника обмеления Волги
Страна и мир фоторепортаж «Трезвый Паша Техник не интересовал людей». Как прошли похороны рэп-легенды, которые поставили на уши всю Москву — репортаж

«Трезвый Паша Техник не интересовал людей». Как прошли похороны рэп-легенды, которые поставили на уши всю Москву — репортаж

С самого утра на прощание стекались сотни фанатов, которые перекрывали улицы и скандировали его имя

1 653
9 комментариев
Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUРэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В пятницу, 11 апреля, в Москве простились с рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия — Ивлев). Легенда интернета и андеграундного рэпа умер в тайской больнице на Пхукете 4 апреля. Врачи указали, что причиной смерти стал септический шок — он развился на фоне других заболеваний.

С самого утра к храму Петра и Павла в родном для музыканта районе Лефортово съехались сотни людей. О том, как рэпера провожали в последний путь, — в материале MSK1.RU.

Фанаты перекрывали дороги и лезли на заборы

Траурная церемония должна была начаться в 12:00, но за час до этого на территории церкви собрались десятки фанатов Паши Техника. Сначала часть из них попросили выйти за ворота, чтобы не создавать давку. Люди продолжали приходить и вскоре их стало так много, что все не могли вместиться на тротуаре. Они выходили на проезжую часть и перекрыли ее наглухо.

У храма Петра и Павла на востоке Москвы, где проходило отпевание рэпера Паши Техника, с самого утра собрались толпы фанатов | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUУ храма Петра и Павла на востоке Москвы, где проходило отпевание рэпера Паши Техника, с самого утра собрались толпы фанатов | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

У храма Петра и Павла на востоке Москвы, где проходило отпевание рэпера Паши Техника, с самого утра собрались толпы фанатов

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Разбираться приехали полицейские, которые начали вытеснять собравшихся обратно на тротуары и ограждали их дорожными блоками. Одни из-за нехватки места лезли на заборы, другие — через, чтобы всё-таки попасть на территорию церкви. В какой-то момент это заметили силовики и стали бросать через ограждение снежки.

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Близкие друзья — о последних минутах музыканта

Собравшиеся на площади люди скандировали «Паша Техник!», оставшиеся за забором — включали его треки. Тем временем к храму приходили родственники и друзья музыканта. Они рассказывали журналистам о том, что происходило с ним в Таиланде и делились разными версиями о причинах его смерти.

Менеджер Паши Техника Марк Яровный сообщил, что после того, как Паша Техник пережил клиническую смерть, его состояние стабилизировалось. Он был подключен к аппарату ИВЛ и дышал. Но вскоре директору артиста позвонили из больницы и сказали, что Техник ушел из жизни.

«Мы возвращаемся. Уже он мертвый и отключен от всех аппаратов. Его уже готовят к отвозу в морг. Мы говорим: „Дайте попрощаться нам“. Еще тело свежее, он только умер. Нам позволили это сделать. Там была Карина, супруга его, она плакала», — рассказал Яровный.

Марк Яровный | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМарк Яровный | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Марк Яровный

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Друг Паши Техника Лука Сафронов, который помог с организацией похорон, заявил, что рэперу долгое время не давали прийти в нормальное состояние, когда он попадал в реабилитационные центры.

«Его окружение, знакомые, какие-то знакомые знакомых всегда понимали, что его нужно вытащить из этого [реабилитационного] центра. Потому что в центре нет ни алкоголя, ни каких-то веществ — нет ничего. И он хочет быть в этом центре. Его вытаскивали под предлогом, что нужно кормить семью, что нужно помочь старикам-родителям, что нужно помочь сыну, что нужно оплатить ипотеку. И он, понимая, что должен, выезжал на съемку. На съемке он просил попить, ему подливали туда виски. Он срывался», — рассказал Сафронов.

Он также добавил, что, когда Техник попал в больницу на Пхукете, он был нетранспортабелен. К артисту приезжал российский консул, врач–реаниматолог из «Склифа», но перевезти его в Россию было невозможно.

Лука Сафронов | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЛука Сафронов | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Лука Сафронов

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рэпер Птаха заявил, что в смерти музыканта нужно винить людей, которые любили его в моменты, когда он пребывал в измененном сознании.

«Паша был очень добрым, очень позитивным человеком. А то, что произошло с ним, и то, какой у него был образ, это была вина не Паши. Это была вина общества, — говорит он. — Потому что трезвый Паша, нормальный Паша не интересовал людей. Паша интересовал людей почему-то, только когда он был обсаженным. Это случайность. Это было предсказуемо, просто не бывает так, чтобы ты к этому был готов».

При этом артист не считает, что Пашу Техника пытался кто-то убить. По его словам, последние дни его друг был весел и говорил, что это всё когда-нибудь закончится.

<p>рэпер Птаха</p><p>рэпер Птаха</p>

Он был более человечным, нежели эти зожники, которые: «Ой, умер наркоман». Не-не-не. Он был лучше, чем они, лучше, чем любой из них.

рэпер Птаха

Проститься с Пашей Техником также пришли его друзья и бывшие коллеги из группы Kunteynir — Блев MC (в синей кепке), Максим Синицын и МС Кальмар.

Рэпер Птаха | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUРэпер Птаха | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рэпер Птаха

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

После того как близкие и поклонники творчества артиста простились с ним в храме, его тело вынесли из церкви под звуки молитвы. На выходе из храма остались стоять его родственники — мама Надежда, которая не могла сдержать слез, отец Николай и бывшая жена Ева Карицкая.

Похороны Паши Техника

Гроб с телом Паши Техника перевезли на Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе. Там же обрели покой певица Жанна Фриске, экс-солистка группы «Лесоповал» Катя Огонек, бэк-вокалист группы «Любэ» Анатолий Кулешов и другие.

В последний путь музыканта провожали родители, бывшая жена Ева Карицкая и коллеги. У могилы поставили несколько венков от самых близких. Над ней возвышается деревянный крест, на который повесили портрет Паши Техника в рамке. На фото он одет в белую футболку и кепку.

На кладбище вслед за родственниками последовали и поклонники. Собравшись на кладбище, они вновь кричали «Паша Техник» и аплодировали. С собой они несли портреты легенды российского андеграунда, хризантемы, гвоздики и розы. Один парень даже обернул букет в бумагу с наклейками в виде нашивок Stone Island. Это был любимый бренд одежды Техника. СМИ даже писали, что его должны были похоронить в вещах этой фирмы.

Родители Паши Техника&nbsp;— мать Надежда Ивлева и отец Николай Ивлев (справа) | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUРодители Паши Техника&nbsp;— мать Надежда Ивлева и отец Николай Ивлев (справа) | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Родители Паши Техника — мать Надежда Ивлева и отец Николай Ивлев (справа)

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Могила Паши Техника | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМогила Паши Техника | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Могила Паши Техника

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Фанаты рэпера принесли цветы на Николо-Архангельское кладбище | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUФанаты рэпера принесли цветы на Николо-Архангельское кладбище | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Фанаты рэпера принесли цветы на Николо-Архангельское кладбище

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник:

Городские медиа

Всю информацию о том, что происходило с Пашей Техником, MSK1.RU собрал в одном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Паша Техник Похороны Николо-Архангельское кладбище Лефортово
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Инженер1
11 апреля, 20:22
Ну и физии... И куда лига безопасного интернета смотрит?
Гость
11 апреля, 20:43
глядя на них думаешь что Михалыч (Наша Раша) всё-таки настоящий мужик
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление