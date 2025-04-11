«Трезвый Паша Техник не интересовал людей». Как прошли похороны рэп-легенды, которые поставили на уши всю Москву — репортаж

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В пятницу, 11 апреля, в Москве простились с рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия — Ивлев). Легенда интернета и андеграундного рэпа умер в тайской больнице на Пхукете 4 апреля. Врачи указали, что причиной смерти стал септический шок — он развился на фоне других заболеваний.

С самого утра к храму Петра и Павла в родном для музыканта районе Лефортово съехались сотни людей. О том, как рэпера провожали в последний путь, — в материале MSK1.RU.

Фанаты перекрывали дороги и лезли на заборы

Траурная церемония должна была начаться в 12:00, но за час до этого на территории церкви собрались десятки фанатов Паши Техника. Сначала часть из них попросили выйти за ворота, чтобы не создавать давку. Люди продолжали приходить и вскоре их стало так много, что все не могли вместиться на тротуаре. Они выходили на проезжую часть и перекрыли ее наглухо.

У храма Петра и Павла на востоке Москвы, где проходило отпевание рэпера Паши Техника, с самого утра собрались толпы фанатов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Разбираться приехали полицейские, которые начали вытеснять собравшихся обратно на тротуары и ограждали их дорожными блоками. Одни из-за нехватки места лезли на заборы, другие — через, чтобы всё-таки попасть на территорию церкви. В какой-то момент это заметили силовики и стали бросать через ограждение снежки.

Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Близкие друзья — о последних минутах музыканта

Собравшиеся на площади люди скандировали «Паша Техник!», оставшиеся за забором — включали его треки. Тем временем к храму приходили родственники и друзья музыканта. Они рассказывали журналистам о том, что происходило с ним в Таиланде и делились разными версиями о причинах его смерти.

Менеджер Паши Техника Марк Яровный сообщил, что после того, как Паша Техник пережил клиническую смерть, его состояние стабилизировалось. Он был подключен к аппарату ИВЛ и дышал. Но вскоре директору артиста позвонили из больницы и сказали, что Техник ушел из жизни.

«Мы возвращаемся. Уже он мертвый и отключен от всех аппаратов. Его уже готовят к отвозу в морг. Мы говорим: „Дайте попрощаться нам“. Еще тело свежее, он только умер. Нам позволили это сделать. Там была Карина, супруга его, она плакала», — рассказал Яровный.

Марк Яровный Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Друг Паши Техника Лука Сафронов, который помог с организацией похорон, заявил, что рэперу долгое время не давали прийти в нормальное состояние, когда он попадал в реабилитационные центры.

«Его окружение, знакомые, какие-то знакомые знакомых всегда понимали, что его нужно вытащить из этого [реабилитационного] центра. Потому что в центре нет ни алкоголя, ни каких-то веществ — нет ничего. И он хочет быть в этом центре. Его вытаскивали под предлогом, что нужно кормить семью, что нужно помочь старикам-родителям, что нужно помочь сыну, что нужно оплатить ипотеку. И он, понимая, что должен, выезжал на съемку. На съемке он просил попить, ему подливали туда виски. Он срывался», — рассказал Сафронов.

Он также добавил, что, когда Техник попал в больницу на Пхукете, он был нетранспортабелен. К артисту приезжал российский консул, врач–реаниматолог из «Склифа», но перевезти его в Россию было невозможно.

Лука Сафронов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Рэпер Птаха заявил, что в смерти музыканта нужно винить людей, которые любили его в моменты, когда он пребывал в измененном сознании.

«Паша был очень добрым, очень позитивным человеком. А то, что произошло с ним, и то, какой у него был образ, это была вина не Паши. Это была вина общества, — говорит он. — Потому что трезвый Паша, нормальный Паша не интересовал людей. Паша интересовал людей почему-то, только когда он был обсаженным. Это случайность. Это было предсказуемо, просто не бывает так, чтобы ты к этому был готов».

При этом артист не считает, что Пашу Техника пытался кто-то убить. По его словам, последние дни его друг был весел и говорил, что это всё когда-нибудь закончится.

Он был более человечным, нежели эти зожники, которые: «Ой, умер наркоман». Не-не-не. Он был лучше, чем они, лучше, чем любой из них. рэпер Птаха

Проститься с Пашей Техником также пришли его друзья и бывшие коллеги из группы Kunteynir — Блев MC (в синей кепке), Максим Синицын и МС Кальмар.

Рэпер Птаха Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











После того как близкие и поклонники творчества артиста простились с ним в храме, его тело вынесли из церкви под звуки молитвы. На выходе из храма остались стоять его родственники — мама Надежда, которая не могла сдержать слез, отец Николай и бывшая жена Ева Карицкая.

Похороны Паши Техника

Гроб с телом Паши Техника перевезли на Николо-Архангельское кладбище в подмосковной Балашихе. Там же обрели покой певица Жанна Фриске, экс-солистка группы «Лесоповал» Катя Огонек, бэк-вокалист группы «Любэ» Анатолий Кулешов и другие.

В последний путь музыканта провожали родители, бывшая жена Ева Карицкая и коллеги. У могилы поставили несколько венков от самых близких. Над ней возвышается деревянный крест, на который повесили портрет Паши Техника в рамке. На фото он одет в белую футболку и кепку.

На кладбище вслед за родственниками последовали и поклонники. Собравшись на кладбище, они вновь кричали «Паша Техник» и аплодировали. С собой они несли портреты легенды российского андеграунда, хризантемы, гвоздики и розы. Один парень даже обернул букет в бумагу с наклейками в виде нашивок Stone Island. Это был любимый бренд одежды Техника. СМИ даже писали, что его должны были похоронить в вещах этой фирмы.

Родители Паши Техника — мать Надежда Ивлева и отец Николай Ивлев (справа) Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Могила Паши Техника Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Фанаты рэпера принесли цветы на Николо-Архангельское кладбище Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Городские медиа