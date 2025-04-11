Рэпера Пашу Техника похоронили — кадры

Паше Технику было 40 лет Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В Москве простились с рэпером Пашей Техником. Его похоронили на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе рядом с родственниками.

Мать и отец Паши Техника на кладбище Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Родители и друзья стояли у могилы. На ней установили деревянный крест.

Фанаты пришли проститься с рэпером Источник: Starhit.ru

Собравшиеся на кладбище фанаты аплодировали и скандировали: «Паша Техник». Полиция оградила вход. Не все поклонники смогли попасть на территорию.

Что было во время похорон Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











По желанию рэпера его погребли в люксовых брендах Stone Island, Burberry и в его любимых кроссовках.

Поклонники оставили цветы и фото у храма, где проходило прощание Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU











Прощание с Пашей Техником проходило в храме Петра и Павла в Лефортово. В храме были близкие рэпера. Большинство фанатов находились на улице. Они скандировали его имя и пытались прорваться внутрь.