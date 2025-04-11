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Страна и мир Рэпера Пашу Техника похоронили — кадры

Рэпера Пашу Техника похоронили — кадры

Фанаты скандировали имя артиста

1 521
2 комментария
Паше Технику было 40 лет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПаше Технику было 40 лет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Паше Технику было 40 лет

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Москве простились с рэпером Пашей Техником. Его похоронили на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе рядом с родственниками. 

Мать и отец Паши Техника на кладбище | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМать и отец Паши Техника на кладбище | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мать и отец Паши Техника на кладбище

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Родители и друзья стояли у могилы. На ней установили деревянный крест.

Фанаты пришли проститься с рэпером

Источник:

Starhit.ru

Собравшиеся на кладбище фанаты аплодировали и скандировали: «Паша Техник». Полиция оградила вход. Не все поклонники смогли попасть на территорию.

Что было во время похорон | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЧто было во время похорон | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Что было во время похорон

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По желанию рэпера его погребли в люксовых брендах Stone Island, Burberry и в его любимых кроссовках.

Поклонники оставили цветы и фото у храма, где проходило прощание | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUПоклонники оставили цветы и фото у храма, где проходило прощание | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Поклонники оставили цветы и фото у храма, где проходило прощание

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Прощание с Пашей Техником проходило в храме Петра и Павла в Лефортово. В храме были близкие рэпера. Большинство фанатов находились на улице. Они скандировали его имя и пытались прорваться внутрь. 

Паша Техник скончался 4 апреля в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Он впал в кому после отравления неизвестным веществом в конце марта. Официальная причина смерти — легочная инфекция. Всё, что известно об уходе рэпера, можно почитать в отдельном сюжете. Онлайн-хронику с похорон легенды российского андерграунда можно почитать на MSK1.RU

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Паша Техник Кладбище Похороны Прощание Рэпер
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Комментарии
2
Гость
11 апреля, 17:37
Ну хоть родители отмучались. Сколько он крови у них выпил. А скольким молодым мозги загадил!!!
Гость
11 апреля, 18:49
Конец света
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