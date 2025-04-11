Рэпера Пашу Техника похоронили — кадры

В Москве простились с рэпером Пашей Техником. Его похоронили на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе рядом с родственниками.
Родители и друзья стояли у могилы. На ней установили деревянный крест.
Собравшиеся на кладбище фанаты аплодировали и скандировали: «Паша Техник». Полиция оградила вход. Не все поклонники смогли попасть на территорию.
По желанию рэпера его погребли в люксовых брендах Stone Island, Burberry и в его любимых кроссовках.
Прощание с Пашей Техником проходило в храме Петра и Павла в Лефортово. В храме были близкие рэпера. Большинство фанатов находились на улице. Они скандировали его имя и пытались прорваться внутрь.
Паша Техник скончался 4 апреля в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Он впал в кому после отравления неизвестным веществом в конце марта. Официальная причина смерти — легочная инфекция. Всё, что известно об уходе рэпера, можно почитать в отдельном сюжете. Онлайн-хронику с похорон легенды российского андерграунда можно почитать на MSK1.RU.