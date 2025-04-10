«Еще плюс 200 000 туристов». Как открытие аэропорта в Сухуме спустя 32 года повлияет на отдых в Абхазии

32 года аэропорт Сухума стоял заброшенным Источник: Апсныпресс











В начале апреля появилась новость, которую многие ждали слишком долго, — с 1 мая возобновляется авиасообщение между Россией и Абхазией. Спустя 32 года открывается обновленный аэропорт в районе Сухума. Пока продажа билетов еще не открыта, но уже ожидается большой приток отдыхающих. Что известно о новом аэропорте и ждать ли увеличения цен на отдых по случаю открытия авиагавани, 93.RU разбирался вместе с экспертами.

Спустя столько лет…

На фоне грузино-абхазской войны в 1993 году аэропорт вблизи Сухума решили закрыть. Шли годы, и некогда авиагавань, которая принимала до 5 тысяч пассажиров в сутки и имела одну из самых длинных взлетно-посадочных полос в СНГ (больше 3 километров), превратилась в популярную заброшку. Разговоры о возможном возобновлении полетов велись, но главной проблемой было отсутствие денег для проведения таких масштабных работ.

Аэропорт находится около села Бабушара, в 18 километрах от Сухума на берегу Сухумской бухты Черного моря.

Выход на взлетно-посадочную полосу в старом аэропорту Сухума Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Только спустя 30 лет после закрытия, в марте 2023 года, на тот момент глава республики Аслан Бжания сообщил, что Абхазия и Россия подпишут соглашение о модернизации аэропорта в Сухуме. Уже были завершены проектно-изыскательские работы.

Руководство Абхазии сообщало, что Международный аэропорт города Сухум имени Владислава Ардзинба откроется к январю 2024-го, но позже глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что это произойдет в 2025-м.

Так выглядел аэропорт в советские годы Источник: Проект реконструкции аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба











Уже осенью 2023 года правительство Абхазии и компания «Инфраструктурное Развитие» подписали соглашение о реконструкции аэропорта Сухума. Российское ООО выиграло конкурс, объявленный Минэкономразвития России и Минэк Абхазии.

Ожидается, что пропускная способность аэрокомплекса составит 1300 пассажиров в час. При этом аэродром и инфраструктура останутся в госсобственности Абхазии.

Кадры из проекта нового аэропорта, который разработало ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» Источник: проект реконструкции аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба











Известно, что реконструируют весь комплекс, в том числе взлетно-посадочную полосу, восстановят рулежную дорожку и часть пассажирского перрона, а также установят систему светосигнального обеспечения для полетов. Кроме того, будет построен новый участок перрона для дополнительного размещения на нем воздушных судов и новый пассажирский терминал, историческое здание аэропорта планировали обновить.

Изначально инвестиции в проект оценивали в 8 миллиардов рублей, затем сумма выросла до 12 миллиардов.

Из каких городов России можно будет улететь в Абхазию?

Активные работы на объекте начались в феврале 2024 года, тогда же стартовал набор новых сотрудников. В июне на тот момент президент Абхазии Аслан Бжания заявил о намерениях открыть прямые авиарейсы из нового аэропорта в Сухуме в семь крупных городов России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар (аэропорт закрыт), Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Планировалось, что первый технический полет пройдет летом 2024-го, а аэропорт откроется не позднее 31 марта 2025 года. Но сроки перенесли.

В итоге первый за 32 года пассажирский самолет из Москвы приземлился в районе Сухума в начале февраля 2025 года. В Абхазию прилетел 21 пассажир — политик и на данный момент президент республики Бадра Гунба и абхазские студенты. После приземления, общаясь с журналистами, Гунба уточнил информацию по поводу городов, с которыми планируется запустить авиасообщение, назвав Санкт-Петербург, Уфу, Казань и «ряд других регионов».

Взлетная полоса Абхазии удобней сочинской Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Уже в начале апреля первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что работа аэропорта в Сухуме возобновится с 1 мая.

Пока точно неизвестно, какие авиакомпании будут совершать полеты в Абхазию, также всё еще остается загадкой стоимость билетов.

Надо было раньше!

Вице-президент Ассоциации туроператоров России и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в разговоре с 93.RU отметил, что, безусловно, открытие аэропорта в Сухуме — это радостное событие как для туристов, так и для жителей республики. Ожидается, что турпоток в Абхазию вырастет уже в этом сезоне на 10%, а всего Страну души за лето посетят около 2 миллионов отдыхающих. Но есть свои нюансы.

— Ожидаем, что в первый сезон, на лето 2025 года, это даст 150–200 тысяч дополнительных туристов. Хотелось бы отметить и проблемную сторону вопроса, фактически сезон бронирования уже идет, и туристы активно покупают путевки — продано около половины летнего размещения, и аэропорт пока никак не встраивается в эту систему, потому что нет продажи билетов. Более того, пока непонятно даже, кто будет летать. Туристы сейчас покупают перелеты в Адлер, и обычно это невозвратные тарифы. В середине лета никто не будет менять Адлер на аэропорт Сухума, даже если он будет дешевле, потому что туристы потеряют деньги на билетах. Надо чрезвычайно срочно открывать продажу билетов в аэропорт Сухума, буквально вчера. Мало сказать, что 1 мая полетим… В этом плане идет серьезное запаздывание, — отмечает Сергей Ромашкин.

По мнению эксперта, наверняка запустят рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, остальные города под вопросом. Это в том числе проблема для нового аэропорта, потому что прямой конкурент в Адлере охватывает около 80 направлений по России. И сейчас многим будет куда удобнее взять «единый билет» до Абхазии, пересев в аэропорту или на ж/д станции Адлера на автобус до курортов республики.

Говоря о перелетах, Евгения Кизей, директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур», отмечает, что есть вероятность снижения цен на авиабилеты.

— Надеемся, что цены на авиабилеты в среднем упадут, потому что до этого аэропорт в Адлере был единственным действующем в Краснодарском крае, который в том числе принимал туристов на Абхазию, — отмечает в беседе с 93.RU Кизей.

Абхазия — конкурент курортам Кубани?

С учетом, что аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара до сих пор остаются закрыты, 93.RU решил узнать у туроператоров, может ли быть отток туристов с курортов Кубани после открытия авиагавани в Сухуме. На этот счет мнения разделились.

— Существенного влияния на турпоток в Краснодарский край это не окажет. В Абхазии есть свой слой потребителей, кто возвращается сюда ежегодно. Если раньше они добирались на поезде или на машине, то сейчас у них есть возможность сократить время в пути. Конкуренция, конечно, есть, но всё же курорты Краснодарского края и Абхазия — это разные типы отдыха, — считает Сергей Ромашкин.

Центр Сухума Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











— Вероятность, что какая-то часть туристов вместо курортов Краснодарского края выберет Абхазию, конечно, есть, — отмечает Евгения Кизей. — Но вопрос цены, наличия мест размещения… Возможно, кто-то как раз решит познакомиться с Абхазией благодаря открытию аэропорта, потому что есть те, кто не хотел сталкиваться с переходом границы, всё равно это время, пробки, очереди…

Ждать ли роста цен на отдых?

По мнению представителя компании «Мультитур», после открытия авиагавани в большем выигрыше окажутся отели в районе Сухума и далее ближе к Грузии, потому что ранее большинство туристов ехали на курорты, расположенные ближе к России, — Цандрипш, Пицунда, Гагра. Но это не значит, что вырастут цены.

— Сейчас мы видим, что не все месяцы отлично продаются, поэтому на данный момент отелям не так выгодно поднимать цены. Например, на май мы фиксируем появление специальных предложений по снижению цен. Всё будет зависеть от динамики продаж, аэропорт вряд ли сыграет какую-то роль. Посмотрим дальше, что будет, мы также ожидаем снижение цен в июне, а вот июль и август будут продаваться стабильно хорошо, — рассказала 93.RU Евгения Кизей.

Пляж в Гагре Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU