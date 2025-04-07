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Страна и мир обзор «Всё будет круто! 27-го числа»: Паша Техник предсказал свою смерть и заранее попрощался с фанатами

«Всё будет круто! 27-го числа»: Паша Техник предсказал свою смерть и заранее попрощался с фанатами

Рассказываем, каким было последнее обращение Паши Техника к поклонникам и когда пройдут похороны

1 897
4 комментария
Паша Техник умер в возрасте 40 лет | Источник: Starhit.ru / Telegram Паша Техник умер в возрасте 40 лет | Источник: Starhit.ru / Telegram

Паша Техник умер в возрасте 40 лет

Источник:

Starhit.ru / Telegram

40-летний рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Паша Техник умер в больнице в Таиланде. О его смерти стало известно вечером, 4 апреля. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, шансов на выздоровление было очень мало. Рэпер пережил клиническую смерть, но его сердце продолжало биться. Близкие исполнителя хотели перевезти его в другую больницу на вертолете, но медики не разрешали: он был слишком слаб. Ему не успели провести необходимые тесты, чтобы определить степень функционирования мозга. При этом о своей смерти Паша Техник говорил сам, что теперь считают неким предзнаменованием. NGS.RU рассказывает о самых популярных наблюдениях фанатов.

Предсказал дату комы

На фоне новостей о состоянии здоровья рэпера в Сети стали распространяться материалы, подводящие к тому, что Паша Техник сам притянул к себе смерть. В частности, по интернету гуляет видео, где рэпер предсказывает дату своей комы.

В январе этого года Паша Техник был гостем «Большого шоу»(18+) с Азаматом Мусагалиевым.

«Всё будет круто! Прям поверьте. 27-го числа, но месяц не скажу», — заявил Паша Техник в поздравлении зрителей с Новым годом. А потом заверил, что всё будет хорошо.

Зрители заметили, что выглядел Павел плохо, его речь была несвязной, говорить ему явно было сложно.

После появились сравнения Техника с другим рэпером, Кириллом Толмацким (Децл), который тоже якобы предвидел свою смерть. В 2007 году в интервью ижевскому журналу Fanlife рэпер Кирилл Толмацкий на вопрос, чем он будет заниматься, когда достигнет возраста стареющей звезды, исполнитель ответил, что инсценирует в 35 свою смерть. Он умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет.

Попрощался с поклонниками заранее

Прощальное слово Паши Техника

Источник:

«Алёна, Блин!» / Telegram

Суеверная часть поклонников рэпера считает, что Паша Техник притянул к себе смерть преждевременным прощанием. Слова прозвучали в студии у комика Богдана Лисевского, который известен черным юмором.

Богдан пошутил, что выпуск шоу «Плюшки»(18+) выйдет, когда артист уже будет в коме или при смерти, и предложил попрощаться со зрителями. Рэпер без лишних слов произнес: «До свидания».

Видео вышло в сентябре 2023 года, но сейчас тот самый кусочек разлетелся по социальным сетям и телеграм-каналам, его мгновенно назвали пророческим.

Что случилось с Пашей Техником

27 марта Пашу Техника ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявлял, что это произошло после отравления неизвестным веществом. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая заявила, что вещество было наркотическим.

Как сообщило окружение артиста, у него были выявлены пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдромом. Его состояние оценивали как критическое. Пашу хотели перевезти в Россию, но был велик риск, что он не выживет при транспортировке.

По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти Техника стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Также у рэпера развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать печень, почки и другие органы.

Бывшая жена Паши Техника намерена добиться наказания причастных к его смерти. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. По мнению Евы Карицкой, рэпер умер из-за конкретного наркодилера и своей возлюбленной.

Церемония прощания

Церемония прощания со скончавшимся в Таиланде рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) пройдет в храме в Москве. Его тело доставят в столичный морг не позже 8 апреля, сообщил менеджер артиста Марк Яровный.

Как сообщает KP.RU, отпевание Павла может пройти в храме Петра и Павла. Он расположен в столичном Лефортово, где рэпер провел детство и юность.

«Мама рэпера хочет, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили», — сообщается в публикации MSK1.RU.

Что еще почитать про Пашу Техника

«Если я дожил до 40, вы доживете до 150, отвечаю». Умер Паша Техник — герой андеграунда, интернет-мем и трагический шоумен.

Почему бывшая жена дежурила у больничной койки, а любовница исчезла: история отношений Паши Техника и его женщин.

Употреблял с 14 лет, сидел в тюрьме и дважды впадал в кому. Чем известен рэпер Паша Техник и что с ним случилось.

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Комментарии
4
Гость
8 апреля, 06:58
Сколько уже можно мусолить этого Пашу? Понятия не имею, кто это и знать не желаю! Столько настоящих парней гибнет на СВО, безвестными...
Гость
8 апреля, 07:02
Его никто не знал, но уже 25й пост о смерти. Учитывая, что примером ни для кого его жизнь быть не может - для чего о нем постоянно писать?
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