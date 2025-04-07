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Страна и мир Российскому блогеру грозит тюрьма за плохой отзыв об отеле: новости 7 апреля

Российскому блогеру грозит тюрьма за плохой отзыв об отеле: новости 7 апреля

Главные события этого дня в одном материале

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23 комментария
Пару уже выселили из отеля, не вернув деньги | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUПару уже выселили из отеля, не вернув деньги | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Пару уже выселили из отеля, не вернув деньги

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 апреля.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Россиянин Александр Овечкин, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз», побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Теперь Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Кадры исторического гола

Источник:

TNT Sports

После этого даже пришлось прервать матч, ведь игроки обеих команд бросились поздравлять Овечкина. К ним присоединились представители НХЛ и сам Уэйн Гретцки, который специально ходил на все матчи, чтобы застать исторический момент.

Рекордную шайбу хоккеист из России посвятил своему отцу, которого не стало в феврале 2023 года. Он обратился с благодарностью к своим соотечественникам, фанатам, маме и жене.

Материться будет дорого

Сейчас, если россиянин сматерится в общественном месте, это расценят как мелкое хулиганство, за которое накажут штрафом в 500–1000 рублей или отправят на 15 суток в спецприемник. В Госдуме считают, что сумму, которую должен заплатить провинившийся, необходимо увеличить.

«Мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за ее использование», — рассказал об инициативе депутат Госдумы Александр Аксененко.

Он предлагает повысить штраф до 10 тысяч рублей. Отдельно планируется разработать меры ответственности для юридических лиц, организующих концерты, на которых используется ненормативная лексика.

Крым занесло снегом

Крым, начиная с воскресенья, погружается в зиму. Полуостров накрыл снегопад, из-за которого ввели штормовое предупреждение.

Снега настолько много, что видимость резко снизилась

Источник:

ЧП / Севастополь / Telegram

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 6 апреля, в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного переходом на северо-западный ветра 15–20 м/с, местами до 25 м/с. Дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом», — предупредили жителей на сайте местного Гидрометцентра.

Жители делятся кадрами, на которых зеленые деревья резко вернулись в зиму

Помимо снега, в Крыму ждут резких заморозков, температура опустится до 1… 6 °С тепла. В степных и предгорных районах и вовсе будет до -2 °С.

Российскому блогеру грозит тюрьма за плохой отзыв об отеле

Блогер из России Константин Гришин отправился со своей женой в Танзанию. На Занзибаре они остановились в гостинице Canary Hotel & Spa, которая паре не понравилась. Своим негативным опытом Константин решил поделиться с широкой аудиторией и оставил отзывы на тематических сайтах и в своем блоге.

«Некомпетентный персонал на ресепшене. Заселили нашего друга, а затем выселили его беспричинно. Не имеют ни малейшего представления о гостеприимстве. Отзывы на „Букинге“ накручены, так как при выезде персонал МАКСИМАЛЬНО настойчиво требует при них поставить им высокий балл», — написал тогда блогер.

Это не понравилось владельцам отеля и местным властям. Сначала Константина вызвали из номера и угрожали тюрьмой. После этой беседы к паре ворвался владелец гостиницы и выгнал постояльцев, отказавшись возвращать деньги за проживание.

Константин уверяет, что всё зашло слишком далеко: у него забрали паспорт и обещают отправить в тюрьму. Сначала с него требовали удалить все комментарии об отеле, но когда он это сделал, у них появилась новая претензия — гость снимал на камеру хозяина отеля.

Полусухой закон в Вологодской области привел к неожиданным результатам

Больше месяца в регионе действует особый закон о распространении алкогольной продукции: ее продают по будням только с 12:00 до 14:00. Губернатор уверен, что всё сделал правильно, ведь за это время было уже несколько инициатив распространить такую практику на всю страну. Однако в результате в городе разросся черный рынок.

«Таксисты просто озолотились! У каждого в машине свой запасик небольшой. Вызову такси на вокзал — он недовольный такой: „В багажнике места нет, ставь в салоне“. А почему? Потому что в багажнике у него полный набор, чего изволите. Если не хватает — „наливайки“ работают по городу. Какие там ограничения, кроме денежных», — рассказал местный житель «Коммерсанту».

В регионе алкоголем начали торговать все, пришел к выводу журналист издания. Даже бабушки на лавочках создали небольшой бизнес по перепродаже. Помимо этого, в аптеках вновь начали предлагать спиртовые настойки с разными вкусами, которые теперь пользуются популярностью.

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Турист Отзыв Тюрьма Александр Овечкин Рекорд Крым
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Комментарии
23
259968081
7 апреля, 20:58
только вологодский губер решил повторить подвиг горбачева наступая́ на антиалкогольные грабли
Гость
7 апреля, 21:12
На НТВ можно матом ругаться? Их не наказывают.
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