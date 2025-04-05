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Страна и мир Пляжи в Египте закрыли из-за полчищ медуз. Они жалят туристов до ожогов: видео

Пляжи в Египте закрыли из-за полчищ медуз. Они жалят туристов до ожогов: видео

Страдают в том числе и россияне

508
6 комментариев

Медузы и последствия от ожогов | Источник: Shot / TelegramМедузы и последствия от ожогов | Источник: Shot / Telegram

Медузы и последствия от ожогов

Источник:

Shot / Telegram

В апреле на некоторых пляжах Египта запретили купаться из-за нашествия медуз. Туристам не разрешают заходить в воду, когда медузы подплывают к берегу. Проблема коснулась в том числе популярных туристических мест.

По информации Telegram-канала SHOT, больше всего от нашествия медуз страдают отдыхающие на курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. В некоторых местах их настолько много, что заходить в воду становится невозможно.

На пляжах Египта нашествие медуз

Источник:

Shot / Telegram

Многие туристы в этих местах любят плавать под водой с маской и ластами. Однако теперь вместо красивых видов на рыб и водоросли они рискуют получить ожоги. Эта проблема — регулярная и сезонная. Весной медузы начинают размножаться, а для этого они массово подплывают к берегу.

По словам россиян, сотрудники многих отелей говорят, что медузы не представляют опасности. Однако, вопреки их словам, туристы после моря жалуются на зуд и ожоги. Свои слова они подкрепляют фотографиями.

Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram
Источник:

Shot / Telegram

Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram
Источник:

Shot / Telegram

Ожог от медузы | Источник: Shot / TelegramОжог от медузы | Источник: Shot / Telegram

Ожог от медузы

Источник:

Shot / Telegram

Проблему прокомментировали в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что россияне не обращались в страховые компании из-за укусов медуз. Туристы лечат воспаления самостоятельно. Однако эксперты предупреждают: с такими ожогами следует быть осторожными. Нельзя трогать места укусов, так как на коже могут остаться невидимые щупальца медузы, которые продолжат жалить человека.

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Египет Туризм Пляжи Туристы Море
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Комментарии
6
Гость
4 часа
Канализация и мазут ждут вас на братском юге, приезжайте!!!
Гость
4 часа
Никто никогда не видел медуз на Обноре.
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