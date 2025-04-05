Пляжи в Египте закрыли из-за полчищ медуз. Они жалят туристов до ожогов: видео

Медузы и последствия от ожогов Источник: Shot / Telegram











В апреле на некоторых пляжах Египта запретили купаться из-за нашествия медуз. Туристам не разрешают заходить в воду, когда медузы подплывают к берегу. Проблема коснулась в том числе популярных туристических мест.

По информации Telegram-канала SHOT, больше всего от нашествия медуз страдают отдыхающие на курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. В некоторых местах их настолько много, что заходить в воду становится невозможно.

На пляжах Египта нашествие медуз Источник: Shot / Telegram

Многие туристы в этих местах любят плавать под водой с маской и ластами. Однако теперь вместо красивых видов на рыб и водоросли они рискуют получить ожоги. Эта проблема — регулярная и сезонная. Весной медузы начинают размножаться, а для этого они массово подплывают к берегу.

По словам россиян, сотрудники многих отелей говорят, что медузы не представляют опасности. Однако, вопреки их словам, туристы после моря жалуются на зуд и ожоги. Свои слова они подкрепляют фотографиями.

Источник: Shot / Telegram

Источник: Shot / Telegram

Ожог от медузы Источник: Shot / Telegram









