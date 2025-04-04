В Дубае разбился воздушный шар с туристами из России: новости 4 апреля

Двое туристов погибли Источник: ru.freepik.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 апреля.

Минтранс рассказал, из-за чего затонули танкеры

Одной из основных причин крушения танкеров в Керченском проливе стало игнорирование судовладельцами и капитанами судов сезонных ограничений. Танкеры могли находиться в Керченском проливе до 30 ноября, а авария произошла 15 декабря 2024 года.

Помимо этого экипажи судов не были до конца укомплектованы «квалифицированными кадрами». На обоих танкерах вместо трех дипломированных судоводителей было только два. Причем лишь один из них на каждом судне отвечал необходимым требованиям.

Ущерб экологии после крушения танкеров был оценен Росприроднадзором в 84,9 миллиарда рублей. У компаний, владеющих танкерами, есть месяц на добровольное возмещение вреда.

Магазины продают фальсификат молочной продукции

Из всех проб молока и молочной продукции, которые взял Россельхознадзор в 2024 году, 13,09% не соответствовали составу, заявленному производителем. Больше всего фальсификата обнаружили среди сливочного масла — четверть продукции (24,82%). Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

Самые частые нарушения: несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, присутствие крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, не заявленных в составе продукта. Помимо этого в некоторой продукции Россельхознадзор обнаружил запрещенную к использованию в России микробную трансглютаминазу.

За прошедший год число фальсификата выросло с 12,04% в 2023 году до 13,9%. Больше всего проблемных проб было среди отечественных производителей — у 15,37% из 8648 образцов состав отличался от заявленного производителем

Воздушный шар с российскими туристами упал в Дубае

Туристы купили экскурсию на воздушном шаре, чтобы встретить рассвет над пустыней. Когда 12 человек в корзине поднялись в воздух, начались проблемы. Перед падением воздушный шар испытывал проблемы с управлением — после долгих попыток взлететь он начал резко дергаться в воздухе. Через 40 минут полета шар резко накренился и рухнул на землю.

Не все ремни безопасности справились с нагрузкой, часть из них лопнула, из-за чего туристы выпали из корзины. Двое туристов погибли в результате ЧП.

На борту была россиянка Софья со своей мамой. Девушка поделилась в соцсетях кадрами трагичной экскурсии.

У Софьи сотрясение и ушибы Источник: Комсомольская правда: KP.RU / Telegram

Огонь надвигается на Нижний Новгород

Серьезный пожар произошел в районе поселка Новинки в Нижнем Новгороде. Вспыхнуло поле, и пламя пока никак не удается потушить. Огонь подбирается к жилым домам, сообщают наши коллеги из NN.RU.

Предварительно, площадь пожара уже оценивают в 15 гектаров. Ситуация осложняется тем, что вечером в городе поднялся сильный ветер.