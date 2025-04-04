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Страна и мир истории «Я кайфую, а не мучаюсь». 72-летний качок раскрыл секрет своей молодости

«Я кайфую, а не мучаюсь». 72-летний качок раскрыл секрет своей молодости

Александр Яшанькин с детства занимается спортом

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6 комментариев
Сложно поверить, но Александру Яшанькину 72 года | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*Сложно поверить, но Александру Яшанькину 72 года | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*

Сложно поверить, но Александру Яшанькину 72 года

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com*

— Один москвич спросил: «Сколько вам лет?» Я ему: «А сколько дадите?» Он говорит: «Сорок восемь». И не удивился, когда я ответил: «Пятьдесят пять», — сказал Александр Яшанькин.

Ему часто задают этот вопрос, ведь в свои 72 года Александр в отличной форме. Он не только один из лучших фитнес-тренеров Екатеринбурга, но и 12-кратный чемпион мира по бодибилдингу, 41-кратный чемпион России, мастер спорта по тяжелой атлетике и мастер спорта международного класса по бодибилдингу.

Александр рассказал нашим коллегам из E1.RU, как пришел в спорт, как ему удалось попасть на экстремальное шоу «Титаны» (16+), а также как сохранять вечную молодость.

Александр в отличной физической форме | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUАлександр в отличной физической форме | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александр в отличной физической форме

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

«Бодибилдинга раньше не было, люди в подвалах качались»

Александр родом из села Юхмачи (Татарстан). После армии он поступал в институт, но не прошел конкурс и вернулся домой. Скучать в родных краях было некогда — работы всегда хватало: парнишке приходилось таскать воду с колонки, рубить дрова, косить сено и делать много чего еще по хозяйству.

Источник:

Максим Бутусов, Владислав Шитюк / городские медиа

— К спорту меня приобщил мой брат Владимир. Соревновались постоянно, кто больше отожмется или подтянется, — поделился спортсмен. — У нас там был леспромхоз, я работал на лесозаготовках. Трактор привозил хлысты, женщины отрубали сучки, а мужчины пилили метровки. У меня спина тогда, до сих пор помню, уставала. Потом друг меня взял с собой уже деревья валить. Параллельно я снова готовился к поступлению в институт.

Здесь Александру 30 лет | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*Здесь Александру 30 лет | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*

Здесь Александру 30 лет

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com*

Во второй раз Яшанькину всё же удалось поступить в Казанский педагогический институт, на спортивный факультет по специальности «учитель физкультуры средней школы». Там он и начал заниматься тяжелой атлетикой. После учебы спортсмен уехал в Димитровград, где работал тренером. В 80-х Александр стал увлекаться культуризмом — наращивать и развивать мышцы.

— Бодибилдинга раньше вообще не было. Его запрещали, но люди занимались, в подвалах качались, — рассказал Александр. — Самых первых соревнований я не помню, но в 1989 году в Тольятти принял участие во всероссийском турнире по атлетизму и сразу выиграл. Так и затянуло, выигрывал чемпионат мира двенадцать раз.

90-е годы. Александр на стадионе «Торпедо» в Димитровграде | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*90-е годы. Александр на стадионе «Торпедо» в Димитровграде | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*

90-е годы. Александр на стадионе «Торпедо» в Димитровграде

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com*

1997 год. Александр Яшанькин с Еленой Давыдовой на чемпионате мира среди женщин и смешанных спортивных пар | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*1997 год. Александр Яшанькин с Еленой Давыдовой на чемпионате мира среди женщин и смешанных спортивных пар | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*

1997 год. Александр Яшанькин с Еленой Давыдовой на чемпионате мира среди женщин и смешанных спортивных пар

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com*

Семья у Александра большая. В 2012 году он с супругой Ольгой переехал в Екатеринбург, где к тому времени уже жили их дети. Пара в браке уже больше пятидесяти лет, вместе они воспитали троих сыновей и дочь: Дмитрия, Александра, Михаила и Елену, а сейчас нянчатся с девятью внуками.

Дмитрий Яшанькин (слева) с родителями | Источник: dmitryyashankin / Instagram.com*Дмитрий Яшанькин (слева) с родителями | Источник: dmitryyashankin / Instagram.com*

Дмитрий Яшанькин (слева) с родителями

Источник:

dmitryyashankin / Instagram.com*

Бодибилдер с детства приобщал своих детей к спорту, но наибольший интерес проявил Дима. Когда сыну было три года, Александр начал брать его с собой на соревнования:

— В десять лет он уже начал штангой заниматься и отрабатывать свою технику. Дошло до того, что в один день Димке предложили стать тренером олимпийской сборной России по хоккею. Команда поехала в Китай на Олимпиаду, заняла второе место. Дима — заслуженный мастер спорта по фитнесу и заслуженный тренер России (хоккейной сборной). Сейчас он проводит фестивали в Москве. Другие мои дети работали управляющими в спортзалах.

Дмитрий Яшанькин с Джиганом | Источник: dmitryyashankin / Instagram.com*Дмитрий Яшанькин с Джиганом | Источник: dmitryyashankin / Instagram.com*

Дмитрий Яшанькин с Джиганом

Источник:

dmitryyashankin / Instagram.com*

«Лень не побороть, она раньше нас родилась»

Александр Яшанькин участвовал в различных чемпионатах России по бодибилдингу и тяжелой атлетике, забирая призовые места. Хоть сейчас екатеринбуржец уже не может тягать штанги, как раньше, он бодро подтягивается 25 раз и каждый день уделяет время спорту, а главное — получает от этого удовольствие:

— Лень не побороть, она раньше нас родилась. Бесполезно из-под палки загонять кого-то. Я Диму потихонечку приобщал, а ему понравилось на всю жизнь. Я же не мучаюсь в зале. Мне говорят: «А тебе еще не надоело?», а я отвечаю: «Я кайфую просто, а не мучаюсь».

Спортсмен не заставляет ходить себя в зал: он делает это ради своего удовольствия

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com*

В 72 года Александр Яшанькин выглядит лучше многих молодых. Его секрет — в правильном питании, регулярном спорте и отдыхе. Правда, во вкусняшках спортсмен себе не отказывает, а ест всё, что хочется (но в меру!). По его словам, важно просто придерживаться дисциплины и подобрать хорошего фитнес-тренера.

— Мне повезло, что я курить не научился в то время, отец когда-то курил безбожно. Я у него как-то взял, в туалете закрылся, попробовал, и мне не понравилось на всю жизнь. Все сигареты в армии ребятам отдавал, — поделился Александр. — Главное — это питание. Но бывает, иногда могу шашлык покушать, кусочек торта, а так всё вареное, тушеное. Кожа, волосы, ногти у меня хорошие. Я десять лет пахал как лошадь, штангу поднимал без всяких омега, просто нормально питаюсь. Бывает, что супруга начинает в хлебопечке корочки вкусные делать, а я смотрю, у меня пресс начинает пропадать… Всё, завязываю. Алкоголь могу выпить немного для настроения, для здоровья, но я не пью, просто чуть-чуть.

<p>Александр Яшанькин</p><p>Александр Яшанькин</p>

Какая мотивация? Я просто всегда хочу хорошо выглядеть. Всю жизнь. К сожалению, одноклассников моих в живых уже не осталось.

Александр Яшанькин

спортсмен
Александр говорит: «Чтобы накачать хороший пресс, его просто нужно качать» | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*Александр говорит: «Чтобы накачать хороший пресс, его просто нужно качать» | Источник: yashankin_alexandr / Instagram.com*

Александр говорит: «Чтобы накачать хороший пресс, его просто нужно качать»

Источник:

yashankin_alexandr / Instagram.com*

Как стал «папой титанов»

В январе с участием Александра Яшанькина вышло экстремальное реалити-шоу «Титаны» от телеканала ТНТ. По правилам проекта сотня лучших атлетов страны собралась, чтобы побороться за 10 миллионов рублей и звание главного титана России. Во втором сезоне спортсменам предстояло нырнуть в ледяную воду, протянуть 44-тонный кран и прыгнуть с пятиметровой башни без страховки.

Александр рассказал, как попал на экстремальный проект | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUАлександр рассказал, как попал на экстремальный проект | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александр рассказал, как попал на экстремальный проект

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Спортсмен рассказал, что поучаствовать в проекте предложили его знакомые. На шоу также отправился и Дмитрий Яшанькин, который до последнего не знал, что ему придется состязаться с отцом:

— Я специально не готовился, меня пригласили — я поехал. Там участвовал и Дима, но всё было сделано так, чтобы он не знал, что я тоже буду в шоу. Из номера гостиницы я не выглядывал. Когда на площадке меня начали объявлять: «12-кратный чемпион…», Дима сказал: «Только одного такого знаю». Сюрприз удался. Участники прозвали меня «папой титанов».

Другие участники его прозвали «папой титанов» | Источник: ТНТДругие участники его прозвали «папой титанов» | Источник: ТНТ

Другие участники его прозвали «папой титанов»

Источник:

ТНТ

За время участия в проекте он успел полюбиться другим участникам, поэтому его уход сопровождался выкриками «легенда!» и бурными аплодисментами. В третьем выпуске шоу перед спортсменами поставили задачу перепрыгнуть через пяти- и десятиметровый бассейн с помощью подвесных платформ.

Команда, в которой состоял Яшанькин, не справилась с заданием и покинула проект. Сам Александр фактически отказался от участия и прыгнул в бассейн, даже не пытаясь достать до платформы.

— Сейчас бы никогда в жизни не выиграл, надо быть ниндзя. Когда мне было 30 лет, я мог всё: на велосипеде машины обгонял, штангу рывком 160 килограммов толкал, прыгал с места на три метра, прыгал через корову во дворе. Зверь вообще был! Но если бы я одержал победу, то за десять миллионов рублей поменял бы машину, — пояснил екатеринбуржец.

Александр не стал бороться за победу | Источник: ТНТАлександр не стал бороться за победу | Источник: ТНТ

Александр не стал бороться за победу

Источник:

ТНТ

После участия в проекте Яшанькиных на свое шоу пригласил и Павел Воля. Спортсмен показал свои силы ведущему и комику Илье Соболеву:

— Паша каждого спросил про отношение к «Титанам». Проект шикарный, все вежливые, в одном месте собралось столько олимпийских чемпионов. Потом спросил: «А кто из вас сейчас в лучшей форме?» Ну как ответить, раздеваться, что ли, показывать? Решили проверить в армрестлинге. Димка там упирался, упирался.

Илья Соболев не смог одолеть уральца | Источник: ТНТИлья Соболев не смог одолеть уральца | Источник: ТНТ

Илья Соболев не смог одолеть уральца

Источник:

ТНТ

Александр Яшанькин не планирует уходить на пенсию: он мечтает еще раз отправиться на чемпионат мира и, конечно, вернуться с победой.

Александр продолжает активно заниматься спортом каждый день | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUАлександр продолжает активно заниматься спортом каждый день | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александр продолжает активно заниматься спортом каждый день

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Почитайте, как 39-летняя Евгения Макарова приняла участие в новом реалити-шоу «Работяги» (16+) с Романом Костомаровым на телеканале «Пятница!» Девушка родилась на Урале, сейчас она работает на Оскольском электрометаллургическом заводе старшим диспетчером и подрабатывает фитнес-тренером.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Дарья КостоминаДарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Бодибилдер Спорт Титаны Шоу Титаны Интервью Спортсмен ТНТ
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Комментарии
6
Гость
1 час
Хочется неистово позавидовать белой завистью. Это же скока у человека жизненной энергии, сколько здоровья! Настоящий титан! Но такое богатырское здоровье от природы дано единицам, к сожалению.
Гость
1 час
я в восхищении!!!👍 Респект и пожелания здоровья и счастья 😇
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