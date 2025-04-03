Употреблял с 14 лет, сидел в тюрьме и дважды впадал в кому. Чем известен рэпер Паша Техник и что с ним случилось

Рассказываем, чем известен рэпер Паша Техник и что с ним случилось Источник: techniquepashalive / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) опровергла новости о его смерти. Модель Ева Карицкая сообщила, что скандально известный рэпер жив, но находится в стабильно тяжелом состоянии в одной из клиник Таиланда.

— Он находится под аппаратами, дышит. Состояние остается стабильно плохим — [последствия] вплоть до летального исхода. Врач будет только в понедельник <…> Пашу поддерживают аппаратами ЭКМО, никакого отказа мозга у него нет, — рассказала Карицкая в своем телеграм-канале.

Есть информация, что три российских врача уже отправились в Таиланд, чтобы осмотреть Пашу Техника. «Специалист из Института им. Склифосовского сказал, что анализы неутешительные, но есть шансы, что он выживет», — сообщил автор Telegram-канала проекта «Выжившие», добавив, что перевезти исполнителя в Москву невозможно из-за тяжелого состояния, но сейчас бывшая жена и друзья намерены перевезти его в другую больницу, где есть нормальное оборудование.

Источник: проект «Выжившие»

ЭКМО — это метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкие для обеспечения временной поддержки жизни пациента, когда собственные органы человека не могут функционировать нормально.

MSK1.RU рассказывает, чем известен скандально известный рэпер Паша Техник и что с ним случилось.

Сейчас рэпер находится в коме в одной из клиник Таиланда Источник: techniquepashalive / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Начал употреблять в 14

Павел Ивлев родился в 1984 году в Москве. Детство и юношество будущего рэпера прошли в столичном районе Лефортово. В разговоре с изданием The Flow он признавался, что «подсел» на наркотики в 14 лет.

В подростковые годы Павел начал увлекаться рэпом. Знакомство с жанром он начал с творчества ленинградской группы Bad Balance, их еще называют отцами советского хип-хопа.

В 2001 году Павел вместе с рэпером MC Смешной создал группу Kunteynir. Поначалу участники воспринимали проект несерьезно и относились к написанию треков как к развлечению. Несмотря на это, исполнители регулярно участвовали в батлах, которые в нулевые часто проводились в Москве. Тогда Ивлев и стал Пашей Техником, на выступлениях он часто появлялся в маске обезьяны. В интервью рэпер не раз говорил, что он в ней и без нее — разные люди.

В 2004 году группа презентовала публике дебютный альбом «Эдвард Руки-Ножницы-Бумага». Его записывали «на коленке» с помощью дешевого микрофона. Свои треки участники называли андеграундной и экспериментальной музыкой. Также Паша Техник прославился благодаря своим перформансам как на концертах, так и в жизни. Нередко выступления рэпера заканчивались раньше назначенного времени или срывались из-за невменяемого состояния самого Техника.

Детство будущего рэпера прошло в столичном Лефортово Источник: techniquepashalive / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Дважды сидел в тюрьме

На протяжении всей карьеры Пашу Техника сопровождали скандалы. В 2008 году его посадили в тюрьму на пять лет за распространение и хранение синтетических наркотиков (статья 228 УК РФ). Техник сидел в колонии строгого режима в Карелии. Спустя четыре года его выпустили по УДО. Выйдя из тюрьмы, он вновь собрал группу Kunteynir, которая во время срока солиста не выступала.

В 2015 году коллектив окончательно распался, а спустя два года Техник начал сольную карьеру и выпустил двухчастный альбом «Статистика гуся». Летом того же года попал в рехаб, где лечился от наркотической зависимости. Но даже после реабилитации он не поменял образ жизни.

В 2008 году рэпера приговорили к 5 годам колонии за распространение наркотиков Источник: techniquepashalive / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Также рэпер начал появляться в популярных на YouTube шоу, вел собственный канал. Музыкант пробовал себя в разных профессиях: был тату-мастером, экскурсоводом, интересовался политикой.

В 2019 году Техника лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч за вождение в нетрезвом виде. Спустя год рэпера вновь судили за это нарушение — его приговорили к 11 месяцам заключения. Пока Павел отбывал наказание, его соцсети вела его жена Ева Карицкая. Фанаты Техника даже не знали о его заключении в тюрьму.

Освободившись, артист снова оказался в наркологической клинике, его туда направили принудительно. В рехабе он пробыл два месяца. После этого рэпер изменил свою внешность и пообещал бороться с зависимостями. Но Техник вновь сорвался и осенью 2022 года впал в кому после передозировки наркотиками.

Осенью 2022 года Техник уже впадал в кому Источник: techniquepashalive / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Что с Пашей Техником сейчас

Источник: проект «Выжившие»











27 марта Пашу Техника ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявлял, что это произошло после отравления неизвестным веществом. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая пояснила, что это были наркотики.

Как сообщило окружение артиста, у Техника выявлены пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдромом. Его состояние оценивается как критическое. Перевезти в Россию Техника пока невозможно: есть риск, что он не выживет при транспортировке.

Бывшая жена Паши Техника опровергла слухи о его смерти Источник: Ева Карицкая / T.me

Близкие Паши Техника открыли сбор денег на его лечение — уже собрано порядка 2,7 тысячи долларов и 50 тысяч рублей. Мать музыканта поблагодарила его поклонников за помощь.

— Паша всегда был рядом, когда кому-то нужна была помощь: он безвозмездно чинил технику, помогал решить сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье, — написала женщина на странице музыканта.

Сын художника Никаса Сафронова, Лука, призвал своих подписчиков писать и звонить в посольство Таиланда, чтобы власти страны обратили внимание на состояние артиста и помогли ему.

— Мы все должны собраться, писать на сайт посольства Таиланда. Чем больше людей спросят, как дела у Паши, тем больше вероятность, что у него всё наладится. Если мы все сплотимся, то к этому пациенту направят больше внимания. Власти и руководство должны понимать, что этот пациент особо важен для российской аудитории. Он добросердечный человек, он должен жить и будет, — отметил сын художника.

— Нужны лекарства, которых нет в Таиланде, но есть в России, ищем лекарства и отправляем в Тай, также требуется перевезти Техника в современный госпиталь, жить вроде как будет, но это неточно, — пишут друзья.

Сейчас Пашу собираются перевезти в другой госпиталь. Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала в Telegram-канале, что даже предложила перекрыть дорогу в Таиланде для транспортировки рэпера.

Карицкая рассчитывает, что Техника смогут транспортировать хотя бы с аппаратом ИВЛ.

— Госпитали находятся рядом. Проблема. Утром созвон госпиталей, возможно ли вообще его будет транспортировать. Дороги дорогами, а возможность пока неясна, — поделилась блогер.

Карицкая объяснила, что из-за состояния легких Техника его транспортировка в другой госпиталь может быть опасна для певца. Для перевозки нужна машина с ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) и ИВЛ. По словам бывшей жены артиста, у больницы есть транспорт только с ИВЛ.

Бывшая жена рассказала также, что на курорте Павел сблизился с девушкой по имени Тина. Ева называет ее «тупой и ограниченной». Она заявила, что девушка долго занималась проституцией и поощряла пагубные привычки музыканта.

— Каждый день Павел, проживая у Тины, на протяжении месяца употреблял, есть факты и доказательства того, что приезжали и у нее же дома его откачивали, — возмущается Карицкая.

По словам Евы, Тина всё время сидит в клинике у палаты Паши Техника и не прикладывает никаких усилий, чтобы помочь ему. Зато бывшая жена рэпера, у которой есть общий с ним ребенок, взяла все организационные моменты на себя. Она заявила, что у новой девушки Ивлева не будет доступа к нему после перевода в другое медучреждение.

Рэпера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как критическое Источник: ПАША ТЕХНИК LIVE / T.me









