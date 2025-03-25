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Страна и мир У вакцин от COVID выявили опасные последствия: новости 25 марта

У вакцин от COVID выявили опасные последствия: новости 25 марта

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По информации ученых, вакцины Pfizer и Moderna повышают риск миокардита на 610% и риск острого энцефаломиелита на 378% | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо информации ученых, вакцины Pfizer и Moderna повышают риск миокардита на 610% и риск острого энцефаломиелита на 378% | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По информации ученых, вакцины Pfizer и Moderna повышают риск миокардита на 610% и риск острого энцефаломиелита на 378%

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 марта.

Два взрыва в Махачкале

Сегодня утром в Махачкале произошел взрыв на седьмом этаже 14-этажного жилого дома, начался пожар. Спасатели эвакуировали 150 человек и ликвидировали открытое горение.

На видео, снятом очевидцами, видно, как взрыв разрушил несколько квартир, оставив только несущие конструкции здания, а также повредил около 50 автомобилей, припаркованных во дворе. Кроме того, взрывной волной выбило около 1 тысячи окон в восьми многоквартирных домах.

Кадры после взрыва в многоэтажке в Махачкале

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По предварительным данным, причиной взрыва стал газ, который находился в одной из квартир. На месте происшествия работали экстренные службы.

По информации Минздрава Дагестана, в результате ЧП пострадали четыре человека. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале

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В администрации города сообщили, что здание не было официально сдано в эксплуатацию, и жильцы не должны были в нем находиться.

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале

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Позже взрыв прогремел в салоне сотовой связи на улице Шамиля, в котором тоже пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из подземного газопровода.

Взрыв в салоне сотовой связи в Махачкале

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Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело после каждого взрыва по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Субсидии на лекарства

Малообеспеченным россиянам планируют предоставлять субсидии на лекарства. Такой законопроект 25 марта внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что субсидии будут предоставлять, если расходы на лекарства превышают 10% дохода, за исключением случаев, когда доход втрое превышает величину прожиточного минимума. Для малоимущих расходы будут уменьшены с учетом поправочного коэффициента.

По информации Сергея Миронова, программу предлагается финансировать из федерального бюджета, чтобы избежать дополнительной нагрузки на региональные бюджеты. Он также подчеркнул, что за чертой бедности находится более 12 млн россиян, а цены постоянно растут, передают «Известия».

Вакцины от COVID вызывают опасные последствия

Все вакцины от коронавируса вызывают опасные побочные эффекты. К такому выводу пришли ученые. Они провели масштабное исследование, в котором приняли участие 99 миллионов человек. Результаты исследования опубликовал интернет-портал ScienceDirect.

Было обнаружено, что у людей, получивших вакцину, повышается риск развития воспаления спинного мозга и других неврологических заболеваний. Также было зафиксировано увеличение случаев перикардита. Кроме того, на 249% увеличивается вероятность возникновения синдрома Гийена — Барре.

Диагноз «синдром Гийена — Барре» означает острое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма поражает собственные периферические нервы.
Это приводит к мышечной слабости, а в некоторых случаях и к параличу. Иммунная система вырабатывает антитела, разрушающие миелиновую оболочку нейронов, которая помогает им быстро и корректно передавать нервные импульсы

По информации ученых, вакцины Pfizer и Moderna повышают риск миокардита на 610% и риск острого энцефаломиелита на 378%. А препарат AztraZeneca увеличивает вероятность синус-тромбоза на 32,3%, передает Sciencedirect.

А вы ставили вакцину во время пандемии?

Да
Нет
Ставил(а) по необходимости
Переболел(а) даже после прививки

Госдума приняла законопроект о защите от телефонных и интернет-мошенников

Госдума на пленарном заседании в третьем чтении приняла законопроект, направленный на защиту граждан от мошенничества с использованием телефонных звонков и интернета. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает базу данных о звонках злоумышленников на основе государственной информационной системы «Антифрод». Также планируется ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, предоставить гражданам возможность отказаться от нежелательных звонков и сообщений и запретить государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Среди мер защиты граждан также предусмотрено введение запрета на оформление сим-карт без личного присутствия и передачу их третьим лицам, за исключением близких родственников.

Что еще предусматривает законопроект:

  • закрепление возможности онлайн-обмена данными между властями, банками и операторами связи;

  • обязанность банков проверять добровольность снятия денег в банкомате и при необходимости блокировать выдачу от 50 тысяч рублей наличными на 48 часов;

  • право россиян назначать уполномоченных, которые будут подтверждать их переводы;

  • возможность запретить получение массовых и спам-звонков;

  • возможность запрещать себе заключать договоры об оказании услуг связи;

  • запрет передавать номера третьим лицам, за исключением членов семьи.

Всего правительственный проект предполагает около 30 мер противодействия мошенникам.

ChatGPT помог мужчине выиграть суд

Житель Алматы Кенжебек Исмаилов, 23-летний водитель, смог оспорить штраф за нарушение ПДД с помощью нейросети ChatGPT. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает TengriNews.

В декабре он заплатил штраф в размере 5800 тенге со скидкой, но после просмотра видео на сайте qamqorgov подал жалобу на департамент полиции Алматы, которую стремительно отклонили.

Молодой человек обратился в суд и попросил ChatGPT составить все необходимые документы из-за незнания юридических тонкостей. После этого судья признал штраф незаконным и отозвал его. Теперь Исмаилов намерен обратиться в гражданский суд за компенсацией.

В деле он фигурировал как нарушитель из-за перестроения через сплошную линию, но на видео видно, что он был вынужден совершить этот маневр, чтобы избежать аварии из-за остановившегося впереди автомобиля.

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Нейросеть Суд Взрыв ГАЗ Происшествие Нарушение Штраф
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Комментарии
28
Инженер1
15 часов
шмурдяк доказал свою эффективность.
Гость
17 часов
Сразу было понятно, что все вакцины-скороспелки вредны. Они не прошли соответствующих испатаний. А последствия наших вакцин никто у нас и не исследует, правительству это не надо. А народ и молодой мрет, как мухи. А до этого и не болели практически. Сочуствую тем, кого на работе застпвляли впецинироваться в обязательном порядке. А болели и впкцинтрованные и невакцинированные. И те и другие - и тяжело и в более легкоц форме. Все зависило от индивидуальных особенностей организма, а не от факта - вакцинирован или нет. Это личные наблюдения
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