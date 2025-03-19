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Страна и мир Двое ярославцев попали в списки на обмен из украинского плена. Видео

Двое ярославцев попали в списки на обмен из украинского плена. Видео

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 175 мужчин

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В Минобороны РФ сообщили об обмене военнопленными | Источник: Минобороны РФ / TelegramВ Минобороны РФ сообщили об обмене военнопленными | Источник: Минобороны РФ / Telegram

В Минобороны РФ сообщили об обмене военнопленными

Источник:

Вечером 19 марта уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил о возвращении из украинского плена двоих ярославцев. Как уточнили в аппарате омбудсмена, предварительно, в списках числятся 34-летний Роман Г. и 32-летний Максим Г.

«Матери обоих военнослужащих обращались к уполномоченному Сергею Бабуркину за содействием в получении достоверной информации о своих сыновьях и возвращении их из плена. Роман находился в плену с февраля 2024 года, контрактник Максим — с июня прошлого года», — пояснили в аппарате.

Оба военнослужащих пока не выходили на связь с родными.

В Минобороны показали видео с возвращенными из плена военными

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Всего по информации Министерства обороны РФ, 19 марта вернули 175 россиян. Уже традиционно посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединённые Арабские Эмираты.

«Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент российские военнослужащие находятся в Республике Беларусь, вскоре их доставят в Россию. По возвращению мужчин могут отправить на медицинскую реабилитацию.

«Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — добавили в Минобороны РФ.

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Украинский плен Минобороны РФ Военнослужащие Беларусь
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