Двое ярославцев попали в списки на обмен из украинского плена. Видео

Вечером 19 марта уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил о возвращении из украинского плена двоих ярославцев. Как уточнили в аппарате омбудсмена, предварительно, в списках числятся 34-летний Роман Г. и 32-летний Максим Г.
«Матери обоих военнослужащих обращались к уполномоченному Сергею Бабуркину за содействием в получении достоверной информации о своих сыновьях и возвращении их из плена. Роман находился в плену с февраля 2024 года, контрактник Максим — с июня прошлого года», — пояснили в аппарате.
Оба военнослужащих пока не выходили на связь с родными.
Всего по информации Министерства обороны РФ, 19 марта вернули 175 россиян. Уже традиционно посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединённые Арабские Эмираты.
«Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На данный момент российские военнослужащие находятся в Республике Беларусь, вскоре их доставят в Россию. По возвращению мужчин могут отправить на медицинскую реабилитацию.
«Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — добавили в Минобороны РФ.