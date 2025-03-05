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Страна и мир истории «Я человек замкнутый». Что известно о следователе, ставшей мемом: она смотрит прямо в душу

«Я человек замкнутый». Что известно о следователе, ставшей мемом: она смотрит прямо в душу

Владу Пономареву из Екатеринбурга в Сети называют «исчадием закона»

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1 комментарий
Взгляд следователя пугает многих | Источник: «Патрульный участок» / Vk.comВзгляд следователя пугает многих | Источник: «Патрульный участок» / Vk.com

Взгляд следователя пугает многих

Источник:

Старший следователь СКР из Екатеринбурга Влада Пономарева, ставшая мемом, рассказала о себе. Интервью у коллеги взял пресс-секретарь свердловского Следственного комитета Максим Чалков.

Напомним, видео, где Влада рассказывает, как один бездомный убил другого, завирусилось в интернете и собирает сотни тысяч просмотров. Комментаторы уже дали ей прозвище «исчадие закона». Всё из-за пронзительного взгляда, которым следователь «смотрит прямо в душу». За полминуты она ни разу не моргнула. Подробности — в материале E1.RU.

Тот самый комментарий, который стал вирусным

Источник:

В интервью следователь рассказала, что она коренная екатеринбурженка и с детства знала, куда пойдет работать. С направлением Влада окончательно определилась во время учебы в Уральском государственном юридическом университете.

— С самого детства я изначально знала, что пойду работать в правоохранительные органы. Мне всегда это было интересно, к тому же мои родители были госслужащими. Папа работал в Уральской оперативной таможне, мама — в налоговой инспекции, поэтому проблемы выбора профессии у меня не было. Я знала, что пойду на службу, но тогда еще не знала, в какое именно ведомство. И когда попала на практику в Следственный комитет, определилась окончательно: хочу работать в СК!

У меня был очень хороший наставник — следователь по особо важным делам Владлен Вадимович Кузьменко, он меня всему учил, везде брал с собой — на осмотр места происшествия, проверки показаний на месте, иные следственные мероприятия. Рассказывал мне только о положительных моментах этой профессии. Мне стало очень интересно, и я решила, что тоже хочу быть следователем, — поделилась Влада Пономарева.

В обычной жизни у следователя более добрый взгляд | Источник: Влада Пономарева / Vk.comВ обычной жизни у следователя более добрый взгляд | Источник: Влада Пономарева / Vk.com

В обычной жизни у следователя более добрый взгляд

Источник:

После университета девушку отправили в Кировград Свердловской области. По ее словам, в маленьком отделе темп работы был ниже. Сейчас старший лейтенант юстиции служит в следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга.

Влада поделилась, что в школьные годы не только упорно училась — она занималась легкой атлетикой и всегда любила бегать. А еще много лет ходила в кружок русского народного творчества, играла на домре и объездила много стран с фольклорным ансамблем.

Также девушка рассказала, что не теряется на месте преступления.

— Я чувствую себя уверенно, поскольку в работе мне, как кажется, присущи сдержанность и спокойствие. Я четко оцениваю обстановку, расставляя приоритеты, и просто делаю свою работу, — объяснила следователь. — Конечно, необходимо сначала объективно оценить обстановку, посмотреть, что произошло, дать поручение оперативным сотрудникам об опросе лиц, чтобы понять характер происшествия, более детально углубиться в ситуацию. От грамотного осмотра места происшествия зависит успех дальнейшего расследования. Нужно выявить следы преступления, правильно их зафиксировать и изъять. Это первоочередная задача.

Кроме того, Влада поделилась, что свободное время посвящает спорту. По выходным она ходит в спортзал, а в будни возвращается с работы поздно, и времени уже ни на что не остается. У Влады есть британская кошка по имени Белла, хотя сама она больше любит собак. Из фильмов девушка предпочитает боевики, детективы, триллеры, слушает рок. Читать ей удается редко, в основном в списках литературы — постановления Пленума Верховного суда.

— Времени свободного, конечно, мало. Не очень много внимания уделяю близким. Они это понимают, но поначалу не понимали. Тогда я им объяснила, что работа у меня специфическая, отнимает много свободного времени, поскольку нужно выкладываться на 100 процентов, чтобы достигать результатов и добиваться установления объективной истины по уголовным делам. Сейчас, конечно, уже нормально относятся к моему графику, — объяснила следователь.

Влада Пономарева получила свою долю славы в Сети | Источник: Влада Пономарева / Vk.comВлада Пономарева получила свою долю славы в Сети | Источник: Влада Пономарева / Vk.com

Влада Пономарева получила свою долю славы в Сети

Источник:

Самое сложное в работе, по словам Влады, — не проецировать негатив на себя, не принимать всё близко к сердцу. Не у всех это получается. Сама она не пропускает через себя негативные эмоции. Также девушка рассказала, что самое интересное в ее профессии.

— Самого интересного много: это проводить осмотр места происшествия, выезжать на места происшествий, проводить очные ставки, допросы. Особенно когда человек явно врет, вводит в заблуждение органы следствия. У тебя имеются доказательства, ты их постепенно ему предъявляешь и видишь, что он приходит в замешательство и впоследствии признаётся в содеянном, — добавила следователь.

Следователь влюблена в свою работу | Источник: Максим Чалков / Vk.comСледователь влюблена в свою работу | Источник: Максим Чалков / Vk.com

Следователь влюблена в свою работу

Источник:

Влада рассказала, что знакома со многими известными уголовными делами, часто смотрит документалки о криминале. Если бы можно было выбирать, она бы хотела поучаствовать в расследовании знаменитого дела «Мосгаза» — московского маньяка.

Следователь добавила, что, несмотря на обрушившуюся популярность, она не хотела бы делать карьеру в кино или на ТВ.

— Я не публичный человек. Скорее, больше замкнутый. У меня очень узкий круг общения. Мне эта слава совершенно ни к чему. Я бы лучше дальше работала следователем, выполняла свою работу. Я не стремлюсь ни на телевидение, ни в кино. Мне это не нужно, — заключила Влада.

Как следователь стала мемом

Сам сюжет весьма прозаичен — в выпуске программы «Патрульный участок» от 28 февраля рассказывали, как в Екатеринбурге вынесли приговор 46-летнему бомжу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть его собутыльника.

Влада Пономарева была следователем по делу и комментировала приговор. За эти полминуты она не моргнула ни разу. Эффект пронзительного взгляда создается благодаря яркому макияжу и белым линзам.

Отрывок с комментарием Влады разлетелся по Сети буквально через день.

— Любой правонарушитель и даже некоторые ни в чем не виновные граждане после просмотра видео с недремлющей прорицательницей готовы бежать в ближайший полицейский участок и писать чистосердечное признание во всём что угодно. Хочется отметить, что нормальный человек моргает до 15 раз в минуту, а Всевидящая Влада не моргнула за 30 секунд ни разу, что лишний раз доказывает ее высочайшее предназначение! — шутят на форумах.

Это не первое появление следователя Пономаревой в повестке за последний месяц. Она ведет громкое дело об избиении бизнесмена Василия Жуйкова. По нему задержали начальника отдела полиции № 2 по Кировскому району Екатеринбурга Александра Банникова. По версии силовиков, он получил взятку 100 тысяч рублей, чтобы замять дело.

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Комментарии
1
Гость
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Симпатишная
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