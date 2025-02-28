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Страна и мир интервью «Пришел счет на 37 тысяч долларов». Россиянин, ставший суперзвездой в США, рассказал о жизни за границей — видео

«Пришел счет на 37 тысяч долларов». Россиянин, ставший суперзвездой в США, рассказал о жизни за границей — видео

Александр Шиколай уже несколько лет гастролирует в Штатах и Европе

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4 комментария
Источник:

Александр Шиколай, он же Alex Terrible, — лидер одной из самых известных в мире русских групп Slaughter to Prevail. Он выступает на главных фестивалях Европы и Америки. Сейчас артист живет на две страны и, когда появляется возможность, возвращается в родной Екатеринбург к родителям и друзьям.

В разговоре с нашими коллегами из E1.RU музыкант рассказал о плюсах и минусах жизни в США. По его словам, единственное, чего не хватает Екатеринбургу, — это солнце.

— Я сейчас живу во Флориде. Там весь год тепло, и, когда просыпаешься в пять утра, солнце уже тебя будит своими лучами. Сюда я чаще всего возвращаюсь зимой — и сплю до двенадцати дня.

<p>Александр Шиколай</p><p>Александр Шиколай</p>

Я здесь всех веселю, всем улыбаюсь, а на меня смотрят как на дурачка. Здесь вообще не принято никому улыбаться и спрашивать, как дела. Но, кстати, ситуация меняется.

В 2016 году, когда я первый раз побывал в Америке, для меня было суперстранно, что все у тебя спрашивают, как у тебя дела, как здоровье. Я думаю: «Да отстань ты, чего ты от меня хочешь?» Я был хмурым, закрытым, и, когда возвращался в обычную среду своего обитания, все были такие же хмурые, все на серьезе, никого не интересует, как ты.

Сейчас, пожив в Америке, я понял этот вайб, почему они себя так ведут. Это раскрепощает человека, открывает, и даже если это фальшиво, по этикету, то всё равно настраивает на положительную эмоцию. Я набрался разных привычек: здороваюсь в лифте, просто прохожим улыбаюсь. Люди положительно реагируют, — рассказал Александр.

В Штатах он оценил и дороги, на которых обычно нет пыли и грязи. В Америке музыкант ездит на Nissan Silvia S15, на которую по закону он может не вешать передние номера.

— Там очень развита логистика. Дороги между городами очень удобные. Их очень много, они широкие, на каждую американскую семью, условно, две-три машины минимум. Если у тебя нет машины — всё, ты пропал, — пояснил рокер.

Огромным минусом США оказалось то, что там нет бесплатной медицины:

— У меня там случился аппендицит, я ходил пять дней, болел и всё-таки пошел к врачу сам. Мне сказали: «Товарищ, ты бы еще пару дней походил, может, и коньки бы отбросил». Меня прооперировали, и через месяц пришел счет на 37 тысяч долларов. В России есть очень много вещей, которые будут намного удобнее, намного полезнее для общества в целом.

Также Alex Terrible подметил, что за границей очень жирная еда — везде фастфуд.

— «Вкусно — и точка» вкуснее на двести процентов. Там «Макдоналдс» отвратительный, я туда ни ногой. Я там хожу только в русские магазины и дома готовлю сам, — добавил рокер.

Александр Шиколай родился и вырос в Свердловской области, его карьера началась с песен известных музыкантов, которые он перепевал экстремальным вокалом. Почитайте полное интервью о его жизни в США и о борьбе с настоящим медведем.

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Комментарии
4
282949503
1 час
раньше газетенка писала про поход на Вашингтон, сейчас прям мир-дружба-жвачка!
Гость
2 часа
Slaughter to Prevail хорошая группа. Особенно альбом Костолом вообще шедевр. Постоянно в моём плейлисте.
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