В Сочи снежная лавина сошла на туристов. Один человек пропал, другие не могут выбраться: новости 24 февраля

Лавина сошла за пределами оборудованных трасс Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 февраля.

В России спрогнозировали снижение инфляции

Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников.

Оценка Минэкономразвития совпадает с инфляционными ожиданиями, которые 14 февраля опубликовал ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора. В Центробанке оценили уровень инфляции в 9,92% по данным на 1 января 2025 года.

— Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом по ситуации с ценами на продовольственные товары, — заявил Решетников.

В Сочи пропал турист при сходе лавины

В Сочи пропал турист после схода лавины в районе горного массива Аибга. Еще двое человек на данный момент отрезаны от мира и ждут помощи спасателей, сообщили в telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Лавина сошла за пределами оборудованных трасс «Роза Хутор», на прилегающей зоне катания. Двое выживших туристов не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, два этих человека — жители Краснодарского края. О пропавшем туристе пока ничего не известно.

Стрельба в Томском колледже

Неизвестные устроили стрельбу по окнам Томского политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

По данным полиции, стреляли из пневматического оружия. Как пишет Mash, студентам пришлось сидеть на полу около получаса. По громкоговорителю их попросили отойти от окон, не выходить и лечь на пол. Росгвардия задержала двоих парней лет 20, пишет Telegram-канал.

В результате никто не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Люди погибли при столкновении автомобиля с поездом

Пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

— На железнодорожном переезде станции Отрада Орловской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 81 сообщением Санкт-Петербург — Белгород, — говорится в сообщении.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. В результате водитель и пассажир легковушки погибли.

Европа запретила продавать России игровые приставки

Игровые приставки пополнили список товаров, которые Евросоюз запретил экспортировать в Россию. В ЕС считают, что контроллеры от них российские военные якобы используют для управления беспилотниками.