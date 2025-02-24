В Сочи снежная лавина сошла на туристов. Один человек пропал, другие не могут выбраться: новости 24 февраля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 февраля.
В России спрогнозировали снижение инфляции
Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников.
Оценка Минэкономразвития совпадает с инфляционными ожиданиями, которые 14 февраля опубликовал ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора. В Центробанке оценили уровень инфляции в 9,92% по данным на 1 января 2025 года.
— Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом по ситуации с ценами на продовольственные товары, — заявил Решетников.
В Сочи пропал турист при сходе лавины
В Сочи пропал турист после схода лавины в районе горного массива Аибга. Еще двое человек на данный момент отрезаны от мира и ждут помощи спасателей, сообщили в telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Лавина сошла за пределами оборудованных трасс «Роза Хутор», на прилегающей зоне катания. Двое выживших туристов не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта.
В пресс-службе ЮРПСО МЧС России «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, два этих человека — жители Краснодарского края. О пропавшем туристе пока ничего не известно.
Стрельба в Томском колледже
Неизвестные устроили стрельбу по окнам Томского политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.
По данным полиции, стреляли из пневматического оружия. Как пишет Mash, студентам пришлось сидеть на полу около получаса. По громкоговорителю их попросили отойти от окон, не выходить и лечь на пол. Росгвардия задержала двоих парней лет 20, пишет Telegram-канал.
В результате никто не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Люди погибли при столкновении автомобиля с поездом
Пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
— На железнодорожном переезде станции Отрада Орловской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 81 сообщением Санкт-Петербург — Белгород, — говорится в сообщении.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. В результате водитель и пассажир легковушки погибли.
Европа запретила продавать России игровые приставки
Игровые приставки пополнили список товаров, которые Евросоюз запретил экспортировать в Россию. В ЕС считают, что контроллеры от них российские военные якобы используют для управления беспилотниками.
Помимо этого России запретили программное обеспечение для ЧПУ, соединения хрома и химические прекурсоры хлорпикрина и других средств борьбы с беспорядками. Всё это Евросоюз относит к товарам, которые способствуют техническому совершенствованию российского оборонного сектора. Также дополнительные ограничения ввели на экспорт и транзит через РФ химикатов, некоторых видов пластмасс и резины.