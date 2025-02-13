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Страна и мир Не дал присягу — лишился гражданства: детали законопроекта, который Госдума приняла в первом чтении

Не дал присягу — лишился гражданства: детали законопроекта, который Госдума приняла в первом чтении

Депутаты считают, что это поможет лучше понимать важность соблюдения законов и Конституции РФ

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21 комментарий
Присягу нужно будет принести при первом получении паспорта | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПрисягу нужно будет принести при первом получении паспорта | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Присягу нужно будет принести при первом получении паспорта

Источник:

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Документ внесли в палату парламента члены думского комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым. Подробнее о том, что это значит, — в материале.

— В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство [страны] предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 лет до 14 лет, — указано в пояснительной записке к документу.

Речь идет о мигрантах. Авторы инициативы уверены, что такая мера позволит лучше воспитывать патриотизм и понимать иностранным гражданам важность соблюдения законов и Конституции РФ. Согласно законодательству, сейчас решение о предоставлении гражданства Российской Федерации вступает в силу с момента принятия присяги новым гражданином.

Если при получении паспорта гражданин откажется давать присягу, то решение тоже будет считаться недействительным. Кроме того, если не принести присягу в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, то решение о приеме в гражданство тоже посчитают недействительным.

— Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью, — говорится в документе.

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Паспорт Документ Присяга Гражданство
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Комментарии
21
Инженер1
1 час
Лишний повод свалить из РФ.
Гость
55 минут
С теми кто не принесёт присягу поступать нужно гораздо жёстче. Не только лишать гражданства РФ, но и депортировать в загнивающую Европу.
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