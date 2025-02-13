Не дал присягу — лишился гражданства: детали законопроекта, который Госдума приняла в первом чтении

Присягу нужно будет принести при первом получении паспорта Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Документ внесли в палату парламента члены думского комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым. Подробнее о том, что это значит, — в материале.

— В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство [страны] предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 лет до 14 лет, — указано в пояснительной записке к документу.

Речь идет о мигрантах. Авторы инициативы уверены, что такая мера позволит лучше воспитывать патриотизм и понимать иностранным гражданам важность соблюдения законов и Конституции РФ. Согласно законодательству, сейчас решение о предоставлении гражданства Российской Федерации вступает в силу с момента принятия присяги новым гражданином.

Если при получении паспорта гражданин откажется давать присягу, то решение тоже будет считаться недействительным. Кроме того, если не принести присягу в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, то решение о приеме в гражданство тоже посчитают недействительным.