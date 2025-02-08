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Страна и мир проблема «В отделениях творится кошмар». Начал работать новый закон о мигрантах: что происходит прямо сейчас

«В отделениях творится кошмар». Начал работать новый закон о мигрантах: что происходит прямо сейчас

Публикуем мнения общественников и полицейских

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1 комментарий
Ушедший год многим уральцам запомнился активной борьбой с нелегальной миграцией | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUУшедший год многим уральцам запомнился активной борьбой с нелегальной миграцией | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ушедший год многим уральцам запомнился активной борьбой с нелегальной миграцией

Источник:

С 5 февраля в России работает реестр контролируемых лиц — база МВД, куда включают иностранцев-нелегалов. А выдворять их теперь может полиция (без суда). Полицейские и общественники рассказали E1.RU, что реально изменилось.

«Все праздники идут облавы»

Руководитель Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева, известная по борьбе за права русскоязычных соотечественников, считает, что создание реестра — это шаг вперед.

— Закон не с неба упал. Была работа, обсуждения мирового опыта. Это целый клубок проблем. Решили, что лучше составления реестра для борьбы с нелегальной миграцией и нарушением прав мигрантов ничего пока не придумали, — говорит Людмила Лукашева.

По ее словам, ответственность будет нести и сам нелегал, и работодатель, который принял его. Вместе с тем в полную силу реестр заработает лишь 1 мая. До этого у мигрантов будет возможность исправить мелкие нарушения и легализоваться.

— Накануне Нового года президент подписал указ № 1126. По нему лица без гражданства, имеющие незначительные нарушения, могут либо добровольно покинуть пределы РФ, либо легализоваться. Для этого надо прийти в полицию и написать заявление. Тебя оштрафуют, но не депортируют. Это касается мелких нарушений: жил не по прописке, сроки пропустил. То, что не повлекло нарушения прав россиян. На преступников, замешанных в экстремизме, терроризме, наркотиках, судимых или дважды получавших выдворение за определенный период, эта «амнистия» не распространяется, — объясняет руководитель ассоциации.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

Вместе с тем Людмила Лукашева говорит о недостаточной информированности населения. Многие нелегалы становятся такими вынужденно, потому что не понимают нюансы быстро меняющегося законодательства. После 1 мая никто жалеть их уже не будет.

— К сожалению, сайты МВД не информативны. Регулярно мне звонят русские жены и рассказывают, как мужа скрутили. Мужа, у которого есть прописка, дом, работа и дети здесь. Все праздники шли облавы. Но не должно быть так, чтобы русских людей, приехавших из стран СНГ, изгоняли отсюда за малейшие нарушения наравне с реально опасными нелегалами. Мы добиваемся от федеральных чиновников и ГУ МВД активной информационной кампании. Хотя и понимаем, что полицейских не хватает и они работают на пределе.

<p>Людмила Лукашева</p><p>Людмила Лукашева</p>

Надо разъяснять таким людям, как легализоваться. А не так, что «русские, нерусские, есть дети, нет детей — всех скопом выдворяем».

 Я 30 лет защищаю права соотечественников. Право русского человека, связанного с нашей страной происхождением, жить в России. Сейчас горстка приехавших русских людей — как заложники, их депортируют по сути в никуда. Мы пытаемся переломить эту ситуацию, — объяснила наша собеседница.

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

«В отделениях творится кошмар»

Сотрудники миграционных служб на условиях анонимности рассказали E1.RU, что и так большая нагрузка еще сильнее выросла в первые дни после принятия закона.

— Говорят, что люди плохо информированы. Но даже тех, кто приходит, мы не успеваем оформлять, слишком их много. Первые дни был просто кошмар и неразбериха. Мигрантов толпы приходят, они дерутся в очередях, скандалят, даже наряд ППС приходится иногда вызывать. Людей остро не хватает, работает примерно 50% от нужного количества (с учетом некомплекта, отпусков и больничных), и дефицит кадров растет, — рассказала E1.RU инсайдер.

По ее словам, с реестром пока не всё отработано. Иногда в него попадают люди, которые уже подали документы, но решение по ним еще не готово. В результате у них блокируются карты, они не могут брать кредит, идти в загс и т. д. Скорее всего, это временные проблемы.

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов проходят регулярно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUРейды по выявлению нелегальных мигрантов проходят регулярно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов проходят регулярно

Источник:

«Со славянами негласное указание — не выдворять их»

Что касается выдворения, то при мелких нарушениях сотрудники стараются избегать этой меры.

— Если у него мелочь, то он получает протокол, штраф, без выдворения. Мы даем возможность легализоваться человеку, чтобы он мог встать на учет, пройти дактилоскопию. Конечно, если он не преступник. В том числе и с русскоязычными так. Про славян недавно появилось негласное указание — не выдворять их без веских причин, — рассказала инсайдер.

По ее словам, работа в целом направлена на легализацию и урегулирование правового статуса иностранных граждан в России. Цель — сократить число нелегалов и увеличить количество иностранных граждан, находящихся в стране на законных основаниях

— Срок дан довольно большой для того, чтобы все успели это сделать. И всех кто обратится, непременно всеми силами постараются узаконить, — уточнила собеседница.

Но эти поблажки не распространяются на нелегалов, привлеченных за тяжкие преступления и наркотики.

— Президент четко сказал, что не надо к нам ехать с наркотиками. Кого с ними поймали — сразу депортация, — отметила собеседница Е1.RU.

Что касается коррупционных рисков, то все эксперты сходятся во мнении, что они вырастут.

— Учитывая небольшую зарплату, коррупционная составляющая увеличится. К примеру, вольнонаемные сотрудники получают всего около 25 тысяч рублей. Люди начнут увольняться из-за этого. Если раньше были моменты фиктивной постановки на учет, то сейчас сразу начнут предлагать сотрудникам деньги, чтобы он не оформлял и не депортировал, — полагают инсайдеры.

До этого мы писали, что детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
В Ярославле пора чистку проводить в миграционках , ибо за взятки пускают всех подряд . На улице одни узбеки и таджики
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