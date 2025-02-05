«Никто не хотел туда ехать». В Белгородской области погибли пятеро срочников

Попрощаться с парнем из Челябинска пришло около сотни людей, в том числе официальные лица Источник: Дарья Милославская











В Белгородской области погибли пятеро срочников, которые после призыва служили в Чебаркуле. Они не подписывали контрактов, но были направлены в приграничный регион и выполняли боевые задачи. Подробности — в материале 74.RU.

«Предлагали подписать контракт»

Солдаты из чебаркульской части погибли 11 января в районе поселка Нехотеевка Шебекинского района Белгородской области. Причина смерти, указанная в медицинских справках, — взрыв управляемого снаряда. Один из погибших, Артем Жеребцов, вырос в Челябинске. Ему было 20 лет.

1 из 2 Источник: Сергей Жеребцов

Последнее фото на личной странице Артема выложили его родители Источник: Тёма Жеребцов / Vk.com











Юношей призвали на срочную службу в 2024 году, Артема забрали в армию 7 июля. Осенью из Чебаркуля их отправили в Свердловскую область «учиться на снайперов», уверен отец Артема. Обучение на полигоне заняло две недели, и почти сразу после возвращения в Чебаркуль его батальон отправили в Белгородскую область.

— До этого им предлагали подписать контракт, обещали, что тогда никуда не отправят, но те, кто подписывал, уезжали точно так же, — убежден Сергей Жеребцов.

Один из траурных венков привезли от сослуживцев Артема Источник: Дарья Милославская











Дальше девять сослуживцев самостоятельно организовали себе укрытие, считает отец Артема.

— Они сами построили там себе блиндаж, заселились туда 30 декабря. 10 января мы с Артемом созванивались последний раз, а утром 11-го случился прилет, блиндаж засыпало, все они погибли.

Четверо погибших 11 января вместе с Артемом тоже были срочниками, уверяет Сергей. Один из них был призван в армию из Троицкого района Челябинской области, другой — из Нефтегорска в Самарской области, еще два брата приехали из Нальчика. Их родные получили такие же справки, как Сергей Жеребцов (они есть в распоряжении редакции).

К родным тела шли почти три недели после гибели, похороны Артема прошли 2 февраля. На кладбище с речью выступил военный комиссар Металлургического района Челябинска Александр Чернов, который рассказал, что после призыва на срочную службу Артем был направлен в Чебаркуль, а их батальон «выполнял боевые задачи по охране государственной границы».

Извещения о гибели пришли из воинской части и районного военкомата Источник: Сергей Жеребцов Источник: Сергей Жеребцов

Посмертно Артем Жеребцов награжден орденом Мужества.

Как срочники оказались в бою

Юридических препятствий к тому, чтобы военнослужащие срочной службы оказались в зоне боевых действий, нет. Такие изменения внесены в «Положение о порядке прохождения военной службы» еще в 2015 году.

— В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Положения, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям, — объяснил юрист Тимофей Васкин. — Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 15, военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, переводится к новому месту военной службы без его согласия. Следовательно, срочника могут переводить к любому месту службы на территории Российской Федерации. Никаких правовых ограничений в настоящее время нет. Единственной причиной, по которой срочников не отправляли в «зону проведения специальной военной операции», была политическая воля.

По словам Тимофея Васкина, юридически понятие «зона проведения СВО» до сих пор не оформлено. Формально с 9 августа 2024 года на территории Белгородской области, где погибли срочники, а также Брянской и Курской областей введен режим контртеррористической операции (КТО).

— Для участия в КТО могут привлекать солдат-срочников, — добавил юрист.

О том, что Белгородская область не является зоной специальной военной операции, отцу Артема Жеребцова неофициально сообщали и в военкомате. Но Артем официально значится погибшим в результате выполнения боевых задач, к которым был не готов, считает Сергей.

— Может быть, среди его сослуживцев были те, кто рвался на границу, но я таких не знаю. Никто из парней, с которыми я был знаком, не хотел ехать туда, мы ходили к командиру части, но ответ был один: «Такой приказ», — добавил отец погибшего. — Когда Артем пошел служить, никто не ожидал такого развития событий. Я хочу добиться, чтобы других ребят вернули оттуда, чтобы другие родители не испытали того же, что и я.