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Страна и мир Минобороны предложило признать годными к службе людей с сифилисом, психозом и гипертонией

Минобороны предложило признать годными к службе людей с сифилисом, психозом и гипертонией

Большая часть изменений коснется контрактников

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8 комментариев
Военная служба сможет стать доступнее | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUВоенная служба сможет стать доступнее | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Военная служба сможет стать доступнее

Источник:

Министерство обороны России разработало проект поправок к Положению о военно-врачебной экспертизе. Согласно ему людей с некоторыми болезнями хотят признать годными к военной службе. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы проекта, опираясь на «опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции», в пояснительной записке называют раздел положения «Расписание болезней» неточным и не соответствующим «современным подходам» и предлагают внести в него изменения.

Как хотят изменить категории | Источник: Regulation.gov.ruКак хотят изменить категории | Источник: Regulation.gov.ru

Как хотят изменить категории

Источник:

Непризывная категория «В» («ограниченно годен») для призывников с первичным, вторичным и скрытым сифилисом в случае одобрения документа сменится на призывную «Б-4», которая предполагает, например, службу в качестве специалистов охраны боевых ракетных комплексов. Помимо этого, призывников с гипертонической болезнью первой стадии станут освидетельствовать по категории «Б-3» и отправлять служить, к примеру, водителями бронемашин и ракетных пусковых установок. Сейчас с таким диагнозом дается освобождение от службы с категорией «В».

В проекте поясняют, какие болезни хотят исключить из списка для негодных | Источник: Regulation.gov.ruВ проекте поясняют, какие болезни хотят исключить из списка для негодных | Источник: Regulation.gov.ru

В проекте поясняют, какие болезни хотят исключить из списка для негодных

Источник:

Минобороны также предлагает ужесточить условия медосвидетельствования для призывников с гипотиреозом субклиническим, псориазом, крапивницей, экземой. Сложнее будет покинуть армию мобилизованным и контрактникам «с умеренно выраженными, кратковременными эндогенными психозами, а также резко выраженными невротическими проблемами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами и расстройствами настроения». Такие бойцы будут получать категорию «В» вместо «Д» и оставаться в войсках.

Заключения военно-врачебной комиссии станут «специальными» для периода военного положения, военного времени и мобилизации. Заключения, вынесенные в этот период, будут действовать еще год с момента окончания указанных периодов (сейчас срок их действия — год с даты утверждения или до вынесения нового заключения). Также добавят критерии для оценки болезней и травм, полученных во время службы в добровольческих подразделениях, в том числе поражения радиоактивными веществами или укусы животных.

Для тех, кто прошел независимую военно-врачебную экспертизу, введут процедуру заочного медосвидетельствования. То же касается и лиц, исключенных из добровольческих формирований и не согласных с определенной им категорией годности.

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Минобороны Категории годности к службе Психоз Сифилис Военно-врачебная комиссия
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Комментарии
8
Гость
1 час
Читаешь такие новости и думаешь - в первую очередь медкомиссии и тестирование на вменяемость и адекватность надо вводить для тех, что пишет и принимает законы. КАК человек с вероятностью временного помутнения сознания и случаями психоза, пусть и эпизодическими, может оказаться в армии и с доступом к оружию? Что. у нас с набором совсем так плохо, что и больных и из СИЗО готовы брать на контракт?
Гость
2 часа
может сразу из психушки набор вести
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