Минобороны предложило признать годными к службе людей с сифилисом, психозом и гипертонией

Военная служба сможет стать доступнее Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Министерство обороны России разработало проект поправок к Положению о военно-врачебной экспертизе. Согласно ему людей с некоторыми болезнями хотят признать годными к военной службе. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы проекта, опираясь на «опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции», в пояснительной записке называют раздел положения «Расписание болезней» неточным и не соответствующим «современным подходам» и предлагают внести в него изменения.

Как хотят изменить категории Источник: Regulation.gov.ru











Непризывная категория «В» («ограниченно годен») для призывников с первичным, вторичным и скрытым сифилисом в случае одобрения документа сменится на призывную «Б-4», которая предполагает, например, службу в качестве специалистов охраны боевых ракетных комплексов. Помимо этого, призывников с гипертонической болезнью первой стадии станут освидетельствовать по категории «Б-3» и отправлять служить, к примеру, водителями бронемашин и ракетных пусковых установок. Сейчас с таким диагнозом дается освобождение от службы с категорией «В».

В проекте поясняют, какие болезни хотят исключить из списка для негодных Источник: Regulation.gov.ru











Минобороны также предлагает ужесточить условия медосвидетельствования для призывников с гипотиреозом субклиническим, псориазом, крапивницей, экземой. Сложнее будет покинуть армию мобилизованным и контрактникам «с умеренно выраженными, кратковременными эндогенными психозами, а также резко выраженными невротическими проблемами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами и расстройствами настроения». Такие бойцы будут получать категорию «В» вместо «Д» и оставаться в войсках.

Заключения военно-врачебной комиссии станут «специальными» для периода военного положения, военного времени и мобилизации. Заключения, вынесенные в этот период, будут действовать еще год с момента окончания указанных периодов (сейчас срок их действия — год с даты утверждения или до вынесения нового заключения). Также добавят критерии для оценки болезней и травм, полученных во время службы в добровольческих подразделениях, в том числе поражения радиоактивными веществами или укусы животных.