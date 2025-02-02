«Каждую ночь случались убийства». Посетивший 195 стран россиянин — об опасных путешествиях и уникальных уголках мира

Алексей не представляет жизнь без путешествий Источник: Алексей Котельников / личный архив

Заслуженный путешественник России, мастер по туризму Алексей Котельников посетил 195 стран. Только в прошлом году он побывал в 14 поездках — от экватора до Заполярья. В разговоре с NGS22.RU Алексей рассказал о ярких, а порой и об опасных приключениях, а также поделился советами, как сэкономить в путешествиях.

«Три месяца я дома, остальное — в поездках»

Алексею 57 лет, 35 из них он путешествует по миру. Отец пятерых детей: старшему сыну 30, самой младшей дочери девять. Старшие дети уже окончили институты, одна из дочерей работает переводчиком, другая гидом, а младшие учатся в школе. Бывшая жена занимается бизнесом.

— Обычно в год у меня бывает от 10 до 20 поездок. Всего посетил 195 стран. В 40 лет решил, что хватит работать, и ушел на пенсию. Бизнес, который создал с нуля, товары для садоводов, передал бывшей жене. Мне достаточно пенсии на путешествия. Примерно три месяца я дома, остальное — в поездках. Стараюсь балансировать между культурными поездками и тяжелыми походами — от экспедиции на ледоколе на Северный полюс до автостопа в Африке.

Путешественник признается, что ему не страшно ездить в одиночку. Наоборот, это состояние позволяет сосредоточиться на окружающем мире. Тем не менее, по опыту, в некоторые поездки лучше не отправляться одному.

— Я везде чувствую себя в своей тарелке. Много путешествую как один, так и в составе больших групп. Одному скучновато, нужен человек, с которым ты смог бы поделиться эмоциями. В некоторых случаях одному небезопасно. Часто у меня нет связи, так как оказываюсь в самых дальних уголках Земли. Я 1968 года рождения, но в душе и по восприятию [жизни] мне 26 лет.

Девять дней в заброшенном государстве

За прошлый год Алексей осуществил 14 путешествий продолжительностью от 3 до 50 дней каждое. Посетил 15 стран, из которых 7 — новые. Полностью закончил с дорогостоящим регионом мира — Океанией. Побывал и пожил в 51-м новом для себя городе.

Процент городов России, которые посетил, достиг 32 от общего их числа (1119). География поездок: от экватора до Заполярья на плато Путорана. От круизов до автостопа на Камчатке и островов Океании. От этнографических туров в племена Южного Судана до тяжелого спортивного похода 4-й категории сложности по плато Путорана в Красноярском крае. За год побывал на трех океанах, 10 морях, среди которых было три новых: Арафурское, Бисмарка и Филиппинское. Совершил 39 авиаперелетов за год.

Самая продолжительная поездка в прошлом году длилась 51 день. Она проходила по труднодоступному и дорогостоящему региону планеты — Океании. Почти миллион рублей ушел на авиаперелеты.

Всего Алексей посетил 10 стран, из них 5 — новые: Тувалу, Науру, Микронезия, Маршалловы острова и Палау. Наиболее интересными оказались Папуа, Индонезия и Австралия. Совершил 21 авиаперелет.

Источник: Алексей Котельников / личный архив











К курьезам года можно отнести улетевший самолет, благодаря чему девять дней путешественник был вынужден провести в Науру, крошечной стране в Тихом океане, где совершенно нечем заняться.

— Несмотря на то, что делать тут совершенно нечего, несмотря на жуткие цены на всё и совершенно убитый, унылый пейзаж, люди мне тут понравились, во всём проявляли участие. Особенно, когда волею судьбы я оказался заперт на острове в течение девяти суток по вине авиакомпании, разумеется.

Из сытой благополучной страны, еще 30 лет назад, занимавшей второе место в мире по уровню ВВП на душу населения, Науру скатилось в самый низ всех возможных рейтингов.

Всё пребывает в состоянии заброшенности, покинутости, грусти. Постоянное ощущение, что тут ничего и никому не нужно! Людей выдернули из привычного уклада жизни, но до светлого капиталистического мира добраться не успели. Так и живут между небом и землей.

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«Умывались мочой и мазались пометом»

Путешественник покорил места, куда не ступала нога человека. За годы в пути он много раз попадал в истории, которые могли закончиться трагично.

— Однажды я был в городе Буэа в Центрально-Африканской Республике, и во время моего визита начался штурм, линия фронта шла около гостиницы, где я жил. Пули летали всё время, кругом трупы. Я лежал на полу и надеялся, что меня не зацепит. И думал, как хорошо, что у них только автоматы и пулеметы, а не гранаты и ракеты. Тогда от города не осталось бы и следа, а так разнесли только часть. Слава богу, всё обошлось. Не считая того, что я подцепил малярию. Не было ни света, ничего. Нельзя было вставать. Я не мог доползти до рюкзака, который лежал в соседней комнате и достать мазь от комаров и намазаться. Комары кусали всю ночь, через две недели появилась малярия в тяжелой форме. Такой случай никогда не забудется.

Вспоминая об экстремальных ситуациях, Алексей также рассказал, что в прошлом году побывал в «райском» месте в Австралии.

— Был в Австралии незадолго до Нового года. Кажется, райское место — красивое море и песочек, однако кругом написано «К морю не подходить» — крокодилы приспособились жить в морской воде, и все заросли, которые опускаются в воду, ими кишат. Все зазевавшиеся туристы, которые там купаются, становятся их жертвами. Таким образом, Австралия, с одной стороны, рай, а с другой — ад. Прекрасное море, в котором категорически нельзя купаться. Любопытно, именно тут снимали фильм «Данди по прозвищу Крокодил» (12+).

Некоторые путешественники боятся отправляться в африканские страны, опасаясь захвата в заложники, нападений или других неприятностей. Алексей же на собственном опыте понял, что истинная опасность не преувеличена. В прошлом году он жил около двух недель в африканских племенах Южного Судана.

— Объездили около пяти племен. Ночевали среди местных жителей, спали в палатках. Причем каждую ночь случались убийства — кто-то кого-то прирежет или пристрелит, также в норме изнасилование. По улице иногда едешь и видишь расстрелянную машину. У нас была целая группа, которая состояла из четырех машин. На большую толпу боятся нападать. Я многократно ездил и знаю разницу — когда ты один и когда с группой. Если большой толпой, проблем нет. Стоит одному пойти — могут развести, вымогать деньги.

В Африке живут по своим законам — есть племя, которое по утрам умывается коровьей мочой. Там уверены, что это очень полезно для кожи и защищает от насекомых. Постоянно мажутся золой на основе коровьего помета, спят на улице или в соломенных хижинах, в качестве денег у них скот. Одна корова приравнивается к тысяче долларов. Коровы практически все тощие и молока фактически не дают. Однако у вождя есть мобильная связь, которая, по всей видимости, заряжается от аккумулятора: электричества нет.

Секреты экономии

Турист дал советы тем, кто хочет увидеть больше, но потратить меньше — поделился секретами, как в наше время можно сэкономить на отдыхе.

— Так не бывает, чтобы было много комфорта и мало денег. Если хотите больше чего-то получить, снижайте уровень комфорта. Если жить в отеле и есть в ресторанах, будете «блистать» и путешествовать, но недолго. Если жить в палатках, питаться в столовой, есть местную еду, тогда можно добиться результата. Я приспособился тратить одинаковую сумму денег дома и за границей. Если ты тратишь 100 тысяч в месяц в России, то научишься тратить эту же сумму за границей. Если тратишь 20 тысяч, то научишься тратить ее и в других местах. Можно выбирать дешевое жилье, вместо такси — автобусы и электрички, готовить самому.

Источник: Алексей Котельников / личный архив

Еще шесть стран

На сегодняшний день Алексей посетил 195 стран. Рассказывая о планах на 2025 год, он подчеркнул, что в списке осталось шесть мест, где он еще не был. В частности, речь идет о Ливии, Судане и Сомали — там война, туристов туда не пускают.

— Это меня не останавливает, но усложняет дело. Я не спешу закончить объезжать все страны мира, нет такой задачи. Например, в Казахстане я был раз 40, в Италии — 14, в Китае — 13, то есть страны, которые мне нравятся, там бываю по несколько раз. Поездки тоже бывают разные: бывает, на несколько дней, а бывает, на несколько месяцев, самая длительная из всех — пять месяцев.

Путешественник отметил, что больше всего в поездках ему понравились люди, которых он встречал.