В Москве обсудили совместные гуманитарные и инвестпроекты России и Франции

В Москве обсудили деловое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Франции Источник: Фонд «Росконгресс»











В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и сопрезидента ассоциации «Франко-российский диалог» Сергея Катасонова.

На переговорах обсудили участие Франции в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня. Ожидается, что гуманитарные проекты в двух странах, расширение инвестиционного взаимодействия и поддержка бизнеса станут ключевыми темами бизнес-диалога Россия — Франция на ПМЭФ.

— Сохранение деловых и культурно-гуманитарных связей между нашими странами остается актуальным для России и Франции. Развитие диалога и совместные проекты позволят укрепить двусторонние отношения. Уверен, что предстоящий Петербургский международный экономический форум станет ключевой площадкой для обсуждения и запуска новых инициатив, — отметил Антон Кобяков.

Также стороны обсудили возможность подписать соглашение о сотрудничестве по гуманитарным программам, экономическом взаимодействии и укреплении международных связей.