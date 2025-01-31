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Страна и мир В Москве обсудили совместные гуманитарные и инвестпроекты России и Франции

В Москве обсудили совместные гуманитарные и инвестпроекты России и Франции

Новые инициативы планируют запустить уже этим летом на ПМЭФ

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3 комментария
В Москве обсудили деловое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Франции | Источник: Фонд «Росконгресс»В Москве обсудили деловое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Франции | Источник: Фонд «Росконгресс»

В Москве обсудили деловое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Франции

Источник:

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и сопрезидента ассоциации «Франко-российский диалог» Сергея Катасонова.

На переговорах обсудили участие Франции в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня. Ожидается, что гуманитарные проекты в двух странах, расширение инвестиционного взаимодействия и поддержка бизнеса станут ключевыми темами бизнес-диалога Россия — Франция на ПМЭФ.

— Сохранение деловых и культурно-гуманитарных связей между нашими странами остается актуальным для России и Франции. Развитие диалога и совместные проекты позволят укрепить двусторонние отношения. Уверен, что предстоящий Петербургский международный экономический форум станет ключевой площадкой для обсуждения и запуска новых инициатив, — отметил Антон Кобяков.

Также стороны обсудили возможность подписать соглашение о сотрудничестве по гуманитарным программам, экономическом взаимодействии и укреплении международных связей.

— Это важный шаг в сторону укрепления франко-российских отношений. Со своей стороны мы готовы оказывать качественное всестороннее содействие в реализации международных проектов фонда, — подчеркнул Сергей Катасонов.

Сергей Катасонов напомнил, что «Франко-российский диалог» был создан в 2004 году по инициативе президентов Владимира Путина и Жака Ширака для укрепления сотрудничества в разных областях.

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Комментарии
3
Гость
1 час
у нас инвестпроекты только с дотациоными братьями, мы им всё за бэсплатно или даром а они нам дрюджбу
Гость
8 минут
Макрона на мыло!
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