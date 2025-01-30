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Страна и мир От Никарагуа до Монголии: за рубежом узнали, что такое блокадный хлеб

От Никарагуа до Монголии: за рубежом узнали, что такое блокадный хлеб

В странах Азии, Африки и Южной Америки прошли показы документальных фильмов о войне

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8 комментариев

Иностранцам показали блокадный паек — 125 граммов черного хлеба

Источник:

Стартовала массовая акция «Блокадный хлеб», которую организовало Россотрудничество по всему миру. В этом году она приурочена к 80-летию Победы в ВОВ и 81-летию окончания блокады Ленинграды. Онлайн-лекции и экскурсии, открытые показы фильмов прошли за рубежом. Жители Монголии, Танзании и Никарагуа своими глазами увидели, как выглядят 125 граммов хлеба — минимальная норма пайка для жителей оккупированного Ленинграда.

Блокада Ленинграда — период ВОВ, когда город был окружен немецкими и финскими войсками на протяжении 872 дней. Массовый голод из-за нехватки продовольствия, суровая погода, проблемы с отоплением привели к смертям сотен тысяч людей.

Никарагуа: авторская лекция и выставка из музея Победы

Для молодёжи провели лекцию

Выставка «Салют над Невой»

Это первое мероприятие к 80-летию Победы в стране

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Для молодёжи провели лекцию

Источник:

Встреча в Никарагуа состоялась в Леоне, город-побратиме Кронштадта. Это первое мероприятие в стране, посвященное 80-летию Победы в ВОВ.

Для молодежи состоялась лекция «Третий рейх под созвездием Южного креста: как Красная Армия спасла Латинскую Америку». Ее провел Мигель Паласио, заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудмино. Участникам встречи показали документальный фильм «Ленинград: 872 дня ада». В холле Национального университета Никарагуа установили выставку «Салют над Невой». Ее передал музей Победы.

Монголия: откровения блокадницы

Участники воссоздали быт блокадников

Участники воссоздали быт блокадников

Участники воссоздали быт блокадников

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Участники воссоздали быт блокадников

Источник:

В Русском Доме жителям Монголии об испытаниях, которые выпали на долю ленинградцев, рассказал документальный фильм «Самое главное в жизни — сама жизнь». Его специально перевели на монгольский язык. После для участников показа в режиме онлайн выступила 85-летняя Галина Ивановна Круглова, пережившая блокаду.

Музей раритетов военного времени, которым заведует поисковый отряд «Искатель», провел виртуальную экскурсию. Руководитель отряда Нина Торопкина показала уникальные свидетельства сражений под оккупированным городом: личный жетон бойца, гильза от снаряда, который выпустили на военном производстве Ленинграда и медаль «За оборону Ленинграда» 1943 года. Завершилась встреча открытием фотовыставки «Блокадный Ленинград. Связь времен».

Танзания: можно ли наесться блокадным пайком

Большинство участников встречи — студенты, изучающие русский язык

Они своими глазами увидели блокадный хлеб

На мероприятии показали документальный фильм о блокаде

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Большинство участников встречи — студенты, изучающие русский язык

Источник:

В Танзании встреча состоялась в крупнейшем городе Дар-эс-Салам. Молодежи, среди которых было много студентов курсов русского языка, рассказали о подвиге Ленинграда. Специально для встречи из Санкт-Петербурга привезли черный хлеб. Танзанийцам предложили попробовать 125-граммовый блокадный паек, точно отмеренный с помощью весов. После этого для участников встречи провели тематическую лекцию на языке суахили, показали документальный фильм и включили Ленинградскую симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича.

Аргентина: конкурс испаноязычных эссе, посвященных блокаде

Участники подготовили тематические эссе на испанском

Иностранцам показали документальные кадры

Иностранцам показали документальные кадры

Сохранившиеся образцы газеты «Эхо» — её соотечественники в Аргентине выпускали во время блокады

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Участники подготовили тематические эссе на испанском

Источник:

Вечер памяти по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошел в Русском доме в Буэнос-Айресе. Перед гостями выступил почетный спикер, историк, журналист, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса.

Незадолго до встречи состоялся конкурс эссе на испанском языке «900 дней Ленинграда: Непобежденные». Авторов лучших работ наградили памятными сувенирами представители посольства РФ.

— Я посвятил свое эссе Тане Савичевой и всем, кто, как и она, погиб во время блокады несмотря на чистоту сердца, — так один из призеров Габриэль Исола охарактеризовал свое творчество.

Из библиотечных архивов участникам встречи представили подшивку газет «Эхо», которую выпускали в 40-е года неравнодушные соотечественники в Аргентине.

В завершение вечера прошел показ документального кино Сергея Лозницы «Блокада», а после него состоялась международная интеллектуальная игра «Январский гром». В ней участники проверили свое знание фактов о подвигах ленинградцев в блокадные годы и в период восстановления города-героя.

Шри-Ланка: исторический экскурс в блокаду

Выставка на акции в Шри-Ланке

В акции приняли участие военнослужащие Шриланкийской армии

В акции приняли участие военнослужащие Шриланкийской армии

В акции приняли участие военнослужащие Шриланкийской армии

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Выставка на акции в Шри-Ланке

Источник:

Встреча в Коломбо в честь 81-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стала третьей акцией, проведенной в Шри-Ланке. В ней приняли участие высокопоставленные генералы Шриланкийской армии, офицеры министерства обороны и представители посольства РФ, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Леван Джагарян.

— День снятия блокады Ленинграда — не просто памятная и священная дата. Это, прежде всего, дань уважения несгибаемой воле и патриотизму людей, чудом переживших то страшное время, — выступила с приветственной речью руководитель Русского дома Мария Попова, после чего участники встречи почтили подвиг ленинградцев минутой молчания.

С историческим экскурсом выступила исследовательница Сайюри Мохотти. Она глубоко изучила период Великой Отечественной войны и подготовила особенную презентацию о блокаде Ленинграда.

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Комментарии
8
Гость
48 минут
У нас героическое прошлое. А какая картина будущего? Хочу видеть образ будущего.
Гость
19 минут
почему не показывают блокадное меню Жданова со товарищи????
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