Машину расплющило в ДТП с автобусом, выжить удалось не всем: новости 26 января

От автомобиля осталась груда металла Источник: Госавтоинспекция Ростовской области / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 января.

Машину расплющило на Ростовской трассе

На трассе в Ростовской области автобус столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Погибли два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Водитель «Лада Приора», по предварительным данным, совершая маневр обгона по правой асфальтированной обочине, задел неасфальтированную часть дороги, вследствие чего произошел занос автомобиля с последующим столкновением с обгоняемым автомобилем «Киа Рио» под управлением водителя 1991 года рождения, — сообщили в Telegram-канале Ростовской Госавтоинспекции. Далее «Лада» выехала на встречку, где столкнулась с автобусом «Луидор», в котором находилось 16 пассажиров.

Момент аварии попал на видео Источник: 112 / Telegram

Судя по кадрам, легковушку буквально расплющило. По всей дороге разбросало осколки. В аварии погибли водитель и пассажир «Лады Приоры». Семеро пассажиров автобуса получили травмы, их госпитализировали.

Водитель снес остановку в Кургане

Еще одно смертельное ДТП произошло в Кургане. Водитель въехал в остановку, на которой находились люди. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции УМВД России.

В Кургане водитель врезался в автобусную остановку Источник: ЧП Курган / «ВКонтакте»











По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen врезался в остановочный комплекс. В это время там свой транспорт ожидала 50-летняя женщина. К сожалению, она скончалась от полученных травм на месте.

Выборы в Белоруссии

В Белоруссии стартовали президентские выборы. За место главы государства борются пять кандидатов. Досрочное голосование шло с 21 по 25 января. Итоги подведут не позднее 5 февраля.

Первый кандидат — 70-летний Александр Лукашенко . Он является президентом республики с 1994 года. В своей программе он выступил за цифровизацию, искоренение коррупции и бюрократии. Также глава государства планирует вводить новые технологии на производстве и расширять связи с Россией.

Второй кандидат — Олег Гайдукевич , ему 47 лет. Он выдвигал свою кандидатуру в 2020 году, но в итоге отказался от участия и поддержал кандидатуру Лукашенко. В своей программе политик выступает за сохранение стабильности и развитие отношений с Россией. Он предлагает жестко реагировать на попытки вмешательства во внутренние дела страны.

Третий кандидат — Сергей Сыранков . Это самый молодой кандидат на пост главы государства, ему 41 год. Он в своей программе говорит о расширении белорусско-российских отношений, но сохранении независимости. Другим приоритетным направлением внешней политики кандидат называет сотрудничество с Китаем. Сыранков призывает к построению многополярного, многоукладного мироустройства. Также он предлагает ввести выходной 17 сентября, в День народного единства.

Четвертый кандидат — 46-летний Александр Хижняк . В случае победы он обещает сделать упор на социальную поддержку. Этот кандидат планирует увеличить минимальный размер оплаты труда. Считает, что центром государства должны стать семья и молодежь. Хижняк выступает за расширение доступа молодых специалистов к арендному жилью и ипотеке с минимальной ставкой. Кандидат обещает ввести субсидии при рождении детей, модернизировать инфраструктуру, а также обеспечить кибербезопасность страны.

Пятый кандидат — Анна Канопацкая , ей 48 лет. Она участвовала в выборах 2020 года и заняла третье место. Ее риторика отличается от остальных кандидатов. Канопацкая выступает за соблюдение в стране свободы личности, свободы слова, свободы выбора, свободы совести, предоставление условий для возвращения тем, кто покинул Белоруссию по экономическим, политическим или идеологическим мотивам. В программе она предлагает постепенный переход к парламентской республике, привлечение инвестиций, разработку мер для отмены экономических санкций. Также кандидат хочет законодательно закрепить ограничение двумя четырехлетними сроками пребывания одного лица на высшем государственном посту.

Мазутные пятна нашли на пляже в Сочи

На пляже в Сириусе туристы обнаружили мазутное пятно и сняли на видео. Кадры публикует telegram-канал «Сочи Онлайн» (18+). Местные жители очень обеспокоены происходящим, сообщает SOCHI1.RU. Пока власти не комментировали, насколько серьезна степень загрязнения.

— Скоро все будем в этом мазуте: у кого руки, у кого душа, у кого совесть! — пишут жители.

Мазутные пятна добрались до Сириуса Источник: Сочи Онлайн / Telegram

Ранее сотрудники научно-технологического центра «Сириус SR Data» заявляли, что на середину января 2025 года выбросы мазута в акватории города зафиксированы не были. Но не исключают, что к летнему сезону нефтепродукты действительно могут всплыть в районе Большого Сочи, сейчас требуется внимательно мониторить ситуацию.

Европа боится обрусеть из-за трека «Сигма бой»

Российский хит «Сигма бой» от Betsy и Марии Янковской предложили запретить в Европе. Политики предполагают, что трек олицетворяет патриархальное и пророссийское мировоззрение. Автор инициативы — член европейского парламента Нела Раиль.

В Европарламенте обеспокоены популярной песней из РФ Источник: SHOT / Telegram