«Из-за них тут всё убили»: жители Сочи честно рассказали, почему не любят понаехов

Город с моря смотрится жутко Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU











Бесконечные споры между сочинцами и «понаехами» возникают, казалось бы, под самыми безобидными статьями и постами в соцсетях. Обсуждение любой проблемы, будь то разбитые дороги, оползни, невывоз мусора, обязательно приводит к тому, что местные обвиняют во всех своих проблемах приезжих на ПМЖ из разных городов России.

Кто-то считает, что они дают городу «новую кровь», но большинство сочинцев уверены: только «благодаря» «понаехам» тихий приморский курортный город с уникальной архитектурой и растительностью превратился в уродливый мегаполис, где не хватает места прежде всего коренным жителям. Наши коллеги из SOCHI1.RU поговорили с несколькими, и все они признались, что подумывают о переезде из родных мест. Подробности — в материале.

Олимпиада дала толчок к развитию Сочи, и в него поехали люди Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Люди всегда ищут, где лучше, но это не здесь»

Житель Сочи в четвертом поколении Николай Муратов считает, что именно Олимпиада 2014 года стала переломным моментом в жизни курортного города. Игры, несомненно, дали импульс для его развития: построили новые дороги, горнолыжные курорты, в город пришел большой бизнес, а вместе с этими благами в Сочи потек людской поток, который до сих пор невозможно остановить. И именно этот факт стал причиной катастрофы для курорта, уверен Николай.

— У меня нет злости на приезжих, и даже мне как-то неудобно называть их понаехами. Такое слово пренебрежительное. Люди всегда ищут, где лучше, но это не здесь. Это заблуждение, что именно в Сочи, на небольшом клочке земли между горами и морем, им будет лучше. Посмотрите, куда завело это стремление — тысячи обманутых дольщиков со всей страны, сотни незаконных домов, которые хотят снести, — говорит Николай.

Все они теперь требуют компенсаций, нового жилья, хотя покупали квартиры в незаконных объектах, подчеркивает мужчина, а сочинцы при этом живут в основном в старом фонде, а то и в аварийных квартирах и годами ждут переселения. Именно из-за огромного спроса на жилье со стороны приезжих Сочи стал активно застраиваться, при этом большинство домов, возведенные за последние 15 лет, — самострои на участках под индивидуальное жилищное строительство.

— Именно приезжие покупали жилые помещения в таких домах совершенно бездумно. Их не интересовало, что строятся они на участках для одной семьи, что вводят их в эксплуатацию по решению судов, которые всегда можно отменить. Что городят их на оползнях, жителю равнины неизвестно, насколько это страшно. Что строятся они на землях садоводства, где нет никаких коммуникаций. Что на них не рассчитаны школы, больницы, детские сады, дороги. Моей внучке 5 лет, в детсадовскую очередь невестка встала еще беременной, но она до сих пор до нас не дошла, — говорит Николай.

Он уверен, что официальное количество населения не соответствует реальному, многие новые сочинцы до сих пор прописаны в своих городах, а жителей самостроев и апартаментов вообще никто не учитывает. По данным последней переписи населения, которая прошла по всей стране в 2022 году, в Сочи проживает 720 тысяч человек. Число жителей курорта за последние 10 лет выросло вдвое, но это официально.

— Моя жена работает врачом-терапевтом в поликлинике. Нагрузка на нее огромная, врачей не хватает, а количество пациентов, наоборот, растет. Молодежь не выдерживает и уходит. А врачам предпенсионного возраста ничего не остается, как терпеть и пахать за копейки. В ее поликлинике нет невролога, маммолога, узких специалистов катастрофически не хватает, — говорит Николай.

Он уверен, что из-за перенаселения в городе растут цены на всё, а из-за пробок невозможно нормально передвигаться по городу. Он также считает, что Сочи не стоило развивать как зимний курорт, для горных лыж в России достаточно мест, раньше сочинцы могли перевести дух хотя бы зимой, когда город пустел.

— Был бы моложе, уехал, настолько сложно стало жить в городе и смотреть, как его уродуют. Но, к сожалению, время уже ушло, мне за 50, и начинать новую жизнь сложно, — заключил мужчина.

В тепло хотят все жители России Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Ночью не спим, ждем, когда уедем»

Жительница Сочи Марианна Аванесян непримиримо настроена по отношению к понаехам. Все эпитеты, которыми она пользуется, чтобы выразить негодование, непечатные. Мы их, конечно, опустим, приведем ее рассказ с учетом цензуры.

— Мой дом в селе Черешня Адлерского района строил еще мой прадед. Строил на совесть, чтобы внукам и правнукам хватило. И хватило бы, если бы не понаехавшие омичи. Они купили несколько участков выше по склону и навтыкали там свои дома. Строили бездумно. Мы предупреждали, что местность у нас оползневая, что нужно вызывать геологию, забивать сваи, строить опорную стену. Но они отмахнулись, построили три дома, как у себя в Омске, с обычным ленточным фундаментом. В результате склон пополз, — рассказывает Марианна.

Оползневые массы сначала порвали ее забор, а потом подошли к дому. Этой зимой ситуация усугубилась во время дождей: в доме появились трещины, и он стал ползти. Теперь, чтобы остановить процесс, ей нужно возводить подпорную стену, которая стоит несколько миллионов рублей. Таких денег у женщины нет, новые соседи не считают себя виноватыми, их дома пока еще стоят, и не собираются что-либо предпринимать.

— Ночью не спим, ждем, когда уедем. Не знаю, где брать деньги на стену, а без нее останемся без единственного жилья. Дорога, которую строил мой отец на подъезде к дому, тоже уже поехала. То есть я так понимаю, что скоро их коттеджи окажутся у нас на участке, потому что оползень активно движется, — негодует женщина.

Она говорит, что Черешню и окрестные сёла и СНТ «оккупировали» приезжие из Сибири и Урала: Кемерово, Челябинска, Омска, Екатеринбурга — строят коттеджные поселки, но на них не рассчитаны дороги, которые постоянно разбивает строительная техника. В селе не хватает электрических мощностей и воды.

— За что мы их должны любить? Из-за них тут всё убили! А потом они везде жалуются, что им в Сочи всего не хватает, что у нас тут деревня. Конечно, будет не хватать, вы еще больше приезжайте к нам! — заключила женщина.

Пальмы на набережной, под которыми не спрятаться в летний зной Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Самые страшные понаехи — руководители

А вот сочинка Валентина Нестеренко считает, что самое страшное в сложившейся ситуации — это приезжие, которые работают в городской администрации. Они не знают город, его особенности и никогда в нем не жили.

— Именно на работу администрации больно смотреть. Они заполонили весь курорт пальмами, потому что они радуются им как обычные туристы и понаехи. Ведь они же у каждой пальмы фотографируются. Но, во-первых, пальмы у нас не росли, их завезли для экзотики, а во-вторых, они не дают тень, которая так необходима в летний зной. У нас пальмы теперь вместо роз на улице Роз. У нас не хотят заморачиваться уходом за красивыми цветами и деревьями. Проще отдать эти несчастные пальмы на съедение гусеницам, а потом новые навтыкать, — говорит Валентина.

Вместо платанов и магнолий — искусственные светящиеся деревья и алюминиевые безвкусные конструкции, возмущается женщина. И это в субтропическом городе, где можно выращивать самые красивые цветущие деревья и кустарники. Камелии, например. Валентина помнит, как они цвели повсеместно зимой на улицах Сочи, а сейчас эти шикарные растения, усыпанные белыми, розовыми, красными «розочками», можно увидеть разве что в дендрарии или в «Южных культурах». А на улицах Сочи остались только колючие юкки да несчастные олеандры, которые стригут «под ноль».

— Мы выросли на творениях Сергея Венчагова, автора неповторимого сочинского стиля озеленения. Ведь не нужно ничего изобретать, он оставил нам огромное наследие, бери и пользуйся. Только мне кажется, что наши власти даже эту фамилию не слышали. Он создавал город-парк, а теперь создают город — бетонные джунгли, — уверена сочинка.

По данным администрации Сочи, за 2024 год на улицах Сочи высадили 596 новых пальм, что в шесть раз больше, чем в 2023 году. На озеленение было выделено более 238 миллионов рублей, что более чем в пять раз превышает показатели 2023 года.